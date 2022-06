Konwertowalny laptop biznesowy 2w1 - recenzja ASUS ExpertBook B7 Flip

Kontynuujemy przegląd ultrabooków od ASUS-a. Tym razem w nasze ręce trafił konwertowalny model należący do linii ExpertBook. Urządzenie łączące cechy laptopa i tabletu skierowane jest dla użytkowników biznesowych i ma pełnić rolę mobilnej stacji roboczej klasy premium.

Jednak czy ExpertBook czymś się wyróżnia wśród ogromnej ilości laptopów dostępnych na rynku? ASUS w swojej konstrukcji stawia na wygodę i bezpieczeństwo naszych danych. Sprawdzimy, jak urządzenie wypadnie w naszych testach.

ASUS ExpertBook B7 – budowa

Laptopa otrzymujemy w szaro-brązowym kartonowym opakowaniu z wygodnym uchwytem do przenoszenia. Wewnątrz, poza samym laptopem, znajdziemy instrukcje oraz 65 W zasilacz z końcówką USB typu-C. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykorzystali ją do zasilania innych urządzeń mobilnych. Dodatkowo, ASUS na swojej stronie wspomina, że niektóre konfiguracje mogą posiadać dodatkowe akcesoria, jak rysik, etui czy adapter sieci LAN.

Podobnie jak cała seria ExpertBook, testowany przez nas laptop cechuje się minimalizmem. Oszczędność detali przyciąga wzrok. Całość jest wykończona stonowanym, grafitowo-niebieskim kolorem. Proste krawędzie są delikatnie sfazowane w celu poprawy ergonomii. Smukła obudowa wykonana została ze stopu magnezowo-aluminiowego. Zapewnia to odpowiednią wytrzymałość i dzięki temu laptop otrzymał amerykańską wojskową certyfikację MIL-STD 810H.

Testowany przez nas laptop Expertbook B7 Flip to konstrukcja konwertowalna, pozwalająca na pracę zarówno klasycznie, jak i w formie tabletu. Niestety, odbiło się to na wadze urządzenia (1,44 kg), przez co nie mamy do czynienia z najlżejszym ultrabookiem. Na spodzie obudowy widoczne są maskownice na cztery głośniki stereo - dwa na skosie z przodu, dwa po bokach. Kratka wentylacyjna układu chłodzenia znajduje się bliżej tyłu. Nogi są niskie, gumowe, zapewniające odpowiednie podparcie, aby laptop nie ślizgał się po blacie.

Z tyłu pokrywy w górnym rogu znajduje się nietypowy element - czerwona dioda LED, która sygnalizuje kolegom w pracy, że użytkownik ExpertBooka B7 Flip prosi, aby go nie rozpraszać. Dioda LED włącza się automatycznie podczas wideokonferencji lub ręcznie, po naciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiszowego. Samą obudowę łatwo otworzyć jedną ręką.

Pokrywę laptopa można odchylić o 360 stopni, zmieniając laptopa w tablet. Gdy wyświetlacz jest otwarty o więcej niż 180 stopni, klawiatura jest automatycznie blokowana, a urządzenie przechodzi w tryb sterowania dotykowego. Zawiasy korpusu nie są zbyt sztywne i zdarzają się pozycje, w których pokrywa lekko się chybocze.

Wszystkie porty i złącza są skoncentrowane na bocznych ścianach obudowy. Po lewej stronie mamy dwa interfejsy Thunderbolt 4/USB4 ze złączami USB Type-C, które służą również do ładowania i transmisji sygnału wideo, gniazdo HDMI, złącze USB 3.2 Gen 2, gniazdo micro HDMI do podłączenia adaptera LAN RJ45, gniazdo audio Combo Jack oraz grupę diod LED sygnalizujących pracę urządzenia.

Po prawej stronie umieszczono blokadę Kensington, gniazdo Mini DisplayPort, wysuwaną tackę na kartę SIM, przyciski do regulowania głośności, port USB 3.2 Gen 2 oraz przyciski zasilania z wbudowanym skanerem linii papilarnych. Najbardziej niestandardowym interfejsem w testowanym laptopie jest gniazdo do odczytu kart inteligentnych, często używanych w zakładach pracy do logowania. Jedyne, czego zabrakło, to czytnik kart pamięci.

