Krux Thorn RGB to niewielkich gabarytów myszka dla graczy. Co może skłonić do jej nabycia?

Krux Thorn RGB to myszka dla graczy z ośmioma programowalnymi przyciskami i możliwością przypisania różnych konfiguracji do stworzonych profili - maksymalnie może być ich pięć. Są one zapisywane w pamięci myszki, co pozwala na korzystanie z nich po podpięciu do różnych komputerów i laptopów. Zastosowano w niej sensor Pixart PMW 3360 z konfiguracją DPI w zakresie od 100 do 12 000. Osiąga przyspieszenie do 6,35 m/s (czyli ok. 250 cali/s), co powinno sprawdzić się w dynamicznych rozgrywkach. Myszka została wykonana z solidnego, a zarazem lekkiego tworzywa sztucznego, dzięki czemu jej waga to zaledwie 82g. Tworzywo jest okryte podobną do gumy powłoką, co sprawia, że myszka jest miła w dotyku i nie ślizga się np. przy spoconych dłoniach. Jej przewód ma długość 180 cm, czyli można ustawić ją w takim miejscu, w którym jest to najbardziej wygodne. Ciężar kabla jest jednak odczuwalny.

Myszka Krux ma niewielkie gabaryty (125mm x 66mm x 39,5mm), dlatego jej użytkowanie może być niewygodne dla osób o większych dłoniach. Zastosowano w niej przełączniki Omron D2FC-F-7N , których żywotność szacowana jest na 20 mln kliknięć. Przy przyciskach bocznych są to przełączniki Tactile i tu czas użytkowania przewidziany jest na 3 mln kliknięć.

Podsumowując: Krux Thorn sprawdzi się w przypadku osób z przeciętnymi i małymi dłońmi oraz będzie dobrym rozwiązaniem dla młodszych użytkowników komputera. Za dość niewielką cenę otrzymuje się solidną myszkę z mnóstwem praktycznych funkcji.