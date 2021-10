Kingston Fury Renegade – 4800 MHz na pamięciach DDR4

Testujemy moduły Kingston Fury oparte o kości Hynix DJR, poszukiwane wśród overclokerów za możliwości osiągania wysokich zegarów.

Wydawać by się mogło, że DDR4 są z nami bardzo krótko, jest to jednak tylko złudzenie. Pierwszą ogólnie dostępna platformą wspierającą ten standard pamięci był Intel’owski Haswell-E. Jego premiera miała miejsce w 2014 roku. Siedem lat to dużo czasu, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rozwój jaki następuje w branży IT. Nic więc dziwnego, że znacząco wzrosła przez ten czas pojemność jak i prędkość dostępnych modułów. Choć wszyscy oczekujemy już premiery procesorów Alder Lake, a wraz z nią debiutu DDR5, nie powinniśmy się spodziewać definitywnego końca pamięci DDR4. Nowe procesory Intela będą wspierać również starszy standard zapewniając, możliwość nisko kosztowej zmiany.

Platforma testowa Intel || zdj. Dominik Kujawski

Pamięć DDR5 według specyfikacji JEDEC ma pracować standardowo z częstotliwością 4800 MHz. Przygotowując bazę wyników do premiery, postanowiliśmy sprawdzić co mogą nam dziś zaoferować szybkie moduły DDR4 o pozornie zbliżonej specyfikacji. Z tego względu sięgnęliśmy po pamięci Kingston Fury Renegade.

Kingston Fury 4800 MHz

Choć Kingston’a nikomu nie trzeba przedstawiać to makra Fury można powiedzieć jest nowością na rynku. Do niedawna najwydajniejsze kości RAM czy dyski SSD tego amerykańskiego producenta były sygnowane logiem HyperX. Producent jednak postanowił ją sprzedać HP wraz cała linia peryferii, skupiając się tylko na produkcji komponentów do komputerów. Nową serię trzeba było jakoś nazwać więc, postawiono na FURY, która już wcześniej występowała w oznaczeniach produktów Kingstona.

zdj. Dominik Kujawski

Moduły Fury Renagade sprzedawane są jako pojedyncze kości bądź zestawy. Maksymalna pojemność kompletu może wynosić nawet 256 GB (8 modułów). Pamięci mogą pracować z częstotliwością od 2666 MHz nawet do 5333 MHz. Jakby tego było mało istnieje wariant wyposażony w podświetlenie RGB. Do testów otrzymaliśmy zestaw składający się z dwóch modułów 8 GB o prędkości 4800 MHz.

zdj. Dominik Kujawski

Kingston postawił na masywną konstrukcję radiatora. Ten jest czarny,a w testowanym przez nas wariancie nie uświadczymy na nim żadnych diod RGB. Taka konstrukcja na pewno zapewni odpowiednie chłodzenie kościom. Pamiętajcie jednak, że moduły Fury mierzą 45 mm wysokości, co może stanowić problem przy bardziej rozbudowanych systemach chłodzenia powietrzem.

Pamięci posiadają zapisane dwa profile XMP 2.0. Dzięki pierwszemu z nich, możemy jednym kliknięciem w BIOS ustawić częstotliwość pracy na zawrotne 4800 MHz. Drugi jest, bardziej bezpieczny i zapewnia szerszą kompatybilność dzięki pracy z prędkością 4000 MHz. Warto zaznaczyć, że do pracy z większa prędkością kości potrzebują dużo wyższego napięcia - 1,5 V. Domyślne ustawienia opóźnień dla profili wynoszą odpowiednio 19-23-23-42 oraz 19-26-26-46.

Choć program CPU-Z identyfikuje producenta modułów jako SK Hynix, postanowiliśmy sprawdzić dokładny ich model korzystając z oprogramowania Thaiphoon Burner. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Kingston użył pamięci DJR. Moduły te są cenione wśród overclokerów za możliwość osiągnięcia bardzo wysokich częstotliwości dzięki skalowaniu z niską temperaturą oraz z napięciem zasilającym.

Przejdźmy zatem do testów

Platforma Intel

PROCESOR: INTEL CORE i9 10850K, INTEL CORE i7 11700K

INTEL CORE i9 10850K, INTEL CORE i7 11700K PŁYTA GŁÓWNA: ASUS Z590 Maximus XIII Hero

ASUS Z590 Maximus XIII Hero RAM: Kingston FURY Renegate 4800 MHz CL19

Kingston FURY Renegate 4800 MHz CL19 DYSK: LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB,

LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB, KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

W pierwszej kolejności postanowiliśmy przetestować platformę opartą o płytę główną z chipsetem Z590. Zapewnia ona wsparcie zarówno dla 10 jak i 11 generacji procesorów Intela. Tutaj większe nadzieje budził nowszy z układów niebieskich, czyli Core i7-11700K. Kontroler pamięci wbudowany w Rocket Lake pozawala na osiągniecie dużo wyższych zegarów. Pamięci bez problemu zadziałały po wczytaniu obu profili XMP. Z racji jednak, że zarówno przy ustawieniu częstotliwości na poziomie 4000 MHz jak i 4800 MHz, RAM pracuje w trybie asynchronicznym z zegarem kontrolera (GEAR2), do naszego zestawienia postanowiliśmy dodać ręcznie ustawione 3600 MHz z ciasno ustawionymi opóźnieniami CL 15-19-19-31 1T (GEAR1).

