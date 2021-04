Kid Logger to narzędzie do kontroli rodzicielskiej. Sprawdzamy jego możliwości.

Kid Logger - cena

Kid Logger dostępny jest w trzech pakietach: Basic to darmowy, pozwalający na monitorowanie jednego urządzenia i zapamiętywanie historii z ostatnich dziewięciu dni. Drugi to Standard i obejmuje działaniem pięć urządzeń, zapamiętuje historię z 30 dni. Koszt to 9 dolarów za 3 m-ce, 17 dolarów za 6 lub 29 dolarów za rok. Professional to trzeci pakiet i otrzymuje się w nim możliwość ochrony dziesięciu urządzeń oraz przechowywanie historii z 60 dni. Cena: 29 dolarów za 3 miesiące, 49 dolarów za 6 miesięcy lub 89 za rok.

Kid Logger - funkcje

KidLogger umożliwiającą monitorowanie aktywności użytkownika na komputerze PC, Mac lub telefonie komórkowym Android. Aby korzystać z aplikacji, należy zarejestrować się online, a następnie pobrać aplikację monitorującą na dowolnym docelowym komputerze, tablecie, lub telefonie. Po połączeniu jej z kontem, KiddLoger zacznie rejestrować wszystko na monitorowanym urządzeniu. Co dalej? To zależy od pakietu. Basic pozwala tylko na zapamiętywanie historii użytkownika oraz wykonywanie zrzutów ekranu, wyższe pakiety to cały szereg narzędzi: historię przeglądania internetu i ostatnich wyszukiwań, rejestracja godzin pracy i okresów aktywności, w tym używania aplikacji, prowadzone konwersacje, zarejestrowane dźwięki oraz wpisany tekst.

Jak czytamy na stronie programu: "Analiza pokazuje dni, godziny spędzone przy urządzeniu, aktywność w sieci, naciśnięcia klawiszy, uruchomione aplikacje, otwarte pliki i foldery, konwersacje (połączenia, SMS/MMS, czat Skype, nagrane połączenia w formacie *3gp). Zrzuty ekranu dostępne są dla Windows i Mac, dla urządzeń z Androidem dostępne są wykonane zdjęcia, nagrane dźwięki i połączenia Skype dla Windows, połączenia głosowe z Androida, urządzenia z systemem Windows i Mac wykonają zdjęcie przy każdym logowaniu i wylogowaniu użytkownika." W przypadku lokalizacji, program rejestruje pozycję GPS, co pozwala przeglądać krok po kroku przemieszczanie się docelowego urządzenia. Punkty GPS są wylistowane na koncie - wystarczy kliknąć dowolny, by zobaczyć go na Mapie Google. Wybrany punkt przybiera kolor zielony.

Co jest jednak największym minusem - nie znajdziemy tu możliwości blokowania treści. Dlatego aplikację można polecić rodzicom, którzy nie chcą cenzurować poczynań dziecka online, a jednocześnie wiedzieć, jak prezentuje się jego aktywność w sieci.