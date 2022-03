Kontroler Phison w akcji - szybki dysk nie tylko do komputera - Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 2 TB [TEST]

Kontynuujemy testy dysków na PCIe 4.0. Przyjrzymy się modelowi FURY RENEGADE, najszybszej konstrukcji dostępnej w ofercie firmy Kingston.

Przywykliśmy to tego, że nasze nowe komputery pracują bardzo szybko. Oczekujemy, że nie tylko system operacyjny będzie wczytywał się błyskawicznie, ale również każdy program i gra. Jednak wielkości plików, które przechowujemy, wciąż rosną. Najnowsze gry zajmują nierzadko ponad 100 GB, a często nawet i więcej. Nie dziwi zatem że przez ostatnie lata znacząco wzrosła prędkość i pojemność dostępnych na rynku nośników. Dziś przez entuzjastów coraz częściej wybierane są szybkie dyski NVMe zamiast nośników SATA. Konkurencja na rynku jest co raz większa. Z tego powodu postanowiliśmy przetestować nowy dysk od Kingstona - należący do gamingowej rodziny Fury. Czy model bazujący na nowym kontrolerze od Phison jest w stanie czymś nas zaskoczyć?

Kingston Fury Renegade 2 TB

Do testów otrzymaliśmy dysk o wielkości 2 TB. Jednak w ofercie producenta są dostępne nośniki serii Fury Renegade o pojemności od 512 GB do nawet do 4 TB.

Zobacz również:

Dysk Kingstona dostarczany jest w cienkim, kartonowym pudełku z okienkiem typu blister. W zestawie producent nie dodaje nic więcej. Informacje o produkcie i gwarancji znajdują się tylko na opakowaniu. Na dyski udzielana jest 5-letnia gwarancja producenta, w której ograniczenie ilości zapisanych danych wynosi odpowiednio:

500GB – 500TBW

1TB – 1.0PBW

2TB – 2.0PBW

4TB – 4.0PBW

Wymiary dysku SSD M.2 to 80 x 22 x 3,5 mm. Oznacza to, że mamy do czynienia z konstrukcją w formacie 2280. Urządzenie bez problemu zmieści się zarówno do komputera stacjonarnego, jak i laptopa czy PlayStation 5.

Wszystkie kości pamięci oraz układy elektroniczne zostały umieszczone po obu stronach czarnego PCB. Są one ukryte pod naklejkami. Górna z logiem serii FURY to tak naprawdę mały aluminiowy radiator. Ma on zadbać o odpowiednią temperaturę nośnika. Dodatkowo, jak twierdzi producent, został on pokryty dodatkową warstwą grafenu w celu zapewnienia lepszej przewodności cieplnej.

Kingston w modelu Fury Renagade zdecydował się na zastosowanie z jednego z najszybszych kontrolerów PCIe 4.0 dostępnych na rynku - Phison PS5018-E18. Ten ośmiokanałowy układ oparty jest na architekturze ARM Cortex R5 (5 rdzeni) i produkowany w 12-nanometrowym procesie technologicznym w zakładach TSMC. Osiągi kontrolera deklarowane przez producenta to prędkości do 7000 MB/s zarówno dla odczytu, jak i zapisu sekwencyjnego oraz nawet do 1 000 000 IOPS (ilość operacji na sekundę) dla odczytu i zapisu losowego.

Dodatkowo na płytce drukowanej znajdziemy 2 GB pamięci DDR4 2666 MHz dla Cache. Dane przechowujemy na ośmiu kościach wyprodukowanych w technologii 3D TLC NAND. Zastosowano tutaj układy produkowane przez Microna i składające się z aż 176 warstw.

Zastosowanie kontrolera Phison PS5018-E18 umożliwia również skorzystanie technologii SLC cache, która przeznacza część powierzchni na dodatkową pamięć podręczną.

Platforma oraz procedura testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte Z690 AORUS Pro

Gigabyte Z690 AORUS Pro RAM: Kingston DDR5 Fury 6000 MHz CL40

Kingston DDR5 Fury 6000 MHz CL40 KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Do testów wydajności dysków wykorzystaliśmy po raz kolejny redakcyjna platformę testową wyposażoną w najmocniejszy procesor 12. generacji - i9-12900K oraz płytę główną Z690 Aorus PRO. Konstrukcja Gigabyte wyposażona jest w aż cztery sloty M.2, kompatybilne z PCIe Gen 4.0, dzięki czemu nie ma potrzeby przekładania nośników. Dyski podczas pomiarów były dodatkowo chłodzone radiatorem, w który jest wyposażona płyta Aorus PRO. Każdy z testów został przeprowadzony pięciokrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Testy

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy testy benchmarku ATTO. Benchmark ten dość mocno obciąża testowane dyski i osiągnięte wartości bardzo rzadko są zgodne z tymi deklarowanymi przez producenta. Warto zaznaczyć że nośniki o mniejszej pojemności przeważnie osiągają dużo lepsze rezultaty w przypadku gdy testujemy losową IOPS dla zapisu i odczytu..