Mając do dyspozycji kości wyposażone w moduły DJR nie mogliśmy odpuścić opcji sprawdzenia możliwości ich podkręcania. Pierwsze próby okazały się dość optymistyczne. Pozwalały uruchomić system operacyjny przy taktowaniu na poziomie 5600 MHz. Niestety finalnie okazał się, że nie był on stabilny i nawet uruchomienie CPU-Z skutkowało jego wyłączeniem. Zeszliśmy zatem o krok niżej, dzięki czemu finalnie pamięć FURY Renegade pracowała z częstotliwością 5333 MHz. Jakby to było mało, część Timingów ustawiliśmy nawet ciaśniej niż w profilui XMP CL 19-28-28-31 i to przy command rate wynoszącym 1.

Niestety mniejsze szczęście mieliśmy podczas naszych prób z Core i9 10850K. Przeważnie kontroler pamięci w Coment Lake’ach pozawala na bezproblemową pracę z częstotliwością 4400-4600 MHz. Niestety nasz egzemplarz nie okazał się być pod tym względem wyjątkiem. Choć bez problemu pozwolił wczytać oba profile XMP, to niestety pamięci działały z CR wynoszącym 2 co znacząco wpływa na wydajność. Jakiekolwiek próby ręcznego ustawienia pamięci oraz timingów, kończyły się zapętleniem podczas bootowania płyty i przywróceniem ustawień do domyślnych. Choć są to tylko przypuszczenia, zakładamy, że nasza Core i9 nie za bardzo lubi się z modułami Hynix’a, ponieważ podobne problemy zauważyliśmy z modułami CJR.

W pierwszej Kolejności testy w programie AIDA64

Jak widać ustawienie synchroniczne 3600 MHz zapewnia najlepsze rezultaty, jednak po mocnym podkręceniu jesteśmy w stanie niemalże wyrównać ten wynik. Można również zauważyć różnice między dwoma profilami XMP. Im wyższa prędkość, tym opóźnienia znacząco niższe. Najniższe opóźnienia zauważamy na Core i9 10 generacji, ponieważ zintegrowany kontroler pamięci w tym procesorze nie posiada osobnego zegara pracy.

Nieco inaczej prezentują się wnioski z testu transferów, również przeprowadzonego w programie AIDA64. Tutaj im wyższa prędkość tym lepsze rezultaty. Przy częstotliwości 5333 MHz osiągamy ponad 80 GB/s co jest imponującym wynikiem. Niestety Core i9 z racji na ustawienie CR2 nie jest wstanie konkurować z Core i7.

W teście WinRAR, tylko po mocnym podkręceniu jesteśmy w stanie uzyskać lepszy rezultat niż w przypadku modułów działających w domyślnym trybie synchronicznym.

Kodowanie materiału wideo o rozdzielczości FullHD z użyciem kodeka x264 nie stanowi już problemu dla najnowszych komputerów. Jak widać dzięki szybkiej pamięci RAM, 8-rdzeniowy Core i7-11700K jest prawie w stanie dogonić 10-rdzeniową konstrukcję Core i9 10 generacji.

Po raz kolejny, dopiero mocne podkręcenie modułów daje przewagę nad ustawieniem synchronicznym. Handbrake bardzo dobrze skaluje się z ilością rdzeni stąd większa ilość klatek osiągana na Core i9.

W testach Cinebench tylko najstarsza wersja R15 nie wykazała korzyści z wyższej częstotliwości pracy DDR4. Nowsze wersje tego benchmarku "lubią się" z szybkimi pamięciami, dlatego najlepszy rezultat osiągnęliśmy po mocnym podkręceniu.

Po testach w aplikacjach pora przetestować jak prędkość pamięci wpływa na wydajność w grach. Postawiliśmy na 3 tytuły, które nie tylko wykorzystują kartę graficzną, ale ich płynność w głównej mierze zależy od procesora.

W Counter-Strike: Global Offensive bez niespodzianek. Najlepszy rezultat osiągają mocno podkręcone moduły. Niestety pamięci pracujące na ustawieniach z profilu XMP osiągją gorszy rezultat niż te ustawione w tryb pracy synchronicznej.

W Wiedźminie 3 również obserwujemy identyczną sytuacje jak w przypadku poprzedniego testu.

Również Shadow of the Tomb Rider niczym nas nie zaskoczył. Po raz kolejny najlepszy rezultat po mocnym podkręceniu pamięci, ale różnica ta nie jest duża w stosunku do pamięci pracującej w trybie GEAR 1.

