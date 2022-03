Kameleon w obudowie – Palit RTX 3060 Ti ColorPop

Testujemy RTX 3060 TI ColorPop od Palit. Czy poza unikalnym wyglądem ta konstrukcja jest w stanie nas czymś zaskoczyć?

Ceny kart graficznych od dawna nie były tak niskie, ale niestety - ciężko powiedzieć jak długo taka sytuacja się utrzyma. Stojąc przed wyborem nowej karty graficznej trudno podjąć decyzję, na który model się zdecydować. Nie ułatwiają tego również różnice w cenie między poszczególnymi wariantami. Dla przykładu - różnica pomiędzy RTX 3060 a 3060 Ti często wynosi tylko kilkaset złotych. Czy zatem jest sens dopłacać do droższego RTX i czy “Ti” w nazwie coś jeszcze znaczy?

Postanowiliśmy to sprawdzić, a w tym celu sięgnęliśmy po konstrukcję Palita RTX 3060 Ti ColorPop. Model ten wyróżnia się ciekawym i oryginalnym systemem chłodzenia. Jednak czy poza wyglądem ta konstrukcja jest w stanie sprostać oczekiwaniom użytkowników?

Palit RTX 3060 TI ColorPop - budowa

Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPop wyróżnia się dziwną, nigdy wcześniej niespotykaną kolorystyką. Już pierwszy kontakt z kartą wideo powoduje zachwyt niecodziennym podejściem. ColorPop wyróżnia się ciekawym malowaniem w stylu “Chameleon”, znamy choćby fanom motoryzacji i tuningu. Chłodzenie mieni się różnymi kolorami, które zależą od kąta padającego światła. Ale nie trudno odnieść wrażenia, że gdzieś już je widzieliśmy. Seria ColorPop to tak naprawdę przekształcone modele GamingPro.

W stosunku do pierwowzoru nie uległa zmianie specyfikacja, a producent zdecydował się tylko na wyróżnienie nowych modeli wizualnie. Długość korpusu sięga dalej 294 mm i obejmuje prawie trzy gniazda rozszerzeń! Na rewersie został umieszczony ozdobny backplate z tworzywa sztucznego. On również otrzymał malowanie Chameleon.

Mimo, że RTX 3060Ti nie należy do najbardziej prądożernych konstrukcji z rodziny Ampere, to producent zdecydował się na umieszczenie dwóch 8-pinowych złączy zasilania. Standardowo karta Palita posiada limit mocy (TDP) ograniczony do 220 W, jednak możemy go zwiększyć nawet 250 W przez oprogramowanie.

Niestety, producent postanowił nie zmienić również standardowego zestawu złącz wyjść wideo. Otrzymujemy zestaw składający się z trzech portów DisplayPort 1.4a i jednego HDMI 2.1.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, konstrukcja chłodzenia jest współdzielona z serią GamingPro, a całość składa się jakby z trzech warstw. Wspomniany już backplate mocowany jest aż trzynastoma śrubami. Wykonanie tego elementu z tworzywa sztucznego nadaje mu bardziej charakter dekoracyjny i pozwala mu pełnić rolę osłony drugiej strony karty. Brak termopadów umieszczonych pod backplatem skutecznie uniemożliwia wykorzystanie go również jako dodatkowego radiatora rozpraszającego ciepło z układów.

Główny radiator przymocowany jest za pomocą czterech śrub i odpowiada za chłodzenie rdzenia GA104 oraz pamięci GDDR6. Został podzielony na dwie sekcje, a za rozprowadzenie ciepła po całej konstrukcji odpowiadają 4 rurki cieplne. To właśnie na tym elemencie zostały umieszczone trzy wentylatory o średnicy 90 mm.

Chłodzeniem pozostałych elementów znajdujących się na PCB - w tym i sekcji zasilania - odpowiada osobny radiator w kolorze czarnym, prawdopodobnie wykonany w całości z stopów aluminum. Z racji na swoją wielkość pełni on również dodatkowo rolę usztywniająca PCB karty graficznej.