Klawiatura ExpertBooka B7 Flip przypomina tą, z którą mieliśmy do czynienia ostatnio w Zenbook. Palmrest jest delikatnie zagłębiony, dzięki czemu nie styka się z ekranem po zamknięciu laptopa. Klawisze są duże, wygodne i posiadają lekkie wyprofilowanie. Mają dość niewielki skok (ok. 1,4 mm), a podstawa pod nimi nie wygina się tak łatwo, czego można by spodziewać po urządzeniu z tak smukłą obudową. Przyciski numeryczne od „1” do „4” posiadają niebieskie obramowanie, ponieważ możemy powiązać z nimi dowolne kombinacje. Dzięki temu jednym kliknięciem możemy włączyć/wyłączyć Bluetooth, otworzyć określony folder w Eksploratorze, uruchomić wybraną aplikację itp.

Domyślnie kombinacja „Fn + 1” kontroluje czerwoną diodę na pokrywie laptopa. Podświetlenie klawiatury jest białe, jednostopniowe. Co najważniejsze, klawiatura zapewnia pewien stopień ochrony przed wilgocią i według producenta można na nią wylać do 78 ml płynu bez żadnych konsekwencji (radzimy jednak tego nie sprawdzać).

Laptop został wyposażony w duży touchpad o wymiarach 130 x 65 mm, który - dzięki tafli wykonanej ze szkła - może pochwalić się wysoką dokładnością czujnika. Wolna przestrzeń wokół gładzika pokazuje, że śmiało można by zastosować jeszcze większy, podobny do tego, który znajdziemy w Vivobooku. Niemniej jednak już teraz jego powierzchnia wystarcza do wygodnej pracy. Podobnie jak w Zenbooku, touchpad można przełączyć w tryb NumberPad, przytrzymując przez sekundę symbol umieszczony w jego prawym rogu. Dzięki temu pojawi się podświetlona siatka z liczbami i symbolami. Co ważne, włączenie tego bloku cyfrowego nie wyłącza funkcji touchpada, więc dalej możemy z niego korzystać do poruszania naszym kursorem. W przeciwieństwie jednak do ostatnio testowanego Zenbooka, podświetlenie ExpertBooka B7 Flip nie jest białe, ale niebieskie - co znacząco poprawia widoczność, zwłaszcza przy mocnym oświetleniu.

ASUS ExpertBook może być wyposażony w różne konfiguracje wyświetlaczy. W naszym przypadku otrzymaliśmy model z matrycą IPS o rozdzielczości 1920x1200 z dodatkowym filtrem polaryzacyjnym ASUS Private View. Dzięki temu - mimo że ekran obsługuje sterowanie dotykiem - wykończenie jest matowe, a nie błyszczące. Dodatkowo wyświetlacz jest zgodny ze standardem MPP 2.0, przez co możemy używać dedykowanych rysików np. ASUS PEN SA201H.

Zastosowana matryca od BOE, zapewnia 100% odwzorowanie palety barw dla standardu sRGB. Według producenta maksymalna jasność zastosowanego panelu to 500 nitów. Mimo matowego wykończenia panel zachwyca kontrastem i doskonałym odwzorowaniem kolorów.

Pomimo proporcji ekranu 16:10 ramki wokół wciąż są za duże, zwłaszcza ta dolna znajdująca się pod matrycą. Kamerka internetowa została umieszczona w centralnym punkcie nad panelem i posiada przesuwną osłonę. Na górze znajdują się również dwa mikrofony. Nie zapomniano także o kamerze na podczerwień do uwierzytelniania biometrycznego w systemie Windows (Windows Hello).

