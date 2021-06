KRUPS XN1101 Nespresso Essenza Mini

Kompaktowy i elegancki

Urządzenie pozwala na przygotowanie 14 różnych napojów, sposród których najbardziej popularne to espresso, latte, cappuccino i macchiato. Ekspres jest gotowy do pracy po 25 sekundach od włączenia, a żeby nalać kawę, trzeba nacisnąć i przytrzymać jeden z dwóch przycisków. Posiada też funkcję automatycznego wyłączania, która się uruchamia po 9 minutach bezczynności. System kapsuł to Nespresso, moc ciśnieniowa - 19 barów, pojemność zbiornika na wodę - 0,6 l. Dodatkowe funkcje to automatyczne usuwanie zużytych kapsułek, Flow Stop, funkcja przypominania o konieczności odkamieniania, system grzewczy Thermoblok. Nie ma możliwości regulcji mocy i ilości zaparzanej kawy.