Kaspersky Internet Security - recenzja najnowszej edycji 2020

Nowa edycja Kaspersky Internet Security to rozwinięcie tych funkcji programu, dzięki którym użytkowanie komputera jest bezpieczne, a zarazem niezwykle wygodne. Ulepszenia zostały wprowadzone także do mechanizmów integracji z systemem Windows 10, ochrony kamerki internetowej oraz wykrywania szkodników w poczcie e-mail.

Aktualne wydanie Kaspersky Internet Security to coś pośredniego pomiędzy pojedynczym, zaawansowanym programem antywirusowym a pakietem narzędzi ochronny zgromadzonych w jednej aplikacji. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, pomyślano o każdym aspekcie pracy z komputerem i korzystania z internetu oraz programów. Zanim przejdę do opisu poszczególnych elementów, warto zaznaczyć, że podczas instalacji programu wykrywane jest niekompatybilne oprogramowanie, zaś pod jej koniec można aktywować blokowanie reklam, a także automatyczne wykrycie i usunięcie znajdujących się w systemie szkodników malware, adware, itp.

W stosunku do poprzednika nie uległ zmianie interfejs - nadal prezentuje się tak samo, oferując szybki dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji - czyli skanowania, bezpiecznych płatności, funkcji ochrony kamery internetowej, przeglądania stron incognito i kontroli rodzicielskiej. Więcej narzędzi - jak optymalizacja systemu czy sprawdzanie łącza - kryje się pod przyciskiem w głównym okienku. Najnowsza edycja programu posiada wiele nowych funkcji, jak:

wsparcie dla przeglądarki Edge na silniku Chromium

na silniku Chromium możliwość trwałego ukrycia wyskakującego okienka z zachęceniem do instalacji Kaspersky Protection na Windows 7

na Windows 7 zoptymalizowane wykorzystanie zasobów komputera (a zwłaszcza pamięci),

możliwość wyboru kilku alternatywnych wersji kolorystycznych

usprawniony mechanizm aktualizacji starszej wersji do najnowszej

dwie nowe ikonki aplikacji - Midori Kuma

Istotną zmianą jest fakt, że Kaspersky Password Manager jest instalowany równocześnie z dodatkami Kaspersky Internet Security oraz Kaspersky Secure Connection.

Kaspersky w praktyce

Kaspersky Internet Security jest jednym z tych programów antywirusowych, które instalujemy - i możemy o nich zapomnieć. Pracuje w tle, nie wpływając w żaden zauważalny sposób na prędkość pracy aplikacji, przeglądanie sieci, kopiowanie plików czy instalację nowych programów w systemie.

Jedną z niewielu sytuacji, w której program przypomina o swoim istnieniu, jest wejście na stronę związaną z płatnościami - może być to np. witryna banku. Wówczas otrzymuje się pytanie, czy chce się kontynuować w Bezpiecznej przeglądarce. Jeśli odpowie się twierdząco, jest ona otwierana osobno, jeśli się odmówi - kontynuuje otwieranie witryny normalnie, ale Kaspersky uruchamia automatycznie mechanizm bezpiecznego wprowadzania danych z klawiatury, aby nikt nie mógł przechwyć wpisywanych znaków. Ponadto w tle sprawdza on, czy nie działają procesy próbujące wykonać zrzut ekranu, sprawdza także certyfikaty witryny związanej z płatnościami.

To bardzo praktyczne rozwiązanie, jednak jeśli korzysta się z bezpiecznej przeglądarki, system bankowy nie rozpoznaje jej jako zaufanego urządzenia i konieczna będzie weryfikacja dwuetapowa, w taki sam sposób, jaki jest domyślnie wybrany dla banku, np. poprzez wpisanie kodu otrzymanego SMS-em. Można również dodać do modułu Bezpieczne pieniądze wybrane witryny. Wówczas każda transakcja będzie automatycznie otwierana w bezpiecznej przeglądarce.

