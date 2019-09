Kaspersky Internet Security 2020: recenzja nowej wersji programu

Kaspersky Internet Security 2020 to kompletny program do zabezpieczania komputera, w którym pierwsze skrzypce coraz wyraźniej odgrywają funkcje ochrony prywatności oraz bankowości elektronicznej. Najnowsze wydanie aplikacji, dostępne na rynku od 12 września, wzmacnia ochronę przed aktualnymi zagrożeniami sieciowymi oraz jeszcze bardziej integruje się z pozostałymi produktami Kasperskiego, w tym usługą kontroli rodzicielskiej Safe Kids.

Powiedzmy to sobie od razu: wydanie Kaspersky Internet Security 2020 nie wnosi żadnych przełomowych technologii. To żaden zarzut, bowiem pakiet zabezpieczeń Kasperskiego to obecnie jedno z najbardziej kompletnych rozwiązań tej klasy dostępnych na rynku. Nie da się przecież co roku odkrywać koła na nowo. Biada jednak temu, kto stwierdzi, że inżynierowie firmy przespali ostatni rok. Lista pomniejszych nowości i udoskonaleń jest całkiem długa, dzięki czemu najnowsze wydanie programu dumnie może wystawić pierś w nierównej walce z cyberprzestępcami.

W czasach zagrożeń

Najnowsza wersja oprogramowania Kasperskiego zawiera udoskonalone funkcje ochrony przed exploitami sieciowymi, takimi jak EternalBlue i jego wariantami WannaCry czy SMBloris, odpowiedzialnymi za automatyczne rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania na komputerach, które napotkają na swojej drodze. To ważne w czasach, kiedy największe zagrożenie stanowią botnety i ransomware. Aplikacja lepiej niż dotychczas wykrywa i usuwa podatności w plikach pakietu Office. Zainfekowane makra w plikach Worda i Excela nadal mogą wyrządzić sporo szkód w komputerze. Moduły Kontrola aplikacji oraz Kontrola systemu potrafią teraz skanować pliki przechowywane w chmurowym dysku OneDrive. Dysk sieciowy Microsoftu został silnie zintegrowany z Windows 10, a więc nie ma żadnego przypadku w tym, ze taka funkcja właśnie trafiła do oprogramowania antywirusowego.

Kaspersky Internet Security 2020 wyposażono również w nowy mechanizm ochrony komputera przed aplikacjami zdalnego zarządzania (RAT). RAT to uprawnione aplikacje zdalnego wsparcia użytkowników, które coraz chętniej wykorzystywane są przez cyberprzestępców do przejęcia kontroli nad komputerem. Najnowsza wersja programu domyślnie blokuje działanie tego typu narzędzi do momentu, gdy użytkownik wprost zezwoli wskazanej aplikacji na dostęp do ekranu i zasobów urządzenia.

Bezpieczna rodzina

Kaspersky Internet Security 2020 ma ten sam, dobrze znany interfejs, który zmienia kolor w zależności od stanu ochrony. Większych zmian w interfejsie programu nie ma, choć użytkownicy komputerów Mac z pewnością docenią nowy ciemny motyw wyglądu. W ostatnim czasie funkcje skanowania i ochrony zeszły nieco na drugi plan (program ma działać w tle!), zaś ich miejsce na ekranie startowym zajęły skróty do modułów Bezpieczne pieniądze, Ochrona prywatności oraz Ochrona dla dzieci.

Ten ostatni skrót to w zasadzie zachęta do wypróbowania usługi Kaspersky Safe Kids, która chroni aktywność dzieci w internecie. Dobra wiadomość jest taka, że osoby, które aktualizują pakiet zabezpieczeń z wersji 2019 mogą zrezygnować z migracji do Kaspersky Safe Kids i włączyć stary moduł kontroli rodzicielskiej. Jeśli wykonujemy świeżą instalację programu takiej opcji już nie ma.