ASUS ExpertBook B7 – wnętrze

Wewnątrz ExpertBook B7 Flip nie wyróżnia się niczym szczególnym. Prawie połowę miejsca zajmuje bateria o pojemności 63 Wh. Układ chłodzenia wyposażony w trzy rurki cieplne działa w standardowy sposób - zimne powietrze wchodzi przez perforację w dolnej części obudowy, a gorące wrzucane jest w szczelinę między klawiaturą a ekranem. Jedynymi elementami, które możemy wymienić, jest pamięć DDR4, SSD NVMe oraz moduły komunikacyjne jak modem LTE czy karta WiFi.

Ultrabook ExpertBook jest zbudowany na bazie procesora Intel 11. generacji Core i7-1195G7, który jest energooszczędnym czterordzeniowym mobilnym chipem w architekturze Tiger Lake U. Układ ten może obsługiwać nawet 8 wątków - dzięki obsłudze technologii Hyper Threading. Rdzenie jednostki pracują na częstotliwościach od 1,3 GHz do 5 GHz, a maksymalne taktowanie przy obciążeniu wszystkich wątków wynosi 4,6 GHz. Chip obsługuje PCIe 4.0 - do 4 linii, a także posiada kontrolery Thunderbolt 4/USB 4 i Wi-Fi 6.

TDP jest dynamiczne i można je regulować w zakresie od 12 do 28 W, co czyni procesor dobrym rozwiązaniem dla smukłych i kompaktowych ultrabooków. ASUS zdecydował się tym razem nie wychodzić poza specyfikację Intela. Dodatkowo układ Intel Core i7-1195G7 jest wyposażony w zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe. W naszym przypadku układ ma 96 jednostek EU i pracuje z częstotliwością w zakresie od 400 do 1400 MHz.

Mimo że procesor Core i7- 1195G7 posiada obsługę PCIe 4.0, w ExpertBooku został zainstalowany port korzystający ze starszej wersji tego interfejsu. Przez to testowana przez nas konfiguracja - wyposażona w nośnik NVMe 1 TB produkcji Samsunga - nie mogła rozwinąć pełni jego możliwości. Choć teoretycznie model PM9A1 osiąga nawet w testach syntetycznych 7000 MB/s, to w ExpertBooku może pochwalić się prędkościami 3400 MB/s w odczycie i 3200 MB/s w zapisie.

Specyfikacja

Procesor: Intel Core Core i7-1195G7, (10 nm, 4 rdzenie/8 wątków, 2,8/5,0 GHz, 28 W Pamięć RAM: 64 GB DDR4-3200 So-DIMM Dysk SSD M,2 PCIe: 1 TB SSD NVMe, Typ ekranu: IPS, Półmat, dotykowy Przekątna ekranu: 14" Rozdzielczość ekranu: 1920×1200 60 Hz Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics 96 EU 1,40 GHz Dźwięk: Głośniki stereo Łączność: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + BT 5,2

Intel 5G Solution 5000

Intel Ethernet Connection (13) I219-V Złącza: 2x USB 3,2 Gen 2 Typ-A

2x Thunderbolt 4 USB-C z obsługą wyświetlacza/zasilania

1x mini Display Port

1x HDMI 2,0b

1x micro HDMI (dla adaptera LAN RJ45)

1x 3,5mm Combo Audio Jack

SIM card slot Typ baterii: Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 63 Wh Dodatkowe informacje: podświetlana klawiatura Wysokość: 1,79 mm Szerokość: 317,4 mm Głębokość: 228 ,5mm Waga: 1,44 kg Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Żywotność baterii

Podobnie jak ostatnio testowane ultrabooki od ASUS-a również i ExpertBook został wyposażony w trzykomorową baterię o pojemności 63 Wh. Nasze testy, w których sprawdzamy średni czas oglądania treści multimedialnych pochodzących z Internetu, przeprowadzamy na następujących ustawieniach dla każdego testowanego przez nas sprzętu:

połączenie Wi-Fi;

poziom jasności ustawiony na 50%;

poziom głośności ustawiony na 50%.

Test jest powtarzany trzykrotnie - za każdym razem laptop ponownie zostaje naładowany do 100%.

