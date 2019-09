Kingston Hyperx Cloud II to słuchawki dedykowane graczom. Czy warto je nabyć?

Kingston Hyperx Cloud II to słuchawki dla graczy, które wyposażono w niestandardowo duże przetworniki z magnesami neodymowymi - mają 53 mm średnicy. Dzięki temu oraz zastosowaniu systemu dźwięku Virtual 7.1 na jego jakość nie można narzekać - dobrze oddaje wszystkie tony oraz wyraźnie odczuwa się kierunek, z którego pochodzi dany odgłos. Zakres dźwięku wynosi od 15 do 25000 Hz. Wygodne użytkowania zapewniają podkładki uszne z pianki zapamiętującej kształt oraz aluminiowy pałąk, pokryty imitacją skóry. Zamknięta konstrukcja ma za zadanie redukować szumy i - jak pokazują to testy - robi to bardzo skutecznie. Prezentowane tu słuchawki Kingston wyposażone są w odłączany mikrofon z funkcją redukcji szumów - ma on certyfikaty TeamSpeak i Discord, co powinno gwarantować wyraźne przekazywanie każdego słowa użytkownika.

Podkładki uszne są wymienne - można wybierać wykonane z imitacji skóry lub weluru, w kilku różnych wersjach kolorystycznych. Kingston Hyperx Cloud II mają również zaawansowany moduł USB sterowania audio z wbudowaną kartą dźwiękową DSP. Słuchawki mają przewód długości 1 metra, co jest nieco krótki, jednak w zestawie otrzymujemy przedłużacz 2 metry, dlatego można siedzieć do 3 metrów od monitora/telewizora i jest to bardzo wygodne. Wyposażono je w złącze USB dla komputerów PC i Mac oraz złącze stereo dla konsoli PS4, Xbox One.

Podsumowując: Kingston Hyperx Cloud II to wysokiej jakości słuchawki, w które warto zainwestować!