Usługa Kaspersky Safe Kids dostępna jest również w wersji darmowej, ale spoglądając na porównanie funkcjonalności, zdecydowanie warto głębiej sięgnąć do kieszeni (59 zł na rok) i zamówić ochronę dla wszystkich nieletnich członków rodziny. W płatnej wersji usługa chroni dzieci przed zagrożeniami z sieci na wszystkich używanych przez nie urządzeniach (komputery, smartfony, tablety). Rodzicom zaś udostępnia informację o miejscu pobytu dzieci oraz pozwala pełniej zarządzać czasem, kiedy korzystają one z urządzeń i internetu.

Na uwagę zasługuje również moduł Bezpieczne pieniądze, który otwiera strony bankowości elektronicznej oraz systemów płatności w bezpiecznej przeglądarce. Kaspersky, na podstawie przedstawionego certyfikatu cyfrowego sprawdza, czy strona z którą się połączyliśmy faktycznie należy do banku. Ponadto program blokuje próby wprowadzenia złośliwego kodu za pośrednictwem przeglądarki, odczytu pamięci czy wyświetlania fałszywych okien, a także zapewnia ochronę przed keylogerami oraz procesami próbującymi wykonać zrzut ekranu.

Mniej ostrzeżeń i szybciej

Projektanci najnowszej wersji programu wiele uwagi poświęcili na poprawę komfortu jego użytkowania, w szczególności w obszarze obsługi powiadomień o zdarzeniach. Kiedy użytkownik otwiera stronę banku, moduł Bezpieczne pieniądze poinformuje go, że sesja jest właściwie chroniona. Zdarzenia, które niepotrzebnie zwracałyby uwagę użytkownika, są pomijane. Oto przykład: moduł ochrony nie wyświetla teraz powiadomienia, jeśli zaufany proces (aplikacja) próbuje uzyskać dostęp do kamery internetowej.

Kaspersky deklaruje, że aplikacja zauważalnie szybciej skanuje duże pliki w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania. Szybciej można też ją zainstalować, bowiem pakiety instalacyjne są o 15% lżejsze, a restart komputera nie jest wymagany. Jest też dużo bezpieczniej, bowiem cała komunikacja między programami na urządzeniach użytkownika, a serwerami Kasperskiego jest teraz szyfrowana w protokole HTTP. Podejście to gwarantuje spójność transmisji danych oraz potwierdza że program łączy się do prawidłowych serwerów sieci Kaspersky Security Network, serwerów licencjonowania i aktualizacji.

Komplet narzędzi

Kaspersky Internet Security 2020 ściśle integruje się z pozostałymi aplikacjami i usługami firmy. Usługa chmurowa My Kaspersky pozwala zarządzać ochroną wszystkich urządzeń w rodzinie, w tym funkcjami kontroli rodzicielskiej czy zdalnego blokowania utraconego telefonu. Na pulpicie znajdziemy skrót, który umożliwia szybką instalację menadżera haseł Kaspersky Password Manager. To jednak opcja dodatkowo płatna. W pakiecie z oprogramowaniem dostajemy zaś moduł Kaspersky Secure Connection, czyli usługę VPN zapewniającą prywatność w trakcie surfowania po sieci. Usługa obsługiwana jest przez Hotspot Shield i oferuje darmowe 200 MB transmisji danych dziennie. Pewnym mankamentem może być fakt, że z modułu Secure Connection nie da się zrezygnować na etapie instalacji, choć można go później usunąć z systemu przez Panel sterowania.

O programie

Linia produktów Kaspersky dla domu obejmuje programy Kaspersky Anti-Virus zapewniający podstawową ochronę antywirusową dla komputerów PC, najczęściej wybierany Kaspersky Internet Security z funkcjami zapory sieciowej, ochrony tożsamości, bankowości online i kontroli rodzicielskiej (dodatkowo dla komputerów Mac i urządzeń mobilnych) oraz kompletny pakiet zabezpieczeń Kaspersky Total Security z funkcjami szyfrowania dysków i tworzenia kopii zapasowych danych oraz wbudowanym menedżerem haseł. Oprogramowanie w wersji dla domu sprzedawane jest w pakietach od 2 do 5 chronionych urządzeń. Producent honoruje Kartę Dużej Rodziny, oferując 30% rabat za zakupy w sklepie internetowym.