Klarta Forste 3 - inteligentny oczyszczacz na 40m2

Marka Klarta zaskoczyła nas świetnym wynikiem, uzyskanym w zeszłorocznym teście oczyszczaczy. Dzięki uprzejmości producenta mieliśmy okazję zapoznać się z jej najnowszym dziełem czyli modelem Klarta Forste 3. Urządzenie określane mianem inteligentnego, zostało zaprojektowane z myślą o pracy na powierzchni do 40m2.

Wraz z nadchodzącą zimą, jakość powietrza spada. Mieszkańcy wielkich miast borykają się ze smogiem i zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. Natomiast w mniejszych miejscowościach problemem są stare piece i jakość materiałów wykorzystywanych do ogrzewania. Oczyszczacz pozwala zamienić dom w twierdzę wolną od zanieczyszczeń. Jego obecność docenią osoby z alergią wziewną. W wielu krajach Azji, oczyszczacze znajdują się na wyposażeniu większości mieszkań. Niestety w Polsce świadomość zagrożeń płynących z niskiej jakości powietrza, rozwija się od stosunkowo niedawna - pojawiła się wraz z pierwszymi doniesieniami medialnymi o problemach Krakowa i innych krajowych metropolii.

Kiedy trzy lata temu redakcja PCWorld testowała pierwsze oczyszczacze, na rynku znajdowało się kilkanaście modeli. Większość z nich była skoncentrowana na szybkim oczyszczaniu dużych ilości powietrza - czujniki, wyświetlacze i inne udogodnienia związane z komfortem pracy urządzenia, były dostępne w nielicznych konstrukcjach. Dziś rynek jest zdecydowanie bardziej rozwinięty. Nikogo nie dziwią urządzenia wyceniane na 4-cyfrowe kwoty, a największe koncerny z branży AGD niemal corocznie prezentują swoje nowości. Klarta Forste 3, która trafiła do naszego laboratorium to sensownie wyceniony model, który można nabyć w promocyjnej cenie 749 zł. Urządzenie otrzymało zaawansowaną specyfikację obejmującą laserowy czujnik PM2.5 i praktyczny wyświetlacz. Sprawdziliśmy jak produkt Klarty radzi sobie na tle umacniającej się konkurencji.

Klarta Forste 3 - wygląd zewnętrzny

Producent przyłożył dużą uwagę do wyglądu produktu. Stonowana stylistyka i aż 5 wersji kolorystycznych pozwalają na wpasowanie oczyszczacza w niemal każą przestrzeń. Do naszej redakcji trafił wariant z czarną, matową pokrywą. Do wyboru pozostają również warianty: złoty, srebrny, biały i różowy. Naszą uwagę zwróciły małe gabaryty urządzenia, jak na sprzęt zdolny do oczyszczenia powietrza na przestrzeni 40 m2. Obudowa ma wymiary 56,5 x 32,5 x 18 cm przy wadze 6,2 kg. Dominantę na litym, przednim panelu stanowi okrągły wyświetlacz LCD z panelem dotykowym. Okala go srebrna ramka, nawiązująca barwą i materiałem do wstawek na ściankach bocznych. Sam wyświetlacz jest monochromatyczny, dzięki czemu zyskuje na czytelności. Bez wątpienia jest to również energooszczędne rozwiązanie.

Zastosowana podstawa zapewnia stabilność urządzenia - mimo smukłej konstrukcji, punkt ciężkości jest umiejscowiony bardzo blisko ziemi. Miło że producent zdecydował się na zastosowanie rączki, która ułatwia przenoszenie oczyszczacza.

