Komfort przede wszystkim - recenzja fotela gamingowego Genesis Nitro 890

Szukasz wygodnego fotela, który sprawdzi się podczas wielogodzinnej pracy lub rozgrywki? Rozwiązaniem może okazać się fotel gamingowy Genesis Nitro 890, który miałam szansę przetestować.

Praca w trybie zdalnym dla wielu osób stała się dzisiaj codziennością. I chociaż takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści, to jednak w dłuższej perspektywie wymaga od nas sporej samodyscypliny oraz odpowiednich warunków, które pozwolą na komfortowe i efektywne działanie. Jednym z najważniejszych elementów jeśli chodzi o stanowisko pracy jest odpowiedni fotel.

Wygodne i dopasowane siedzisko podczas wielogodzinnej pracy to podstawa. Odpowiednio dobrany fotel to nie tylko zabezpieczenie dla naszego kręgosłupa, ale sposób na bardziej efektywne działanie. Siedzenie na niewygodnym fotelu przez wiele godzin negatywnie wpływa na naszą postawę oraz samopoczucie, a także sprawia, że trudniej jest się nam skupić na pracy. Dlatego wybór właściwego siedziska powinien być dobrze przemyślany i dostosowany do naszych predyspozycji.

Osobiście miałam okazję przetestować fotel Genesis Nitro 890, który mimo określenia gamingowy, może idealnie sprawdzić się także w codziennej pracy przed komputerem.

Genesis Nitro 890 - montaż i opakowanie

Genesis Nitro 890 to konstrukcja składająca się z solidnie wykonanych materiałów, co widać już po rozpakowaniu zawartości. Fotel został dostarczony w częściach, więc sami musimy poradzić sobie z połączeniem wszystkich elementów. Na początku wydawało mi się to dość skomplikowane, ale z pomocą krótkiej instrukcji i kompletu dodatków (śruby i klucz montażowy), w miarę szybko poradziłam sobie z montażem. Najwięcej czasu zajęło mi dokręcenie oparcia do siedziska - i tutaj potrzebowałam pomocy drugiej osoby, gdyż ciężko było mi samodzielnie dopasować otwory i jednocześnie wkręcić śruby w przeznaczone do tego miejsce. Poza tym, składnie fotela nie powinno sprawiać trudności, nawet jeśli robimy to po raz pierwszy.

Warto dodać, że fotel otrzymujemy w dużym i ciężkim pudle, dlatego najlepiej jeśli kurier dostarczy Wam przesyłkę pod same drzwi - wnoszenie kartonu po schodach może okazać się sporym wysiłkiem.

Fotel Nitro 890 - instrukcja obsługi

Genesis Nitro 890 - jakość wykonania

Złożony fotel wygląda naprawdę bardzo stylowo i elegancko - stonowana czerń połączona z czerwonymi przeszyciami, zamszowe wstawki oraz skóra ekologiczna z tyłu oparcia sprawiają, że Genesis Nitro 89 idealnie dopasuje się do każdego wnętrza, także do domowego biura. Początkowo obawiałam się, że ta niemała konstrukcja (szerokość siedziska 56.5 cm i wysokość oparcia 84.5 cm) znacznie przytłoczy stanowisko, przy którym pracuję - okazało się jednak, że przez swoją stosunkowo smukłą budowę i stonowaną kolorystykę, nie sprawia takiego wrażenia.

Większa część fotela wykonana została z tkaniny odpornej na ścieranie, która ma zapewniać odpowiednią wentylację w każdych warunkach. Do tego dochodzą miłe w dotyku, zamszowe wstawki, które od razu wpadły mi w oko - jak dla mnie dzięki nim fotel nabiera "charakteru" i wyróżnia się spośród innych modeli foteli gamingowych. Tył, a także boki siedziska i oparcia zostały pokryte skórą ekologiczną, co również wpływa pozytywnie na stylistykę konstrukcji. Do tego, wszelkie elementy montażowe, takie jak śrubki, otwory czy zawiasy możemy przykryć plastikowymi, matowymi zaślepkami. Widać, ze zadbano o każdy szczegół.

Cała konstrukcja podtrzymywana jest przez stabilny stelaż - maksymalne obciążenie to 150 kilogramów - z 5-ramienną podstawą i dużymi kółkami (60 mm), które działają bardzo płynnie i bezgłośnie. Dodatkowo - jak zapewnia producent - tworzywo sztuczne, którym są pokryte, ma chronić przed porysowaniem podłogi. Po niecałym miesiącu użytkowania mogę potwierdzić, że jak na razie nie zauważyłam żadnych niepokojących śladów na panelach.

Co ważne, w zestawie znajdziemy również dodatkowy element, w postaci zagłówka pod kark, który za pomocą gumki zakłada się na górną część oparcia. To wygodne i funkcjonalne rozwiązanie, ale niestety nie skorzystają z niego niższe osoby. Poduszkę można wsunąć na fotel tylko na kilka centymetrów, potem oparcie fotela się rozszerza, co uniemożliwia dalsze przesuwanie zagłówka. Dlatego jeśli zależy nam na korzystaniu z takiego udogodnienia, warto sprawdzić, czy będzie znajdował się na odpowiedniej dla nas wysokości.

