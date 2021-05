Najlepszy na swojej półce cenowej

Najważniejszą zaletą LENOVO Tab M10 Plus jest jego wbudowana pamięć, o wielkości 128 GB. Jest to największa pamięć pośród wszystkich modeli omawianych w tym artykule. Ale na tym zalety się nie kończą - producent również pomyślał o aktualizacji aparatu. Tylny ma rodzielczość 8Mpix, a przedni - 5Mpix. Tablet posiada 8-rdzeniowy procesor i 4 GB pamięci RAM, przekątna ekranu to 10.3". Została też dodana funkcja rozpoznawania twarzy.