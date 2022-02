Krüger&Matz M4 Pro - test eleganckich słuchawek bezprzewodowych [RECENZJA]

Słuchawki dokanałowe Kruger&Matz M4 Pro to według producenta "połączenie doskonałego brzmienia ze stylowym wyglądem". Postanowiliśmy sprawdzić, jak sprawują się w praktyce.

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe to bardzo wygodne rozwiązanie - nie mamy ograniczenia w postaci kabla, a ponieważ ściśle wypełniają przewody słuchowe ucha, możemy dać się pochłonąć swoim ulubionym dźwiękom. Kruger&Matz M4 Pro to świeża propozycja na rynku, którą miałem okazję przetestować. Czy warto je polecić osobie szukającej wysokiej jakości dźwięku i komfortu użytkowania w dobrej cenie? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na to pytanie.

Krüger&Matz M4 Pro - Specyfikacja techniczna

Rodzaj słuchawek Douszne Łączność Bezprzewodowa Rodzaj łączności Bluetooth 5.0 Zasięg do 10 m Profile BT AVRCP, A2DP, HSP, HFP Średnica membrany 8 mm Pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz Akumulator 40 mAh Czas działania do 5 h Wbudowany mikrofon Tak Czułość mikrofonu 100±3 dB Przyciski sterujące Na krawędziach W zestawie gumki douszne (rozmiar S, L), etui z funkcją ładowania, kabel USB, instrukcja obsługi

Krüger&Matz M4 Pro - Cena

W chwili pisania tej recenzji cena słuchawek Krüger&Matz M4 Pro waha się od 170 do 250 zł. Wszystko zależy od sklepu, a także ewentualnych promocji lub akcji rabatowych.

Krüger&Matz M4 Pro - Zawartość zestawu

Krüger&Matz M4 Pro otrzymujemy w eleganckim, kwadratowym pudełeczku z transparentną, plastikową ścianką frontową. Za nią znajduje się wypraska ze słuchawkami oraz etui ładowania. Muszę przyznać, że całość wygląda bardzo szykownie i ma pewien "powiew luksusu".

Fot.: H Tur/PC World

Po zdjęciu ścianki i wyjęciu wypraski mamy pod nią pudełeczko, w którym znajduje się opakowanie z gumkami w rozmiarze S oraz L (rozmiar M jest założony na słuchawki), kabel USB, niewielkich rozmiarów instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.

Fot.: H Tur/PC World

Krüger&Matz M4 Pro - Wygląd i jakość wykonania

Słuchawki oraz samo etui wykonane zostały z solidnego tworzywa sztucznego, co czuć już przy pierwszym wzięciu ich do ręki. Wewnątrz etui znajdują się idealnie dopasowane wejścia na słuchawki, dzięki czemu ma się stuprocentową pewność, że po ich włożeniu do środka na pewno będą się ładować. Jednak moim zdaniem są nieco zbyt blisko siebie, przez co osoby o nieco większych palcach mogą mieć problemy z ich wyjmowaniem. Ja radziłem sobie, podważając słuchawkę z jednej strony paznokciem - dopiero wówczas mogłem chwycić drugim palcem całą słuchawkę.

Zaletą ścisłego dopasowania jest to, że słuchawki nie wypadają nawet, gdy otworzymy klapkę i obrócimy etui do góry nogami. Dodając do tego solidne zamknięcie - klapka etui samoczynnie się domyka - ma się gwarancję, że nie wyskoczą podczas np. transportu w plecaku czy w kieszeni.

Fot.: H Tur/PC World

Jak można zauważyć na zdjęciach, słuchawki Krüger&Matz M4 Pro mają śnieżnobiały odcień, a jedynym przełamaniem tego koloru są ciemne napisy oraz złoto-ciemne, przezroczyste części każdej słuchawki i ich oznaczenia na pałąkach. Etui ma dodatkowo niewielką diodę, pokazującą stan naładowania. Wracając do pałąków - mają one 2 cm długości, a więc nie za mało ani nie za dużo. Taka długość pozwala na wygodne ich zakładanie i zdejmowanie, a także regulowanie już w uchu.

Krüger&Matz M4 Pro - Funkcje i wydajność

Krüger&Matz M4 Pro ma wszystkie funkcje sterowania bezpośrednio w słuchawkach. Tam bowiem umieszczono panele dotykowe o bardzo prostym sposobie obsługi:

jedno naciśnięcie panelu dowolnej słuchawki to zatrzymanie/wznowienie odtwarzania;

jedno naciśnięcie i przytrzymanie panelu prawej słuchawki to zmiana utworu na kolejny;

jedno naciśnięcie i przytrzymanie panelu lewej słuchawki to zmiana utworu na poprzedni;

naciśnięcie dwa razy panelu lewej słuchawki to zmniejszenie głośności;

naciśnięcie dwa razy panelu prawej słuchawki to zwiększenie głośności;

trzykrotne dotknięcie panelu prawego to aktywacja asystenta głosowego;

trzykrotne dotknięcie panelu lewego to aktywacja trybu gry, w którym opóźnienia są redukowane do minimum.

Fot.: H Tur/PC World

Można także używać paneli do odbierania lub odrzucania połączeń przychodzących.

Panele cechuje duża czułość - a nawet nieco zbyt duża. Dlatego gdy np. zakładasz słuchawki przed położeniem się do łóżka, zaczniesz odtwarzanie, a następnie przyłożysz głowę do poduszki, panel może zareagować na dotyk z nią i w związku z tym wstrzymać odtwarzany utwór. Jest to trochę irytujące, dlatego korzystanie z Krüger&Matz M4 Pro w pozycji leżącej wymaga pewnej wprawy, czyli układania głowy tak, aby słuchawka nie stykała się bezpośrednio z poduszką.