Karta graficzna Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP działa na standardowych częstotliwościach i nie jest fabrycznie podkręcona. Producent zastosował zastrzeżoną technologię 0dB, która zatrzymuje wentylatory przy niskich temperaturach i obciążeniach, co sprawia, że model jest bezgłośny podczas gdy przeglądamy Internet czy oglądamy filmy.

Przejdźmy teraz do samej konstrukcji płytki krzemowej. Jak można się spodziewać, jest on identyczny do tego, co znajdziemy w modelach serii GamingPro zarówno RTX 3060 Ti jak i RTX 3070 łącznie z modelami TI. Mimo że bazuje ona na konstrukcji referencyjnej, producent zdecydował się na zmiany w projekcie udostępnionym przez NVidie.

RTX 3060 Ti jest wyposażony w procesor graficzny GA104-202-A1. Oznacza to, że karta posiada blokadę LHR, która ogranicza wydajność w przypadku zastosowania jej do wydobycia kryptowalut. Rdzeń został wykonany w procesie litograficznym 8 nm w fabrykach Samsunga. Zawiera 4864 jednostki cieniujące, zwane także rdzeniami CUDA, 152 jednostki TMU odpowiedzialne za mapowanie tekstur oraz 80 ROP, które odpowiadają za renderowanie obrazu. Karta posiada 152 rdzenie Tensor, które wspomagają działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Sama technologia Nvidii DLSS korzysta właśnie z takiego rozwiązania w celu poprawy jakości wyświetlanego obrazu. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 38 rdzeni RT drugiej generacji.

Karta Palit RTX 3060 Ti ColorPop została wyposażona w 8 GB pamięci wideo GDDR6. Ta objętość oparta jest na ośmiu układach wyprodukowanych przez Hynix'a. Ich częstotliwość taktowania wynosi 1750 MHz (częstotliwość efektywna 14000 MHz).

Sekcja zasilania to dwunastofazowy układ pracujący w konfiguracji 10+2. Palit zdecydował się na użycie 50A DrMOS SiC653 od Vishay w parze z kontrolerem uP9512R, które odpowiadają za dostarczanie zasilania dla rdzenia graficznego. Za zasilanie pamięci GDDR6 odpowiada para układów od Sinopower SM7342EKKP wraz z kontrolerem uS5650Q. Taka konstrukcja sprosta nawet i 250 W zapotrzebowania na prąd przy podkręcaniu karty graficznej.

Pełna specyfikacja karty Palit RTX 3060 Ti ColorPop prezentuje się następująco:

Wielkość pamięci 8GB Szerokość magistrali pamięci 256bit DRAM Type GDDR6 Zegar grafiki 1410 MHz Częstotliwość podwyższona (MHz) 1665 MHz Szybkość pamięci 14 Gbps Ilość rdzeni cuda 4864 Przepustowość pamięci (GB/sec) 448 Microsoft DirectX Microsoft DirectX 12 Ultimate OpenGL 4,6 Typ złącza PCI-E 4,0 HDMI HDMI 2,1 DisplayPort DP1,4a x 3 Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 7680x4320 Szerokość 2,7 slot Wymiary karty 294 x 112 x 60 mm Pobór mocy karty graficznej (W) 220W Rekomendowana moc zasilacza 650W Dodatkowe złącza zasilania 8-pin X2

Podkręcanie

Podkręcanie kart graficznych z rodziny Ampere nie różni się znacząco od swoich poprzedników. Maksymalny zegar dalej jest osiągany przez tryby boost, a jego utrzymanie zależne jest zarówno od limitu mocy dostępnego dla rdzenia, jak i jego temperatury. Postanowiliśmy sprawdzić kres osiągów testowanej karty. Ustawiając wentylatory na 100% udało nam się wymusić pracę układu z częstotliwością 2160 MHz oraz pamięciami na 2100 MHz (16,8 Gbps).

Jednak nie polecamy takich ustawień na co dzień z racji na poziom generowanego hałasu. Biorąc pod uwagę jak mały przyrost wydajności w grach daje podkręcanie układów Ampere to, oraz jak mocno na temperaturach układu odbija się ta procedura, można powiedzieć, że ma sens tylko w przypadku testów benchmarkami syntetyczny pokroju 3DMark.

Platforma testowa i procedura.

