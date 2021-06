Najlepszy stosunek ceny do jakości.

Kingston DataTraveler Elite G2 to bardzo ciekawe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą dobrego sprzętu, ale nie planują wydawać na niego zbyt dużo pieniędzy. Pendrive charakteryzuje się mocną, metalową obudową, która zapewnia ochronę przed wstrząsami oraz jest wodoodporny.

Osiągi jakie w specyfikacji podaje producent, to szybkość odczytu do 180 Mb/s oraz zapis do 70 Mb/s. W tym segmencie cenowym są to bardzo dobre parametry, szczególnie, że pendrive kosztuje nieco ponad 100 zł.

Kingston DataTraveler Elite G2 działa w standardzie USB 3.0.