Krüger&Matz M4 Pro - Brzmienie

Co jest najważniejsze przy urządzeniach audio? Oczywiście brzmienie. Krüger&Matz M4 Pro obsługują zakres 20 - 20 000 Hz, co można uznać za słuchawkowy standard. Nie mamy tu żadnych technologii autorskich, mających na celu podniesienie jakośvi dźwięku. Tak więc dla każdego gatunku muzyki ustawienia są po prostu domyślne. A jak wypada brzmienie? Tutaj mogę powiedzieć, że poprawnie. Czyli prawidłowo oddana jest scena, poszczególne tony (wysokie, średnie i niskie) są dobrze słyszalne. Nie ma problemów z basem, ale jego jakość jest uzależniona od gatunku muzyki. Jeśli preferuje się ostrzejsze granie, jak metal czy hardcore, bas może nieco mieszać się z gitarami. W przypadku łagodniejszych brzmień nie ma takiego efektu - każdy instrument ma swoją wyraźną ścieżkę, która nie krzyżuje się z innymi.

Fot.: H Tur/PC World

W brzmieniu dużo też zależy od głośności - im jest ona wyższa, tym bardziej odczuwa się pewne pogorszenie jakości dźwięku. Słuchawki najlepiej wypadają przy ok. 80% maksymalnej skali. Zdecydowanie zabrakło mi dedykowanej aplikacji, która pozwalałaby na możliwość ręcznego ustawienia parametrów dźwięku lub też predefiniowanych ustawień domyślnych dla choćby kilku podstawowych gatunków muzycznych.

Krüger&Matz M4 Pro - Komfort użytkowania

Jak sprawdzają się słuchawki Krüger&Matz M4 Pro w praktyce? Są niezwykle lekkie, dzięki czemu nawet noszenie ich przez kilka godzin nie powinno być męczące dla użytkowników. Gdy słucha się muzyki ustawionej na więcej niż 70% głośności, skutecznie zagłuszane są dźwięki otoczenia, co jest zdecydowanym plusem, gdy człowiek chce odizolować się od świata. Oczywiście nie zalecam tego w miejscach, gdzie panuje duży ruch pieszy czy samochodowy. Osobiście preferuję słuchanie muzyki w domowym zaciszu, więc odcięcie od dźwięków otoczenia uważam za rzecz pozytywną.

Fot.: H Tur/PC World

Zauważyłem jednak zjawisko, obok którego nie można przejść obojętnie. Zastosowanie w słuchawkach Bluetooth 5.0 ma zapewniać stabilną łączność na odległość do 10 metrów. Niestety, bez względu na to, czy słuchawki znajdowały się blisko czy daleko od mojego telefonu, co kilka minut łączność była przerywana na ułamek sekundy. Objawiało się to bardzo szybkim ściszeniem słuchanego utworu, a następnie jego podkręceniem i odtwarzaniem z uprzednią głośnością. Gdy słuchamy dłuższych utworów, budujących klimat, taka przerwa - choć trwa dosłownie przez ułamek sekundy - skutecznie psuje cały nastrój.

Krüger&Matz M4 Pro nie mają certyfikatu IP, co oznacza, że lepiej nie zabierać ich ze sobą na deszcz, nie wchodzi też w grę używanie ich pod prysznicem czy w wannie. Jednak jeśli lubisz biegać lub jeździć na rowerze i słuchać przy tym muzyki, a równocześnie chcesz mieć pewność, że nie będzie trzeba co jakiś czas przystawać i szukać słuchawki, która wypadła z ucha, Krüger&Matz M4 Pro dadzą Ci pełną wygodę.

Krüger&Matz M4 Pro - Bateria

Każda ze słuchawek posiada akumulatorek o pojemności 40 mAh. Moje testy praktyczne wykazały, że spokojnie da się na jednym pełnym ładowaniu używać ich non-stop od 3 do 5 godzin. To bardzo mocny wynik. Skąd różnica 2 godzin? Wszystko zależy od głośności, z jaką będzie się ich używać, ponieważ to ona ma decydujący wpływ na to, jak szybko pobierana jest energia z akumulatorów. M4 Pro nie wydają żadnego odgłosu ani dźwięku ostrzeżenia, sugerującego, że czas włożyć je do etui.

Fot.: H Tur/PC World

Samo etui ma niewielką diodę, o której wspominałem wcześniej. Może się ona nie świecić - co oznacza, że jest etui naładowane do pełna. Gdy pojawia się światło pomarańczowe, mamy tu sygnał, że czas podpiąć je do ładowarki. Niestety, producent zdecydowanie zabrania korzystania z szybkich ładowarek. Mimo to i tak nie można narzekać - pełna operacja zajmuje mniej niż pół godziny. W jej trakcie dioda miga na zielono, a gdy migotanie staje się ciągłym blaskiem, oznacza to pełne naładowanie baterii. Gdy etui jest załadowane do pełna, dioda przestaje się świecić.

Krüger&Matz M4 Pro - Podsumowanie

Jak ocenić słuchawki Krüger&Matz M4 Pro? Gdyby była to szkoła, dostałyby mocne "4". Są po prostu solidne pod każdym względem - wykonania, brzmienia, czasu pracy baterii oraz wygody użytkowania. Moją ocenę obniża brak certyfikatów IP oraz wspomniane przerwania podczas użytkowania. Czy warto je zatem nabyć? Na pewno nie będą zakupem, którego będzie się żałować. Jeśli jednak szukasz takich, które zabierzesz ze sobą niezależnie od warunków pogodowych, to lepiej zdecydować się na inny model, z certyfikatem wodoodporności.