Klasyka jest w modzie - test Nokii 3310 (2017)

Nokia postanowiła zagrać na sentymencie klientów i wprowadziła na rynek odświeżoną wersję kultowego modelu 3310. Czy warto kupić taką komórkę w 2019 roku?

Nokia przez wiele lat była liderem rynku telefonii komórkowej. Fiński producent zajmował się nie tylko produkcją samych urządzeń, ale także rozwojem całe infrastruktury sieciowej. Finowie kompleksowo zajmowali się całą telekomunikacją i dzięki swojej wiedzy stworzyli wiele kultowych modelu.

Co ciekawe Nokia to przedsiębiorstwo z długimi tradycjami. Założone został w 1865 roku. W XIX wieku firma produkowała masę papierniczą, a następnie zajęto się produkcją kabli telefonicznych oraz galanterii gumowej. Nazwę Nokia zawdzięczamy nazwie miejscowości, w której kiedyś mieściła się główna siedziba firmy (obecnie mieści się ona w Espoo). Nokia w czasie swojej ponad 145 letniej historii produkowała także elektronikę użytkową oraz wiele podzespołów elektronicznych. W pewnym momencie wytwarzano nawet roboty przemysłowe.

Źródło: nokia

Fiński producent znacznie zyskał na szybkim rozwoju branży informatycznej oraz komputeryzacji przedsiębiorstw. Nokia zaczęła produkować monitory komputerowe, a później telefony komórkowe i całą infrastrukturę niezbędną do ich funkcjonowania. Finowie bardzo szybko odkryli, że rynek teleinformatyczny będzie się rozwijał jeszcze przez długi czas i Nokia skupiła się jedynie telefonii cyfrowej.

Lata świetności Nokii, która na dobre zapisała się w pamięci konsumentów przypadają na lata 90 XX wieku oraz pierwsze dziesięciolecie XXI wieku. To właśnie wtedy na rynku pojawiło się wiele kultowych urządzeń takich, jak Nokia 1011, Nokia 2110, która jako pierwsza posiadała wgrany dzwonek Nokia Tune, który jest rozpoznawalny do dziś. Nie mogło zabraknąć również kultowej gry Snake wprowadzonej wraz z modelem 6110. Nokia wprowadziła również pierwszy telefon komórkowy z obsługą WAP - Nokię 7110.

Odrodzenie Nokii

Niestety przedsiębiorstwo nie zauważyło, że konsumenci zakochali się w nowym sposobie interakcji ze smartfonami - ekranem dotykowym. iPhone zrewolucjonizował rynek, a Nokia na szybko próbowała dostosować własny system operacyjny Symbian do obsługi za pomocą dotyku.

Finalnie dział odpowiedzialny za produkcję telefonów Nokii została sprzedana firmie Microsoft i skupił się na produkcji urządzeń Lumia z systemem Windows Phone.

Obecnie od 2017 roku właścicielem praw do projektowania, produkcji oraz sprzedaży telefonów komórkowych i smartfonów z logo Nokia jest HMD Global. To fińska firma mająca siedzibę na przeciwko siedziby Nokii w Espoo. Firma w dużej mierze składa się z były dyrektorów Nokii i skupia wyłącznie na sprzedawaniu smartfonów. Nokia obecnie produkuje i rozwija jedynie infrastrukturę telekomunikacyjną.

Źródło: wikipedia

Nowa - stara Nokia 3310

HMD Global na dobre wkroczyło na rynek ze smartfonami Nokia. Po udanym debiucie firma zaczęła grać na sentymencie starszych użytkowników wprowadzając na rynek nowe wersje kultowych modeli - 3310 oraz 8110.

W sklepach można kupić nową Nokię 3310, która nie posiada ekranu dotykowego, nie pozwoli Ci na instalowanie dodatkowych aplikacji, ale nie trzeba jej ładować codziennie, a przy okazji posiada zainstalowanego Snake'a.

Źródło: techadvisor

Nokia oprócz wprowadzania na rynek nowych smartfonów z Androidem postanowiła reaktywować kilka kultowych modeli i zaprezentować ich odświeżone wersje. Połączono wygląd starych komórek z nieco nowszą technologią, a chwilę po premierze nowej Nokii 3310 każdy starszy użytkownik chciał mieć taki telefon.

Sprzedaż Nokii 3310 napędza właśnie sentyment. Niezależnie od tego trzeba przyznać, że 3310 to świetny klasyczny telefon z klawiszami.

Przed udaniem się do sklepu trzeba wiedzieć, że na rynku dostępne są dwie wersje nowej Nokii 3310. Jedna z nich cechuje się obsługą sieć 3G. Główną nowością jest znacznie większy kolorowy ekran, aparat oraz czas czuwania wynoszący nawet do 27 dni.