Zastosowanie najmocniejszego procesora 11. generacji nie odbiło się na długości czasu pracy na baterii. Ten dalej jest wręcz rewelacyjny, gdyż uzyskany rezultat to ponad 6 godzin (379 minut). Umieszcza to ExpertBooka w czołówce testowanych przez nas laptopów pod względem długości pracy na baterii. Warto zaznaczyć, że nie ingerowaliśmy w ustawienia profilu zasilacza, czyli nie wyłączyliśmy niewykorzystywanych urządzeń, jak choćby modemu LTE. Podejrzewamy, że przy odpowiedniej konfiguracji uzyskany rezultat byłby jeszcze lepszy.

Procedura testowa i testy

Wszystkie testy zostały przeprowadzone trzykrotnie i wyniki prezentowane na wykresach przedstawiają wartości uśrednione. Laptop został poddany tej samej procedurze, której używamy podczas redakcyjnych testów procesorów.

Co do wydajności testowanego modelu - niczym nie zaskakuje. Cóż, przeznaczeniem czterordzeniowych procesorów Tiger Lake jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wydajności w konstrukcjach nastawionych na mobilność, z czego wywiązują się znakomicie. Dalej, małym wyjątkiem jest konwertowanie wideo, gdy korzystamy z rozwiązania Quick Sync Video od Intela, dzięki któremu osiągamy nawet dwukrotnie lepszą wydajność od dużo mocniejszych układów NVIDII czy AMD przy tych samych zadaniach.

Testy w 3DMarku dalej potwierdzają, że konstrukcje bazujące na zintegrowanej karcie graficznej Intel Iris Xe nie są przeznaczone do grania. Na płynną rozgrywkę możemy liczyć w niewielkiej ilości tytułów, głównie tych darmowych, nastawionych na rywalizację sieciową, jak League of Legends czy World of Tanks. Niestety - Counter Strike Global Offensive pozostaje niegrywalny przez częste zacinanie obrazu.

Ostatnim aspektem, który pozostał do omówienia, są temperatury. Tutaj również ASUS ExpertBook spisuje się znakomicie. Przez większość czasu, gdy nie obciążamy komputera konwertowaniem plików wideo, pracuje on w trybie pasywnym. O dziwo - nie odbija się to na temperaturze procesora i ten przy przeglądaniu Internetu osiąga ok. 55°C, a aluminiowa obudowa pozostaje chłodna.

Podczas testów temperatura utrzymywała się poniżej 94°C na wszystkich rdzeniach i nie doświadczyliśmy dławienia termicznego (throttlingu).

Podsumowanie

ASUS ExpertBook B7 Flip (B7402F) to bardzo dobre rozwiązanie dla profesjonalistów i użytkowników biznesowych. Otrzymał znakomity ekran dotykowy oparty na panelu IPS. Można go obracać o 360° i używać w trybie tabletu.

Posiada jednocześnie trzy metody uwierzytelniania – skaner linii papilarnych, kamerę IR i czytnik kart inteligentnych, szeroką gamę interfejsów, w tym sieć przewodową (poprzez adapter), a nawet wbudowany modem LTE/5G. Dodatkowo kamera internetowa wyposażona jest w przesłonę, a matowy ekran posiada filtr ograniczający jego widoczność pod pewnymi kątami. Warto też zwrócić uwagę na odporność na upadki czy zalania.

W ExpertBooku B7 Flip trudno doszukać się jakiejkolwiek oczywistej wady. Co prawda, nie każdemu spodobają się duże ramki wokół ekranu, które odbiegają od współczesnych standardów, ale to jedyny potencjalny minus.

Nie musimy się przejmować wydajnością, ponieważ konfiguracja sprosta wszystkim zadaniom, jakie postawimy przed tym ultrabookiem, zwłaszcza że dodatkowy modem 5G zapewnia nam stały dostęp do Internetu, gdziekolwiek przyjdzie nam pracować. Wszystkie te funkcje sprawiają, że to jedna z lepiej przemyślanych konstrukcji dla klientów biznesowych, z jaką w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia.