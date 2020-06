KYOCERA TASKalfa 352ci to urządzenie wielofunkcyjne, którego właściwości można szczególnie docenić wówczas, gdy część pracowników pracuje zdalnie. Znajdzie jednak zastosowanie nie tylko w firmach i biurach, ale również w placówkach edukacyjnych.

KYOCERA TASKalfa 352ci - uruchomienie i obsługa

TASKalfa 352ci to zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne, które oferuje możliwości drukowania, skanowania, kopiowania oraz faksowania. Ponieważ ma dość duże gabaryty, do wygodnego korzystania potrzebne będzie dla niego oddzielne miejsce - najlepiej osobny stolik lub firmowa szafka. Po wyjęciu urządzenia z opakowania rzuca się w oczy pokaźny, siedmiocalowy wyświetlacz i duże przyciski. Od razu widać, że ręczna obsługa będzie bardzo wygodna. Na tacy uniwersalnej mieści się 100 arkuszy papieru, a w kasecie - 250. To kolejna zaleta - nawet w miejscu, gdzie drukuje się codzienne większe ilości dokumentów, taki zasób papieru powinien wystarczyć na dłuższy czas. Urządzenie obsługuje różne typowe formaty - od A6 do A4, njak rownież papier o niestandardowych wymiarach, w przypadku skanowania może to być nawet baner o długości do 1220 mm.

Obsługa TASKalfa 352ci może odbywać się manualnie lub za pomocą dedykowanych aplikacji mobilnych - KYOCERA Mobile Print w edycjach dla systemów iOS i Android. Mamy tu również wsparcie dla AirPrint, Moprii, Wi-Fi Direct, a także Google Cloud Print. Zanim przejdziemy do sprawdzania szybkości i jakości pracy, należy podkreślić, że urządzenie spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa związanego z przetwarzaniem dokumentów. W ostatnich latach cyberprzestępcy opracowują coraz bardziej skomplikowane metody na przechwytywanie treści drukowanych, skanowanych i faksowanych druków, dlatego producent wyposażył TASKalfa 352ci w opcje szyfrowanego druku bezpośredniego do PDF, druku bezpiecznego przez SSL, wydruku prywatnego oraz IPsec.

Specyfikacja techniczna TASKalfa 352ci prezentuje się następująco:

Wymiary: 480 mm × 577 mm × 619,5 mm

Waga: 36.5 kg

Wyświetlacz: 177,8 mm (7-calowy) kolorowy

Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz

Komunikacja: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host Interface,Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4,IPSec, 802.3az support), NFC tag, 2 eKUIO złącza opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu,złącze karty SD

Zużycie mocy:

Wyłączona: 0,9 W

Stan oczekiwania: 24,7 W

Drukowanie: 664 W

Skanowanie: 688 W

KYOCERA TASKalfa 352ci - drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Teraz czas na sprawdzenie najważniejszych funkcji, czyli drukowania, skanowania oraz kopiowania. W przypadku druku maksymalna rozdzielczość to 1200 x 1200 dpi zarówno przy stronach monochromatycznych, jak i kolorowych. W przypadku urządzeń kolorowych to bardzo przydatna cecha nawet dla standardowych dokumentów zawierających grafikę lub zdjęcia. Urządzenie standardowo wyposażone jest w dupleks, co aktualnie jest wręcz niezbędnym atrybutem szczególnie w przypadku drukowania takich dokumentów jak umowy, ponieważ wydatnie, skraca czas przeprowadzenia takiej operacji. Osiągana szybkość drukowania to 33 strony monochromatyczne na minutę oraz 36 kolorowych. Skanowanie daje możliwość bezpośredniego załączenia stworzonego pliku do wiadomości e-mail, przesłanie go na FTP lub SMB 3.0. W przypadku tej operacji można wybrać rozdzielczość w zakresie od 200 do 600 dpi. Dla podniesienia jakości i komfortu pracy zaimplementowano tu takie rozwiązania, jak Auto Colour Select, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), a także pomijanie pustych stron.

Trzeci główny tryb pracy, jaki ma TASKalfa 352ci, to kopiowanie stron. Tutaj wydajność wynosi do 33 stron na minutę, niezależnie od tego, czy kopiujemy czarno-biały czy kolorowy dokument. Jeśli ma się większą liczbę egzemplarzy do skopiowania, można to zrobić hurtowo, ponieważ kopiowanie może być ustawione nawet na 999 sztuk. Urządzenie umożliwia powiększanie lub zmniejszanie dokumentu w zakresie od 25 do 400% z możliwością precyzyjnej regulacji co 1%. Użytkownik ma do dyspozycji cztery opcje, pozwalające przygotować optymalne ustawienia dla konkretnego rodzaju kopiowanego dokumentu: tekst+zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa. To bardzo ułatwia pracę.