Nokia 3310 - Specyfikacja techniczna

Pamięć wbudowana: 16 MB

16 MB Typ ekranu: Kolorowy, TN

Kolorowy, TN Przekątna ekranu: 2,4 cala

2,4 cala Rozdzielczość ekranu: 320 x 240

320 x 240 Łączność: 2G, 3G, Bluetooth

2G, 3G, Bluetooth System nawigacji satelitarnej: Brak nawigacji

Brak nawigacji Złącza: Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Bateria: Litowo-jonowa 1200 mAh, wymienialna

Litowo-jonowa 1200 mAh, wymienialna Zainstalowany system operacyjny: Nokia Series 30+

Nokia Series 30+ Rozdzielczość aparatu: 2.0 Mpix - tył

2.0 Mpix - tył Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: VGA 480p

VGA 480p Dual SIM: Tak - Obsługa dwóch kart SIM

Tak - Obsługa dwóch kart SIM Maksymalny czas czuwania: 744 h

744 h Maksymalny czas rozmów: 22 h

22 h Grubość: 12,8 mm

12,8 mm Szerokość: 51 mm

51 mm Wysokość: 116 mm

116 mm Waga: 81 g

81 g Dodatkowe informacje: Obsługa radia FM

Obsługa radia FM Dołączone akcesoria: Ładowarka, Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Ładowarka, Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Gwarancja: 24 miesiące

Nokia 3310 - Cena

Nokia 3310 zadebiutowała ponownie w Polsce po 17 latach w maju 2017 roku. Nowe urządzenie zostało wycenione na 319 zł w wersji Dual-Sim. Obecnie po dwóch latach od rynkowej premiery Nokię 3310 kupimy za niewiele ponad 200 zł. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych. Możemy kupić urządzenie w stonowanym kolorze szarym, granatowym lub bardzo rzucającym się w oczy odcieniu żółtego i czerwieni.

Producent zaprezentował również wersję z obsługą sieci 4G LTE oraz Hotspotem Wi-Fi, ale model ten nie jest dostępny w sprzedaży w Polsce.

Nokia 3310 - Wygląd i jakość wykonania

Każdy użytkownik, który widział kiedyś oryginalną Nokię 3310 z 2000 roku od razu rozpozna nowy model. Mimo 17 lat różnicy urządzenia są do siebie bardzo podobne. Z drugiej strony zmian względem modelu z 2000 roku jest sporo. Nowa wersja została znacznie przeprojektowana. Do dyspozycji użytkownika oddano większy 2,4 calowy kolorowy ekran ,a przyciski są bardziej okrągłe.

Całość zachowała kompaktowe wymiary. Telefon mierzy 116 x 51 x 12,8 mm i jest bardzo lekki. Nowa Nokia 3310 jest znacznie bardziej kompaktowa od oryginału, ale z drugiej strony brakuje jej masywności i odporności, które były wyróżnikami poprzednika.

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, a wykończenia wygląda bardzo atrakcyjnie. Gdyby nie fakt, że obecnie klasyczne telefony z klawiszami nie są drogimi urządzeniami można by pomyśleć, że Nokia 3310 kosztuje więcej, niż nieco ponad 200 zł.

Źródło: techadvisor

Nokia 3310 dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych. Dwie z nich są bardzo klasyczne i stonowane, a pozostałe odcienie są bardzo odważne.

Szczególnie podoba nam się żółta i czerwona Nokia 3310. Odważna stylistyka pozwala wyróżnić się z tłumu i wzbudzić zainteresowanie wśród znajomych. W końcu nie codziennie producenci produkują kolorowe smartfony.

Niespotykanym już dzisiaj rozwiązaniem jest możliwość demontażu tylnej obudowy i wyjęcia baterii. W środku urządzenia zobaczymy, że Nokia 3310 została dostosowana do potrzeb dzisiejszych użytkowników. Urządzenie oferuje funkcje Dual-SIM oraz posiada czytnik kart pamięci microSD. Żywotność baterii jest znacznie lepsza, niż w przypadku smartfonów, a w razie potrzeby możesz szybko i wygodnie wymienić akumulator.

Źródło: techadvisor

Podoba nam się nowa Nokia 3310, ale mamy kilka zastrzeżeń. Umieszczenie portu microUSB na samej górze urządzenia nie jest zbyt przemyślane. Dużo bardziej wolelibyśmy zobaczyć je na dole.

Ciekawym doświadczeniem dla użytkownika korzystającego od lat ze smartfona jest obsługa Nokii 3310, która nie posiada dotykowego ekranu. Dla młodszych użytkowników obsługa tego urządzenia będzie bardzo skomplikowana. Korzystanie z różnego rodzaju przycisków i D-pada wymaga przyzwyczajenia.