Fury Renegade pokazuje moc kontrolera Phision, zwłaszcza w testach polegających na zapisaniu danych. Wyraźna przewaga dysku Kingstona nad konstrukcjami opartymi na kontrolerze InnoGrit (Lexar i Adata) zarówno w osiąganych prędkościach jak i w ilości operacji na sekundę.

W CrystalDiskMark sytuacja podobna do tej z poprzedniego testu, choć różnice w porównaniu do dysków Lexar i Adata są marginalne. Kingston Fury Renagate ustępuje minimalnie tym konstrukcjom tylko w teście odczytu danych. Uzyskane wyniki ok 7000 MB/s są bardzo bliskie deklarowanym wartościom przez producenta.

W AS SSD benchmark Kingston Fury Renegade po raz pierwszy wyprzedza wszystkie wcześniej testowane nośniki.

Nawet w benchmarku Anvil's Storage Utilities testowany dysk nie ustępuje konkurencji i osiąga po raz kolejny najlepsze rezultaty.

Kompatybilność z PlayStation 5

Jak już wspominaliśmy wcześniej, dysk zapewnia wsparcie dla interfejsu PCIe 4.0, dzięki czemu można go zainstalować w najnowszej konsoli od Sony. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to aktualizacja oprogramowania PlayStation 5 przed przystąpieniem do całego procesu.

Instalacja dysku jest banalnie prosta - wystarczy zdjąć plastikowy panel oraz odkręcić dwie śrubki. Kingston również przygotował film z instrukcją jak wykonać cały proces.

Po włączeniu konsoli następuje automatyczny proces instalacji oraz formatowania dysku. Zaraz po nim PlayStation 5 weryfikuje prędkość naszego nośnika. Sony zaleca, aby oferował on prędkości powyżej 5500MB/s. Patrząc na specyfikację, śmiało możemy powiedzieć, że nośnik Kingstona nie powinien sprawiać żadnych problemów. Fury Renegade osiąga 6476,113 MB/s.

Po sformatowaniu konsola informuje nas, że dysk Kingston’a dysponuje 2,03 TB wolej przestrzeni. Mamy tutaj analogiczną sytuację jak podczas naszych poprzednich testów - wartości wskazywane przez konsolę są wyższe niż w systemie Windnows.

Przeprowadziliśmy również porównanie czasów wczytywania w trzech tytułach: Death Stranding Director's Cut, Marvel's Spider-Man Remastered oraz Control.

Jak widać dysk Fury Renegade osiągają wyniki lepsze nie tylko od fabrycznie zainstalowanego w konsoli nośnika, ale i wcześniej testowanych modeli. Nie dziwią zatem deklaracje producenta, że idealnie sprawdzi się on w konsoli PlayStation 5. Zastosowanie dysku Fury Renagade nie powinno powodować żadnych problemów podczas rozgrywki, a gry powinny ładować się zauważalnie szybciej.

Podsumowanie

Kingston Fury Renegade to jeden z szybszych dysków dostępnych w chwili obecnej na rynku. Zastosowanie szybkiego kontrolera od Phision przyczyniło się, że jest on bezkonkurencyjny zwłaszcza w testach czy zadaniach polegających na zapisywaniu sporej ilości danych. Dużym plusem nośników od Kingston jest również 5-letni okres gwarancyjny z bardzo wysokim limitem zapisanych danych.

Nie zapominajmy, że najnowsze gry nie tylko na konsolach potrafią zajmować nawet i po 100 GB wolnej przestrzeni. Pracujesz na większej ilości plików, zapisujesz duże projekty, czy po prostu ogrywasz nowe tytuły? Dysk Kingston Fury Renegade spisze się w tych zadaniach wręcz wyśmienicie nie zależnie czy zainstalujemy go w konsoli, czy w komputerze.

Niestety, tak wysoka wydajność oraz pojemność testowanego modelu odbiła się na jego cenie. Choć testowany przez nas 2 TB model kosztuje prawie 1600 zł, pamiętajcie, że producent ma w swojej ofercie również mniejsze i zarazem tańsze warianty. Tutaj świetnie wypada model o pojemności 1 TB kosztujący już ok. 900 zł.