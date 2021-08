Kaspersky Safe Kids czyli skuteczna ochrona dziecka w sieci

Chcesz uchronić dziecko od przypadkowego trafienia w sieci na strony z materiałami dla dorosłych? Kaspersky Safe Kids to rozwiązanie, które ma na celu nie dopuścić młodych ludzi do natknięcia się na nieodpowiednie dla nich treści.

Kaspersky Safe Kids to aplikacja przeznaczona do kontroli rodzicielskiej. Aby z niej skorzystać, rodzic musi mieć założone konto w My Kaspersky - co jest darmowe i nie generuje żadnych zobowiązań. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wypada w praktyce. Przeczytaj i dowiedz się, czy to rozwiązanie dobre dla Twoich dzieci!

Kaspersky Safe Kids - pierwsze kroki i instalacja

Kaspersky Safe Kids nie jest dużą aplikacją - najpierw pobiera się ze strony producenta launcher, który następnie ściąga i instaluje właściwe pliki aplikacji (ok. 94 MB). Zaletą tego rozwiązania jest oczywiście to, że zawsze masz najbardziej aktualną wersję oprogramowania. Pierwszy plus dla Kaspersky pojawia się już na samym początku, czyli w trakcie instalacji oprogramowania. Na ekranie można przeczytać szereg porad mówiących, jak ostrzec dziecko o uruchomieniu kontroli. Są one podzielone na kilka kategorii wiekowych i muszę przyznać, że mają sens. Przykłady poniżej.

Przyznam, że to bardzo uczciwe podejście do tematu - dziecko jest ostrzegane, że pojawia się aplikacja monitorująca i będzie wiedzieć, dlaczego. Porady zawierają także szereg wskazówek dla rodziców, dotyczących rozmowy z dzieckiem oraz punktujących aspekty kontroli najbardziej pasujące do danego przedziału wiekowego. W trakcie instalacji pojawia się także ważna informacja - dzieci i dorośli powinni używać innych kont Windows. Dlaczego? Jeśli masz komputer domowy z jednym kontem, z którego korzystają dzieci i dorośli, zablokujesz tym drugim dostęp do wielu witryn i tematów.

Dodawanie dziecka. Foto: H Tur/PC World

Mając osobne konta, dla każdego z nich ustawia się oddzielne reguły. Każde dziecko to jedno konto Windows. Dzieci dodaje się ręcznie, dla każdego z nich wpisując imię oraz datę urodzenia. Rok urodzenia ma znaczenie - na jego podstawie Kaspersky Safe Kids dopasowuje domyślne ustawienia przeznaczone dla wybranego przedziału wiekowego.

Kaspersky Safe Kids - konfiguracja i możliwości

Jak wspomniałem, po dodaniu kont dzieci można dla każdego z nich ustalić reguły. Czyli - jakie słowa kluczowe mają być zablokowane w wyszukiwarkach, do jakich stron ma zostać ograniczony dostęp, jak długo można korzystać z urządzenia i w jakich godzinach, jaki będzie poziom dostępu do gier i aplikacji itp. Jednak uwaga - ilość dostępnych funkcji zależy od tego, czy korzysta się z wersji darmowej, czy płatnej Premium. Oczywiście ta druga ma ich więcej, a są nimi: harmonogram korzystania z urządzenia (czyli możliwość zdefiniowania przedziałów czasu, w których korzystanie z urządzenia ma być ograniczone), monitorowanie lokalizacji dziecka, powiadomienia o niskim stanie baterii w urządzeniu dziecka (aby zapobiec utracie kontaktu), możliwość sprawdzenia, czego Twoje dziecko szuka w serwisie YouTube oraz wysyłanie ostrzeżeń na urządzenie mobilne rodzica (jeśli zostaną wykryte podejrzane czynności).

Już na wstępie Kaspersky Safe Kids daje nam opcje monitorowania dwóch sieci społecznościowych. Pierwsza to Facebook, druga - VKontakte. Pomijając to - dostęp do wszystkich opcji daje nam wygodny panel. Przejrzysty interfejs to kolejna zaleta KSK.

Przejdźmy teraz do głównego zadania, czyli blokowania nieodpowiednich treści. Safe Kids pozwala określić każdą z treści na trzy sposoby: Dozwolona, Niedozwolona oraz Niezalecana, czyli "Ostrzeżenie". Pierwsze dwie kategorie nie wymagają wyjaśnień, ale napiszę kilka słów o ostatniej. Mamy tu do czynienia z treściami, które mogą być dla dziecka nieodpowiednie, ale nie muszą. Na przykład rodzaj treści religie i związki wyznaniowe - zapewne ostrzeżenie ma na celu unikać stron związanych z sektami itp., jednak równie dobrze dziecko może szukać informacji o np. bogach starożytnego Egiptu.

Jakby nie było, rodzaj dostępu można definiować ręcznie za pomocą rozwijanej listy. Ponadto każdy może dodawać słowa i adresy, a następnie ustalać zasadę ich działania. Sądzę jednak, że domyślna, przygotowana przez producenta lista wyczerpuje skutecznie temat.

Gdy już wszystko ustalimy, czas na testy praktyczne. Czy Kaspersky Safe Kids rzeczywiście skutecznie zablokuje dostęp do wybranych treści? Testowałem to na kilka różnych sposobów - wpisywałem adresy stron dla dorosłych, zakazane słowa-klucze, a nawet wulgaryzmy. Aplikacja okazała się doskonałym strażnikiem - nie tylko zachowywała się stosownie do sytuacji, ale również podawała powód, dlaczego dostęp do danej witryny został zablokowany.

Warto również dodać, że podobny podział na trzy kategorie dotyczy także aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.

Próbowałem na różne sposoby omijać nałożone ograniczenia, jednak za każdym razem ponosiłem porażkę. Świadczy to o wysokiej jakości ochrony dawanej przez Kaspersky Safe Kids - nawet najzdolniejszy młody człowiek nie będzie w stanie ominąć nałożonych zabezpieczeń i mieć dostęp do treści, których mieć nie powinien. Pod względem skuteczności daję więc KSK najwyższą liczbę punktów.

Ponadto warto dodać, że na maila otrzymuje się wszelkie informacje o poszukiwaniu na koncie dziecka tematów lub słów niedozwolonych. Aplikacja wykonuje to zadanie bardzo sumiennie - każde naruszenie zasad to jeden mail. Z biegiem czasu może nazbierać się spora kolekcja alertów.

Kaspersky Safe Kids - cena i subskrypcja

Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, dobra informacja - uzyskiwana dzięki licencji subskrypcja pozwala na ochronę dowolnej liczby dzieci i dowolnej liczby ich urządzeń z różnymi systemami operacyjnymi, jak Windows, macOS, iOS oraz Android. Standardowa cena wersji premium to 59 zł/rok, ale dla klientów sieci Plus przygotowana została specjalna oferta za 4,50 zł/miesięcznie z pierwszym darmowym miesiącem. Jeśli powyższa recenzja zachęciła Cię do skorzystania z Kaspersky Safe Kids, licencję możesz nabyć na tej stronie.

A czy warto? Jak najbardziej. Propozycja Kaspersky to praktyczne, wygodne i dające wiele możliwości dostosowania rozwiązanie, dzięki którym dziecko uniknie mniej lub bardziej przypadkowego trafienia na treści, jakich oglądać nie powinno. A Ty masz pełną kontrolę nad tym, co jest dozwolone i zawsze wiesz, kiedy dzieje się coś nie tak. Z czystym sumieniem polecam wszystkim rodzicom.