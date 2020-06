KYOCERA ECOSYS P2040dn to biurowa drukarka monochromatyczna. Przy jej projektowaniu starano osiągnąć się optymalną jakość druku przy maksymalnie ekonomicznym użyciu wkładu.

KYOCERA ECOSYS P2040dn - podstawowe informacje

KYOCERA ECOSYS P2040dn to średniej wielkości drukarka biurowa, pozwalająca na obsługę dokumentów w maksymalnym formacie A4. Została zaprojektowana w sposób, który ma zapewnić maksymalną szybkość oraz pełną wygodę użytkownikom przy optymalnej ekonomii. Rozdzielczość drukowania to 1200 dpi (możliwe jest zmniejszenie nawet do 300 dpi), a szybkość wydruku, jaką osiągała w testach, wynosiła do 42 stron A4 na minutę. Urządzenie wyposażono w funkcję druku dwustronnego, co znacznie usprawnia pracę. Nie są to jednak jedyne jej zalety. Nim jednak do nich przejdziemy, podstawowe elementy specyfikacji:

Rozdzielczość druku: 1200 dpi

Szybkość druku: do 42 stron A4

Wymiary: 375 x 393 x 272 mm

Waga: 14 kg

Procesor: 800 MHz

Komunikacja: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo karty SD/SDHC

KYOCERA ECOSYS P2040dn - funkcje i obsługa

Sterowanie drukarką odbywa się przy użyciu wygodnego panelu. Przyciski są duże, co eliminuje ryzyko przypadkowego naciśnięcia nie tego klawisza, który chciało się wcisnąć. W urządzeniu zamontowana została karta sieciowa, dzięki czemu można sparować ją z komputerami oraz urządzeniami mobilnymi bez konieczności podpinania ich kablem (poprzez Wi-Fi i/lub funkcję Wi-Fi Direct).

Położono tu duży nacisk na funkcje związane z ekonomią. Użytkownik otrzymuje możliwość druku w trybie EcoPrint, który pozwala zredukować zużycie tonera. Zaletą drukarki jest również możliwość pracy w trybie cichym - co prawda wówczas prędkość pracy jest niższa, jednak praca urządzenia nie zakłóca spotkań, rozmów, wideokonferencji, itp.

Firmowe oprogramowanie KYOCERA umożliwia wygodne wprowadzenie wszystkich parametrów pracy, a także możliwość monitorowania stanu drukarki poprzez internet. Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci, ustawienia można konfigurować zdalnie, przy pomocy narzędzia Command Center RX. Wymagane są do tego uprawnienia administratora, który ustala także ID oraz hasła dla wszystkich użytkowników. Drukarka obsługuje formaty A4, A5, B5, Letter oraz Legal, a dopuszczalna grubość używanych w niej kartek wynosi od 60 – 163 g/m². Urządzenie używa autorskiej techniki druku producenta - KYOCERA ECOSYS Laser. Jej taca uniwersalna mieści 100 arkuszy A4, a kaseta uniwersalna - 250 arkuszy.

A czy jest to rzeczywiście ekonomiczne rozwiązanie? Proste wyliczenia udowadnia, że jak najbardziej. Toner do ECOSYS P2040dn to wydatek 307,11 złotych. Można przy jego użyciu wydrukować 7500 stron, co w prostym przeliczeniu daje zaledwie 0,04 grosza za stronę. Jeśli zaś chodzi o użycie mocy, to podczas działania korzysta z 672 W, w stanie spoczynku pobiera zaledwie 0,9 W, a w stanie oczekiwania - 7,4 W.

KYOCERA ECOSYS P2040dn - podsumowanie

KYOCERA ECOSYS P2040dn jest drukarką, która w swojej klasie oferuje wyjątkowo niskie koszty druku przy zapewnieniu wygody użytkowania. Jej obsługa jest bardzo prosta, a narzędzia dla administratora umożliwiają pełne nadzorowanie tego, kto korzysta z drukarki. Dlatego to godnym polecenia model dla wszystkich firm i biur, w których drukuje się duże ilości czarno-białych dokumentów. Warto również dodać, że w standardzie otrzymuje się gwarancję na dwa lata, zaś w przypadku bębna wynosi ona 3 lata lub 100 000 stron (jeśli wydrukuje się taką ilość w mniej, niż trzy lata).