Platforma AMD

PROCESOR: AMD RYZEN 7 3700X, AMD RYZEN 5 3600X

AMD RYZEN 7 3700X, AMD RYZEN 5 3600X PŁYTA GŁÓWNA: X570 I AORUS PRO WIFI

X570 I AORUS PRO WIFI RAM: Kingston FURY Renegate 4800 MHz [email protected] CL18

Kingston FURY Renegate 4800 MHz [email protected] CL18 DYSK: LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB,

LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB, KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

W przypadku procesorów AMD do dyspozycji mieliśmy dwa układy bazujące na architekturze ZEN 2. Procesory Ryzen 3000 z rodziny Matisse osiągają najlepsze rezultaty w trybie synchronicznym z szyną Infity Fabric. Ta niestety przeważnie kończy się w okolicach 1800-1866 MHz. Oznacza to, że pamięć RAM będzie procowała z częstotliwością efektywną wynoszącą 3600-3733 MHz. Widać, że jest to sporo niższą wartość niż domyślne ustawienia z profil XMP dostępnych na testowanych kościach FURY.

Jakby tego było mało, posiadany przez nas Ryzen 7 3700X, a dokładniej zintegrowany w nim kontroler, nie współpracuje z częstotliwościami powyżej 4400 MHz niezależnie czy użyjemy modułów Hynix’a, Micron’a czy Samsunga. O dziwo niższy model Rzyzen 5 3600X bez problemu pozwolił na wczytanie profilu D.O.C.P (odpowiednik XMP dla platformy AMD) i pracę z częstotliwością 4800 MHz. Niestety, standardowo dla platformy AMD, timingi dobierane przez oprogramowanie płyty głównej AGESA mijają się z tymi zapisanymi w kościach. Przez to timingi podczas testów z prędkością 4800 wynosiły 20-26-26-46 przy Command Rate wynoszącym 1.

W teście AIDA64 jak widać na obu procesorach najlepsze rezultaty osiągniemy przy pracy synchronicznej. Tutaj najlepszy wynik notuje 3700X, który mimo niechęci do wyższych prędkości pamięci pozwala na ustawienie szyny Infinity Fabric na 1900 MHz.

Testy prędkości pamięci utwierdzają nas w przekonaniu, że szybsze moduły niewiele znaczą w przypadku platformy AMD.

WinRAR o dziwo wykazuje niewielki zysk dla pamięci pracującej z wyższą prędkością, choć różnice te nie są na tyle duże, żeby przyniosły realną korzyść dla użytkownika.

x264 Benchmark reaguje podobnie jak WinRAR w przypadku naszego 6-rdzeniowego układu, dając niewielki zysk przy użyciu szybszej pamięci. W przypadku mocniejszego 8-rdzeniowego procesora sytuacja wraca do normy i najlepsze rezultaty obserwujemy w trybie synchronicznym.

W teście kodowania wideo X265 programem Handbrake również bez większych niespodzianek.

Testy w Cinebench również nas niczym nie zaskoczyły najwyższą wydajność osiągamy przy pamięciach pracujących z prędkością 3600 MHz.

Biorąc pod uwagę wyniki testów w aplikacjach, testy w grach przeprowadziliśmy tylko na procesorze Ryzen 5 3600X.

W Counter-Strike: Global Offensive bez niespodzianek. Najlepszy rezultat osiągają moduły pracujące w trybie synchronicznym.

W Wiedźminie 3 wyniki zarówno średnich klatek na sekundę jak i tych minimalnych są bardzo zbliżone do siebie przy każdym ustawieniu pamięci.

W Shadow of the Tomb Rider sytuacja wraca do tego co obserwowaliśmy podczas wszystkich testów na platformie AMD. Najlepsze rezultaty osiągamy w trybie synchronicznym pracy pamięci z kontrolerem choć również tutaj różnice nie są duże.

Podsumowanie

platforma testowa AMD, mimo dużych radiatorów na pamięciach nie mieliśmy problemu z ich montażem na płycie ITX | zdj. Dominik Kujawski

Pamięci z prędkościami powyżej 4000 MHz to produkty dla entuzjastów, osób dla których uzyskanie nawet 2 dodatkowych klatek więcej ma znaczenie. Tutaj produkt Kingston’a wpisuje się idealnie, mimo wysokich ustawień fabrycznych pozostawiając dodatkową możliwość tuningu i podkręcania potencjalnemu nabywcy. Czy takie pamięci są potrzebne? - jak najbardziej. To właśnie dzięki rozwojowi technologii i ludziom, którzy dążyli do poprawy osiągnięć, dziś powszechne są pamięci 3600 MHz zamiast standardowych 2400 MHz. To zmiana podejścia nas - użytkowników skłoniła Intela do odblokowania możliwości podkręcania na wszystkich chipsetach serii 500. Nie zapominajmy, że w kościach z serii FURY Renegade są dostępne moduły pracujące z częstotliwością od 2666 MHz nawet do 5333 MHz, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Nie możemy się już doczekać premiery Alder Lake, aby porównać te szybkie kości DDR4 z nadchodzącymi układami DDR5.