A co z ochroną dla dzieci? W menu głównym programu znajduje się ikonka Safe Kids, jednak nie oznacza ona automatycznego uruchomienia ochrony najmłodszych. Po kliknięciu widzimy zachętę do bezpłatnego pobrania tego modułu - instalowany jest on osobno i ma swoją własną licencję, na która trzeba się zgodzić. W poprzedniej wersji programu osoby, które nie były zainteresowane Safe Kids mogły go zignorować i korzystać z niezależnego modułu kontroli rodzicielskiej. Niestety, w edycji 20.0.14.1085 opcja ta została usunięta - zostało tylko Safe Kids, jednak nie oznacza to braku narzędzi do kontroli rodzicielskiej. Można korzystać z tego narzędzia w wersji bezpłatnej. Jest to rozwiązanie freemium - część funkcji została udostępniona bezpłatnie, a pełna funkcjonalność jest odblokowywana po zakipieniu wersji premium. Wersja bezpłatna umożliwia zarządzanie aktywnością internetową, bezpieczne wyszukiwanie w serwisie YouTube, zarządzanie korzystaniem z aplikacji, zarządzanie czasem korzystania z urządzeń. A co oferuje edycja premium? Pełen spis funkcji znajduje się na tej witrynie.

Duża zaletą Kaspersky jest brak powiadomień - które w przypadku innych programów antywirusowych pojawiają się irytująco często. W trakcie codziennego używania systemu nie pojawiają się okienka informujące o aktualizacji bazy danych czy nowych promocjach producenta. Natomiast od czasu do czasu pojawi się informujące o możliwości zaktualizowania zainstalowanych aplikacji. Można sprawdzić ich listę i aktualizować pojedynczo, albo zaznaczyć aktualizację wszystkich - wówczas Kaspersky przeprowadza cały proces w tle, a użytkownik nie musi przerywać wykonywanych czynności. Tu również duży plus - wiele narzędzi oferujących wyszukiwanie przestarzałych wersji oprogramowania i ich aktualizację do najnowszych działa w ten sposób, że pobiera plik instalacyjny i użytkownik musi każdy uruchomić ręcznie. W innych nie ma nawet tego - użytkownik jest przenoszony na stronę pobierania, gdzie sam musi wybrać właściwy plik do ściągnięcia. Przy wielu przestarzałych aplikacjach to czasochłonne zadanie - Kaspersky bierze je w całości na siebie, a rola użytkownika ograniczona jest tylko do kliknięcia wspomnianej opcji Aktualizuj wszystkie - i gotowe.

Kaspersky - darmowe dodatki do głównej aplikacji

Wspomniany wcześniej Kaspersky Password Manager to instalowany wraz z Internet Security dodatek, którego nie znajdziemy w głównym okienku programu, ale kryje się w zasobniku systemowym (koło zegara). Zgodnie ze swoją nazwą, jest to menedżer haseł, który ma za zadanie chronić je przed niepowołanymi osobami. Jego działanie obejmuje także karty bankowe oraz ważne dokumenty. Konfigurację zaczynamy od ustalenia hasła głównego, a następnie możemy zainstalować wtyczkę do używanych przeglądarek. Potem po prostu dodajemy hasła do stron, aplikacji, dane kart kredytowych oraz dokumentów, mamy także wygodne narzędzie oceniające siłę danego hasła - jeśli jest słabe, warto pomyśleć o jego zmianie. Kaspersky Password Manager dostępny jest za darmo, można jednak zdecydować się na edycję Premium, która oferuje dodatkowe możliwości.

Drugi dodatek to Kaspersky Secure Connection - oferuje 200MB transferu danych dziennie, pozwalając wybierać jeden z wielu serwerów na całym świecie. Jeśli ktoś chce więcej - może wykupić płatną subskrypcję, gdzie żadnych limitów nie ma.

Trzeba jednak zauważyć, że w stosunku do poprzedniej edycji programu nie zmieniło się jedno - podczas jego instalacji nie ma opcji, aby odznaczyć instalowanie dodatków. Dlatego jeśli nie chce się używać ani menadżera haseł, ani VPN, należy odinstalować je ręcznie, korzystając choćby z Panelu Sterowania.

Kaspersky Internet Security - czy warto? Zdecydowanie!

Kaspersky Internet Security to bardzo skuteczny w wykrywaniu zagrożeń program, którego działania praktycznie nie odczuwasz. Nie tylko chroni, ale również dba o to, aby wszystkie aplikacje były jak najbardziej aktualne, dba o hasła i umożliwia szyfrowane połączenie. Do kompletu szczęścia zabrakło tylko kontroli rodzicielskiej, ale i tak program sprawuje się świetnie.

Jeśli szukasz dobrej ochrony w dobrej cenie - nie sposób go nie polecić!