Kolejna funkcja urządzenia to faks. Jak widać na załączonym zdjęciu, wprowadzenie numeru nie powinno nikomu sprawić problemów, podobnie jak wybór rozdzielczości - a dostępnych jest kilka opcji. Można zatem wysłać faks w trybie:

Normal - 8 dot/mm × 3.85 line/mm (200 × 100 dpi)

Fine - 8 dot/mm × 7.7 line/mm (200 × 200 dpi)

Superfine - 8 dot/mm × 15.4 line/mm (200 × 400 dpi)

Ultrafine - 16 dot/mm × 15.4 line/mm (400 × 400 dpi)

Halftone: 256 odcieni szarości

Do zmiany dokumentu na formę cyfrową urządzenie wykorzystuje kilka metod kompresji - JBIG, MMR, MR, MH. Jak sprawdziliśmy podczas testów, szybkość podczas skanowania każdego dokumentu to ok. 2 sekund na stronę. Sam zaś modem działa z maksymalną szybkością 33,6 kbps.

KYOCERA TASKalfa 352ci - oprogramowanie

Oprogramowanie KYOCERA Print Center umożliwia wygodne wprowadzenie wszystkich parametrów pracy, a także aktywację trybu OCR. Będzie on szczególnie przydatny, gdy chce się zmienić zapiski lub uwagi na dokumencie w formę cyfrową. Obsługa jest dziecinnie wręcz prosta - najpierw wybiera się odpowiednią kategorię pracy...

KYOCERA Print Center - wybór kategorii

...a następnie w wybranej wprowadza ustawienia, korzystając z dostępnych opcji. Jest łatwo, prosto i przejrzyście.

Można również zapisać ustawienia jako środowiska pracy i mieć je pod ręką. W aplikacji wybiera się również metody uwierzytelniania i dodaje do nich nowe. Kolejna zaleta to fakt, że oprogramowanie umożliwia nam wygodne sprawdzenie ilości tuszu we wszystkich pojemnikach.

Równie wygodna w obsłudze jest aplikacja mobilna, oferująca takie same możliwości, jak desktopowa. Ze względu na specyfikę smartfona jej układ jest nieco inny, jednak nie ma problemu ze znalezieniem odpowiednich opcji.

KYOCERA TASKalfa 352ci - bezpieczeństwo

Jak wspomniano wcześniej, KYOCERA TASKalfa 352ci kładzie mocny nacisk na bezpieczeństwo i ochronę danych. Dlatego też każdy użytkownik, który korzysta z urządzenia, otrzymuje swoje ID, którym musi się zalogować, aby móc z niego korzystać. Pozwala to na łatwe określenie kto i w jakich godzinach do jakich celów go używał. Przy zakładaniu konta można ustawić, do czego będzie miał dostęp i w jakim zakresie. Można zezwolić lub odmówić wykonywania takich operacji, jak wydruk, kopiowanie, wysyłanie faksów, a także ustalić limit wykonywanych działań.

Każde ID ma swoje hasło - administrator dostaje pełną gamę opcji co do zasad jego tworzenia. Czyli może ustalić minimalną i maksymalną ilość znaków, zasady używania znaków oraz cyfr, itp. Może określić również czas ważności hasła. Ponadto logowanie do urządzenia może odbywać się za pomocą kont lokalnych (czyli tych utworzonych na urządzeniu) bądź kont sieciowych utworzonych w sieci firmy.

Przy każdej funkcji można wybrać dodatkowe opcje zabezpieczeń, jak wspomniany wcześniej szyfrowany druk bezpośredni PDF, a także drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami.

KYOCERA TASKalfa 352ci - gdzie najlepiej się sprawdzi?

KYOCERA TASKalfa 352ci to urządzenie wielofunkcyjne, które doskonale sprawdzi się w aktywnym środowisku. Powstało z myślą o zaspokajaniu potrzeb w biurach i firmach z dużą ilością dokumentów drukowanych, skanowanych i kopiowanych. I trzeba przyznać, że mamy tu wszystko, czego tylko można by wymagać od takiego urządzenia. A obsługa drukowania za pośrednictwem Wi-Fi będzie szczególnie przydatna przy pracownikach zdalnych oraz terenowych. W praktyce kolosalną zaletą jest niezwykła prostota i intuicyjność obsługi urządzenia - nawet osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z takimi urządzeniami, będą w stanie wykorzystać wszystkich ich możliwości.

Podsumowując w krótszy sposób: KYOCERA TASKalfa 352ci to prostota, wygoda i funkcjonalność.