Kru.pl - WordPress Start

Kru.pl oferuje hosting WordPressa. Czy warto z niego skorzystać?

Nazwa: WordPress Start

Rejestracja: 35,67 zł (rok)

Kru to dwa hostingi WordPressa: Start oraz Advanced. Pierwsza umożliwia jedną instalacje WordPressa, druga - do pięćdziesięciu. W obydwu przypadkach można przetestować hosting za darmo przez 14 dni. Instalacja WordPress odbywa się automatycznie - już po chwili od zamówienia instalacja ma być gotowa na dedykowanym hostingu. Za szybkość działania stron odpowiadają dwa elementy: dyski SSD, na których przechowywane są wszystkie dane oraz kompatybilna z Apache technologia LightSpeed. Codzienne wykonywane są automatyczne kopie zapasowe, a każda przechowywana w co najmniej trzech kopiach, dzięki czemu ma się gwarancję, że w przypadku skasowania lub awarii nie zostaną bezpowrotnie utracone. Miłym dodatkiem jest fakt, że wykupując hosting dla WordPress w kru.pl otrzymuje się całkowicie za darmo domenę .pl lub .eu. Ponadto każdy użytkownik może korzystać z pracującej przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu pomocy technicznej.

Podsumowując: Kru.pl oferuje dużo praktycznych rozwiązań za niewielkie pieniądze, dlatego warto rozważyć hosting u tego dostawcy.