Kodak Scanza to profesjonalny skaner do slajdów, filmów, klisz, przezroczy i negatywów. Dla kogo jest przeznaczony?

Kodak Scanza - budowa i możliwości

Kodak Scanza to skaner zdjęciowy o kompaktowych rozmiarach - 120 x 120 x 127 mm. W dolnej części znajduje się wejście na kliszy, przezrocza, slajdy czy filmy fotograficzne, które podawane są do skanowania przy pomocy załączonych adapterów. Ważnym elementem jest odchylany wyświetlacz LCD 3,5", na którym można podejrzeć skany i wykonać na nich czynności edycyjne. Ten niewielki skaner zasilany jest przez ładowarkę USB, a dzięki wyjściu HDMI można podłączyć go do telewizora. Szybkość skanowania jednego zdjęcia to ok. 2 sekundy. po podpięciu do komputera lub laptopa zdjęcia mogą być zapisywane bezpośrednio na jego dysk twardy, można używać Scanza także samodzielnie - wówczas zapis następuje na kartę pamięci. Obsługiwane formaty to SD, SDHC i SDXC.

Kodak Scanza - cechy i funkcje

Kodak Scanza to skaner do zdjęć bardzo łatwy w obsłudze - funkcja szybkiego skanowania umożliwia wykonanie pracy za pomocą jednego przycisku. Dzięki oprogramowaniu, po skanowaniu można od razu podrasować zdjęcie - poprawić kontrast, ekspozycję, a także kolorystykę. Maksymalna rozdzielczość to 3200dpi. Pliki zapisywane są w tej rozdzielczości w formacie .jpeg 22 Mpix (interpolacja), można także zapisywać je z mniejszą - 14 Mpix (rzeczywista). I to właściwie wszystko, co potrzeba do szczęścia. Jakieś minusy? Cóż, oprogramowanie nie jest zbyt zaawansowane, ale to w sumie sprawa drugorzędna.

Podsumowując: Kodak Scanza to przydatny skaner wszędzie tam, gdzie chce się zdigitalizować zbiory analogowe. Przygotowany przez ekspertów od fotografii, nie zawodzi pod żadnym względem.