Klarta Forste 3 - konstrukcja

Przedni panel oczyszczacza jest zdejmowany. Zastosowanie magnesów w roli zaczepów, sprawia że otwieranie obudowy jest łatwe i nie trzeba się obawiać uszkodzeń. Pod pokrywą odnajdujemy duży, 3-częściowy filtr. Umiejscowienie go z przodu to dobry pomysł - dzięki temu nie ograniczymy wydajności oczyszczacza dostawiając go do samej ściany. Jako pierwszy naszym oczom ukazuje się zmywalny filtr wstępny, który zatrzymuje duże cząsteczki. Kolejny jest filtr węglowy, który dzięki dużej powierzchni neutralizuje zapachy oraz eliminuje szkodliwe gazy. Listę zamyka filtra HEPA, który zajmuje się pyłami PM1, PM2.5 i PM10, a także alergenami i drobnoustrojami. Listę zamyka Warto zaznaczyć, że pracę filtrów wspiera jonizator (z certyfikatem TÜV), usuwający bakterie, wirusy i grzyby.

Klarta Forste 3 - funkcje obsługa

Oczyszczacz możemy kontrolować za pomocą wyświetlacza oraz dołączonego do zestawu pilota. Doceniamy szczególnie tą drugą opcję. Idąc spać łatwo zapomnieć o zmniejszeniu mocy oczyszczacza, a wychodzenie spod ciepłej kołdry w zimowe dni to zawsze dyskomfort. Pilot sprawdza się również w kuchni. Kiedy planujemy coś usmażyć albo opalić, możemy zacząć oczyszczać powietrze, zanim zanieczyszczenia dotrą w okolice sensora. Korzystając z wyświetlacza możemy ustawić moc oczyszczania (5 poziomów). Do dyspozycji użytkownika oddano również praktyczny tryb nocny, wygaszający ekran. Użytkownik może również zdecydować czy jonizator ma pracować przez cały czas.

Wspomniany wcześniej czujnik PM2.5 może automatycznie regulować pracę oczyszczacza - dzięki temu sprzęt pozostaje niemal bezobsługowy. Porównaliśmy odczyty czujnika oczyszczacza z zaawansowanym miernikiem marki Benetech. Wyniki nie odbiegały od siebie o więcej niż 10%, co w przypadku takich pomiarów jest wynikiem bardzo zadowalającym.

Klarta Forste 3 - oczyszczanie powietrza

Zgodnie z zaleceniami ze specyfikacji, oczyszczacz był testowany na powierzchni nieznacznie mniejszej niż 40 m2. Zgodnie z zapewnieniami producenta CADR dla omawianego modelu ma wynosić 300 m3/h. Nasze testy przeprowadzaliśmy przez 3 tygodnie w różnych scenariuszach użytkowania.

Pierwszy scenariusz wymagał wyczekania dnia, w którym sąsiedzi rozpoczną ogrzewanie domów. Chwilowe otwarcie okien w tej sytuacji powoduje wzrost poziomu PM2.5 do około 105 µg/m3, podczas gdy dopuszczalny przez UE średni, roczny poziom PM2.5 to 25 µg/m3. Oczyszczacz pracując w trybie automatycznym potrzebował około 5 minut od chwili zamknięcia okien aby zbić poziom PM2.5 do bezpiecznego. Kolejne 12 min pozwoliło osiągnąć poziom poniżej 15 PM2.5, a całe urządzenie mogło zwolnić i wyciszyć swoją pracę.

Drugi scenariusz to praca oczyszczacza w kuchni (~10 m2). Smażenie bekonu potrafi na małej przestrzeni podbić poziom PM2.5 do 300 µg/m3. Przy uruchomianym oczyszczaczu, poziom PM2.5 nie przekroczył ani razu 140 µg/m3. Po zakończeniu smażenia powrót powietrza do normy trwał nie więcej niż 2 minuty. Szybkie oczyszczanie powietrza przy gotowaniu to atut oczyszczaczy, o którym często się zapomina. Urządzenie doskonale dopełnia pracę wykonywaną przez okap, dzięki czemu gdy odpoczywamy lub przyjmujemy gości, zapachy z kuchni nie drażnią naszych zmysłów.