Jeżeli piszemy o D-padzie on również nie przypadł nam do gustu. Jego obwódka jest bardzo cienka i osoby z większymi dłońmi mogą mieć problem z obsługą nowej Nokii 3310.

Nokia 3310 - Funkcje

Nie ma się co oszukiwać - Nokia 3310 nie oferuje zbyt wiele opcji użytkownikom przyzwyczajonym do smartfonów. W 2000 roku telefon ten byłby kombajnem multimedialnym, ale w dzisiejszych czasach 2,4 calowy ekran i radio nie robią na nikim wrażenia.

Nokia 3310 została zaprojektowana, aby wysyłać wiadomości i wykonywać połączenia i w tym sprawdza się najlepiej. Można także odtwarzać pliki MP3 oraz słuchać radia, ale o Spotify nie ma co marzyć. Urządzenie posiada także prostą przeglądarkę internetową, aplikację do obsługi e-mail oraz Twittera. Nie zabrakło oczywiście klasycznej gry Snake.

Smartfon posiada wszystkie wyżej wymienione funkcje, ale jednej rzeczy nie potrafi zrobić. Nokia 3310 zapewnia do 22 godzin rozmów na jednym ładowaniu. W przypadku, gdy nie korzystamy z telefonu Nokia 3310 upomni się o ładowanie raz na dwadzieścia kilka dni. Klasyczna komórka nie zastąpi Ci smartfona, ale może być świetnym telefonem zapasowym oraz urządzeniem, które zabierasz na wakacje lub koncerty.

Podczas testów spędziliśmy z Nokią 3310 wiele godzin grając w Snake'a, a po pięciu dniach telefon nadal naładowany był w 50 procentach. Bateria ma pojemność 1200 mAh i jest wymienialna.

Źródło: techadvisor

Nokia 3310 - Podzespoły

Nokia 3310 nie bez powodu zapewnia świetne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu. Wykorzystano niezbyt wydajne podzespoły, więc mały akumulator bez problemu pozwala pracować kilkanaście dni bez ładowania. W środku umieszczono 2,4 calowy kolorowy ekran o rozdzielczości QVGA, gniazdo słuchawkowe, port microUSB i 16 MB wbudowanej pamięci masowej.

Pamięć masową można łatwo rozbudować do 32 GB przy użyciu karty pamięci MicroSD, na której można przechowywać muzykę i zdjęcia wykonane przy użyciu wbudowanego 2 MP aparatu. To funkcja, której nie było w klasycznej Nokii 3310 z 2000 roku.

Wyświetlacz to panel typu TFT o rozdzielczości 240 x 320 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie 167 ppi. Co ważne ekran nieźle odwzorowuje kolory i zapewnia bardzo dobre kąty widzenia.

Pisaliśmy, że Nokia 3310 jest dostosowana do potrzeb dzisiejszych użytkowników i oferuje między innymi Dual-SIM. Podczas testów napotkaliśmy pewien problem. Nokia 3310 korzysta z kart typu micro SIM, a praktycznie wszystkie nawet killu letnie smartfony wykorzystują nowszy standard nano SIM wprowadzony w 2012 roku. Taki stan rzeczy wymaga na użytkownikach zastosowania specjalnych przejściówek.

W kwestii łączności nowy model wypada dużo lepiej od poprzednika. Producent zastosował Bluetooth 3.0 oraz wsparcie dla sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji. Niestety zabrakło miejsca dla modułu Wi-Fi.

Nokia 3310 pracuje pod kontrolą uaktualnionej wersji dobrze znanego oprogramowania Nokia Series 30, co oznacza, że większość użytkowników starszych telefonów Nokii nie będzie miała problemu z obsługą nowej 3310. Trzeba poświęcić jedynie kilka minut na przyzwyczajenie się, że telefon nie posiada dotykowego ekranu.

Interfejs jest bardzo prosty i przejrzysty. Do wyboru jest menu ułożone w siatce lub jako przewijana lista. Do D-pada można przypisać skróty, a w menu odnajdziemy Snake'a. Niestety nie jest to ta sama gra, która zainstalowana była w oryginalnej Nokii. Za Snake'a w nowej 3310 odpowiada Gameloft, a gra posiada znacznie więcej funkcji.

Nokia 3310 - Podsumowanie

Źródło: techadvisor

Nokia 3310 to urządzenie, które gra na sentymencie użytkowników i nie ma w tym nic złego. Jeżeli pominiemy fakt, że 3310 jest następcą klasycznej Nokii otrzymujemy świetny klasyczny telefon komórkowy z Dual-SIM oraz dobrą baterią. Na dodatek zakup Nokii 3310 nie zrujnuje naszego portfela. Testowany telefon z pewnością nie zastąpi Ci smartfona, ale będzie niezastąpiony na wczasach lub jako zapasowy telefon, a na dodatek możesz zagrać w klasycznego Snake'a.