Fotel Genesis Nitro 890 jest nie tylko wysoki (samo oparcie ma 84.5 cm), ale również dość szeroki (56.5 cm oparcie i siedzisko), co sprawia, że nawet bardziej postawne i wysokie osoby, będą czuły się pewnie i komfortowo podczas wielogodzinnej pracy czy rozgrywki. Tym bardziej, że właściwie każdy element konstrukcji możemy oddzielnie regulować i dostosowywać do swojej postawy, a skoro już o tym mowa, przejdźmy do opisania funkcji i możliwości fotela Nitro 890.

Genesis Nitro 890 - funkcje i możliwości

Ergonomiczna konstrukcja umożliwia dostosowanie fotela do swoich preferencji, zarówno jeśli chodzi o wysokość, jak i odchylenie oparcia. Każdy bez problemu znajdzie odpowiednie ustawienie, aby zachować prawidłową i wygodną pozycję. Fotel został wyposażony w podnośnik gazowy klasy 4, dzięki któremu można regulować wysokość siedzenia w zakresie 45 - 51 cm - jak dla mnie to wystarczająca rozpiętość. Zastosowano także funkcję bujania oraz zmiany kąta nachylenia oparcia, z możliwością blokady w dowolnej pozycji - to świetne rozwiązanie, jeśli potrzebujemy chwilowego odpoczynku w trakcie grania czy pracy. Maksymalne odchylenie oparcia Nitro 890 wnosi ok. 180°, więc spokojnie możemy się położyć, tym bardziej, że nawet w tej pozycji fotel zachowuje odpowiednią stabilność.

Kolejnym udogodnieniem, chyba najbardziej pożądanym w tego typu fotelach, jest możliwość dostosowania oparcia na poziomie odcinka lędźwiowego - za pomocą pokrętła możemy szybko i sprawnie dopasować siłę wsparcia naszych pleców. Przyznam, że chyba ta funkcja zadowoliła mnie najbardziej - nawet podczas kilkugodzinnego siedzenia przy komputerze, czułam, że mój kręgosłup odpoczywa.

To jednak nie wszystko jeśli chodzi o funkcjonalność fotela Nitro 890. Należy wspomnieć także o podłokietnikach, które regulowane są w trzech płaszczyznach - możemy przesuwać je w górę i w dół, w przód i w tył oraz w lewo i w prawo, ale bez możliwości rozsuwania na boki. Każdy z pewnością znajdzie idealne ułożenie, dopasowane do swoich preferencji. Cieszy mnie, że podłokietniki można było obniżyć dość nisko, ponieważ wygodnie mogłam wsunąć fotel pod biurko.

Genesis Nitro 890 - najważniejsze cechy

Funkcje Odchylane siedzenie, Obrotowe siedzenie, Funkcja bujania Rozmiar kół 60 mm Podnośnik gazowy Klasa 4 Podłokietnik 3D Szerokość oparcia 56.5 cm Waga 22.5 kg Akcesoria w zestawie Poduszka zagłówkowa Dopuszczalna waga 150 kg Wysokość oparcia 84.5 cm Głębokość siedziska 52 cm Szerokość siedziska 56.5 cm Wysokość fotela 125 - 131 cm Regulowana wysokość siedzenia 45 - 51 cm Materiał Tkanina, Skóra ekologiczna Kolor Czerwony, Czarny

Genesis Nitro 890 - podsumowanie (po miesiącu użytkowania)

Genesis Nitro 890 to solidna i wytrzymała konstrukcja, której funkcjonalność stoi na bardzo wysokim poziomie. Po dopasowaniu wszystkich ustawień do swoich predyspozycji, na fotelu można spędzić naprawdę wiele godzin w wygodnej i komfortowej pozycji. Regulowane podparcie pleców, kąt nachylenia oraz ruchome podłokietniki spełniają swoją funkcję, w jak najlepszym stopniu. Jedynym zastrzeżeniem jeśli chodzi możliwość ustawień jest dopasowanie poduszki zagłówkowej, której - ze względu na konstrukcję oparcia - nie da się przesunąć nieco niżej. Trzeba przyznać, że rozmiary fotela idealnie sprawdzą się dla wysokich, a także bardziej postawnych osób - co nie zmienia faktu, że każdy będzie czuł się na fotelu wygodnie i komfortowo.

Dużą zaletą jest elegancki i stylowy design, który sprawia, że fotel dopasuje się do większości wnętrz - gamingowy charakter fotela zdradza przede wszystkim logo producenta umieszczone na oparciu oraz na poduszce zagłówkowej. Poza tym, skórzane obicie oparcia, połączone z wytrzymałą tkaniną i welurowymi wstawkami prezentują się naprawdę ciekawie. I chociaż fotel powstał głównie z myślą o graczach, to z pewnością sprawdzi się również w domowym biurze.

Myślę, że fotel Nitro 890 jest warty swojej ceny i będzie stanowił dobrą inwestycję na lata. Obecnie fotel kosztuje nieco ponad 1000 zł, co nie jest wygórowaną ceną jeśli chodzi o tej klasy fotel.