Najtrudniejszym wyzwaniem okazała się konfrontacja oczyszczacza z małą palarnią. Dym z dwóch papierosów na małej przestrzeni (~ 6 m2) potrafi podbić PM2.5 do poziomu 1500-2000 µg/m3 . Maksymalny poziom prezentowany na wyświetlaczu Klatra Forste 3 to 999 µg/m3. W takim scenariuszu oczyszczanie powietrza dowolnym urządzeniem kończy się błyskawicznym zużyciem filtrów. Testowany przez nas model był w stanie podjąć walkę dopiero po wstępnym przewietrzeniu pomieszczenia, skutkującym spadkiem PM2.5 do poziomu 700 µg/m3. Nie jest to wynik zaskakujący czy odbiegający od normy. Oczyszczacze powietrza nie sprawdzają się w sytuacjach, w których sami generujemy ogromne ilości zanieczyszczeń.

Warto wspomnieć o komforcie użytkowania oczyszczacza - to jedna z kluczowych cech dla sprzętu wykorzystywanego w domu.Podczas pracy blisko centrum Warszawy, oczyszczacz przez większość czasu pracował w trybie silent. Podczas specjalistycznych badań przeprowadzonych przez producenta zgodnie z normą PN-EN ISO 37744:2011 - głośność urządzenia w trybie Silent wyniosła rewelacyjne 24 dB. W naszym wypadku, przez wzgląd na szum otoczenia i podstawowy sprzęt pomiarowy, wynik wyniósł ~ 35 dB. Wartość tą w głównej mierze przypisujemy otoczeniu, sprawiającym że samo urządzenie przestaje być słyszalne do ucha i aparatury. Komplet wyników prezentuje się następująco:

silent - 35,8 db (niesłyszalny*)

slow - 48,5 db (delikatny szum nieprzeszkadzający w pracy*)

fast - 56,7 db (słyszalny ale nieirytujący szum*)

turbo - 65,4 db (jednolity ale męczący szum*)

* - w odległości około 3 metrów od miejsca wypoczynku

Wyniki te są bardzo zadowalające - nawet w perspektywie umiejscowienia oczyszczacza w sypialni. Producent zachwala zastosowanie japońskiego, bezszczotkowego silnika Nidec, pozwalającego uzyskać optymalną wydajność przy cichej pracy.

Klarta Forste 3 - koszty użytkowania

Sprawdziliśmy również ile będzie nas kosztowało korzystanie z oczyszczacza Klarta Forste 3. Komplet filtrów kosztuje około 139 zł.

Pobór prądu urządzenia prezentuje się następująco:

standby - 1,4 W

silent - 5,3 W

slow - 10,1 W

fast - 21,8 W

turbo - 41,7 W

Przyjmując optymistyczny scenariusz, w którym oczyszczacz pracuje około 15h dziennie w trybie silent, w skali roku zapłacimy około 155 zł i to już z nowymi filtrami. Oznacza to wydatek rządu 42 groszy dziennie.

Zakładając mało realistyczny wariant, w którym nasi sąsiedzi umiłowali sobie palenie w "kopciuchu" przez cały okres grzewczy, a my każdego dnia z pasją smażymy bekon na wszystkie posiłki (15h dziennie w trybie turbo), koszt pracy oczyszczacza nie powinien przekroczyć 290 zł rocznie z filtrami.

Klarta Forste 3 - nasza ocena

Oczyszczacz powietrza to specyficzny typ urządzenia, którego nie powinno być widać, czuć, ani słychać. Jeszcze lepiej jeśli nie ciąży nam na portfelu. Klarta Forste 3 spełnia wszystkie te oczekiwania. Urządzenie pracuje w sposób całkowicie neutralny i bezobsługowy. Skutecznie oczyszcza powietrze, zajmując mało miejsca i komponując się ze stylistyką niemal dowolnego mieszkania. Odczyty wbudowanego czujnika są właściwe, a wymiana powietrza niezwykle wydajna. Na plus oceniamy również cichy silnik i niewielki pobór mocy. Jest to świetny wybór do mieszkania lub biura o powierzchni poniżej 40 m2.