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte Z690 Aorus Pro

Gigabyte Z690 Aorus Pro RAM: Kingston DDR5 Fury 6000 Mhz CL40

Kingston DDR5 Fury 6000 Mhz CL40 DYSK: Patriot P400 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

Patriot P400 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie w rozdzielczości FullHD, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Testy

Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal. Sprawdza on również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”. RTX 3060 Ti spokojnie pokonuje GTX 1080 Ti, utrzymując też sporą przewagę nad modelem RTX 3060.

Assasin’s Creed Vallhala - mimo że tytuł ten nie obsługuje DLSS, RTX 3060 TI jest w stanie zapewnić płynną rozgrywkę w ponad 60 klatkach przy najwyższych ustawieniach graficznych.

Watch Dogs: Legion – jest to jeden z tytułów wspierających zarówno funkcję śledzenia promieni, jak i skalowania rozdzielczości. To właśnie dzięki włączonej opcji DLSS możemy cieszyć się płynną rozgrywką i nie zauważamy negatywnego wpływu Ray Tracingu na ilość generowanych klatek.

Far Cry 5 to jeden ze starszych tytułów w zestawieniu. Gra wykorzystuje silnik graficzny obsługujący DirectX w wersji 11, co uniemożliwia włącznie “wspomagaczy”, pokroju DLSS. RTX 3060 Ti zapewnia płynną rozgrywkę na ustawieniach najwyższych nawet dla posiadaczy monitorów 120 Hz.

Również w Counter-strike: Global Offensive nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć paneli posiadających nawet odświeżanie 300 Hz. RTX 3060 Ti zapewnia średnio ponad 700 FPS, doganiając prawie RTX 3080 w rozdzielczości FullHD

Mimo swoich lat, GTA 5 wciąż potrafi znacząco obciążyć karty graficzne. Przy bardzo wysokich ustawieniach RTX 3060 Ti w jest w stanie generować prawie 120 FPS!

Shadow of the Tomb Rider – niestety, w tym tytule DLSS jest wspierany dopiero od rozdzielczości 1920 x 1200, co wymaga monitora w proporcjach 16:10. Po raz kolejny wydajność RTX 3060 Ti na ustawieniach najwyższych zapewnia zauważalnie wyższą wydajność od GTX 1080 TI i RTX 3060.

Również w Call of Duty: Warzone nie doświadczyliśmy żadnej niespodzianki. Po raz kolejny RTX 3060 Ti zapewnia płynną rozgrywkę, osiągając średnio prawie 200 klatek na sekundę.

Niestety - nasze testy w Cyberpunku 2077 wykonywaliśmy przed wypuszczeniem patcha 1.5. RTX 3060 Ti zapewnia płynną rozgrywkę w ponad 60 klatkach dopiero gdy skorzystamy z DLSS. Oczywiście mówimy tu o ustawieniach wysokich z włączoną funkcją śledzenia promieni w rozdzielczości FullHD.

Metro Exodus w wersji Enhanced Edition wymaga do poprawnego działania pełnego wsparcia Ray Tracingu. Dopiero włączony DLSS zapewnia płynną rozgrywkę przy najwyższych ustawieniach.

W Marvel's Guardians of the Galaxy na ustawieniach bardzo wysokich, nawet przy włączonym śledzeniu promieni, RTX 3060 Ti jest w stanie zapewnić płynną rozgrywkę powyżej 140 FPS. Włącznie DLSS w tym przypadku nie ma sensu, chyba że posiadamy monitor obsługujący wyższe rozdzielczości niż FullHD.

Podsumowanie

Podczas naszych testów nie zauważaliśmy żadnych problemów z pracą karty Palita. RTX 3060 Ti ColorPop pracował stabilnie, a zainstalowane na nim chłodzenie zapewniało nie tylko odpowiednie niskie temperatury, ale i nie generowało dużego hałasu. Unikalne wykończenie modelu docenią na pewno moderzy czy użytkownicy dbający o wizualny aspekt swojego komputera. Mieniąca się, wielokolorowa obudowa jest małym powiewem świeżości wśród innych konstrukcji wyróżniających się tylko ilością podświetlonych elementów.