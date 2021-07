Kajko i Kokosz: Nowe przygody. Zaćmienie o zmierzchu - recenzja

Klasyczny komiks powraca z dugim, długim albumem. Czy autorom udało się zachować ducha legendarnej już serii?

Wydawnictwo Egmont kontynuuje pace nad sprawnym przywracaniem do życia przygód Kajko i Kokosza. Historia komiksów z tej serii sięga 1972 roku. Ostatni pełnoprawny album stworzony przez pierwotnego autora (Janusza Christa) został opublikowany w 1990 roku. Następnie w 2004 roku na rynek trafił również zbiór prac w formie albumowej. Śmierć autora (w 2008 roku) sprawiła, że fani serii nie byli pewni szans na kontynuację. Pojawiła się ona w roku 2019 kiedy to na rynek trafił nowy, pełnoprawny album Królewska konna, wydany właśnie przez wydawnictwo Egmont. Zaćmienie o zmierzchu to już drugi klasyczny album w ramach serii "Nowe przygody". Jego opracowaniem zajął się Maciej Kur.

Istotna informacja dla fanów Christy jest taka, że zmiana scenarzysty nie wpłynęła znacząco na zawartość albumów. Charakterystyczna stylistyka i prosty, ale trafiający do serca humor to nadal wyróżniki serii. Nowy komiks to typowa przygoda - pomysłowa i uroczo naiwna. Cieszy, że nowi autorzy nie próbują na siłę odtwarzać sprawdzonych motywów dzięki czemu mamy do czynienia ze świeżą ale spójną kontynuacją, której bez wątpienia nie powstydziły oryginalny autor.

Uśmiech na ustach entuzjastów wywołają natomiast drobne nawiązania do klasyki, które we współczesnym języku graczy zostałyby określone mianem easter egg'ów.

Nowe przygody trudno ocenić jako jednoznacznie gorsze lub lepsze od pierwowzoru. Wydają się być trochę inne i trochę świeższe. Musimy jednak pamiętać, że powstały blisko 30 lat po ostatnim pełnoprawnym albumie. Po takim czasie trudno oczekiwać naturalnego rozwinięcia bez odczuwalnej zmiany klimatu względem oryginału. Wszak sam czytelnik stał się już znacznie starszy.

Polecamy komiks Kajko i Kokosz: Nowe przygody. Zaćmienie o zmierzchu.

