Kingston UV500 480 GB

Niedrogi dysk SSD dla wymagających użytkowników. Wyróżnikiem modelu jest obsługa samo-szyfrowania AES z kluczem 256-bitowym i obsługą standardu TCG Opal 2.0

Miejsce 5 - Kategoria powyżej 300 zł

Sercem nośnika są pamięci 3D NAND TLC z kontrolerem Marvell 88SS1074. Co ciekawe producent deklaruje w tym wypadku dość niski czas między awariami na poziomie 1 000 000 godzin. Ostrożnie prezentują się również zapewnienia dotyczące prędkości pracy. Deklarowany odczyt to 520 MB/s natomiast odczyt 500 MB/s. Podczas testów prędkość odczytu osiągnęła 542,3 MB/s natomiast zapisu 530,1 MB/s. Na uwagę zasługuje również fantastyczny rezultat zapisu sekwencyjnego 4 KiB Q32T1 na poziomie 273,7 MB/s. Największą słabością Kingstone’a okazała się praca z dużymi ilościami niewielkich plików. Kopiowanie 45,5 GB danych zajęło w tym wypadku aż 362,3 sekundy, natomiast instalacja gry Wolfenstein II: The New Colossus: instalacja aż 365,9 sekundy. Na plus zaliczamy również dość atrakcyjną cenę gigabajta pojemności na poziomie 67 groszy. Dysk jest sprzedawany w blistrze. Producent udziela na niego 5-letnią gwarancję.

Wszystkie wyniki są dostępne w tabelce testu zbiorczego dysków SSD 480 - 512 GB.