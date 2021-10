LEXAR NM800 1 TB - optymalny SSD PCIe do Playstation 5?

Kontynuujemy testy dysków SSD na PCIe 4.0. Przyjrzymy się modelowi z oznaczeniem NM800, czyli nowości dostępnej w ofercie firmy Lexar. Sprawdziliśmy jak nowy nośnik sprawdzi się podczas pracy z komputerem i konsolą PS5.

Gdy ostatnio testowaliśmy dysk od Lexara, zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni. Model NM620, nie dość, że jest sporo tańszy od bardziej rozpoznawalnej konkurencji to jeszcze pod kątem możliwości, może z nią bezpośrednio rywalizować. Tym razem w ofercie tego amerykańskiego producenta pojawił się pierwszy nośnik wykorzystujący interfejs PCIe czwartej generacji. Jak tym razem wypadł dysk Lexar,a w naszych testach?

LEXAR NM800 1 TB

NM800 to należący do serii Professional, najnowszy dysk SSD z interfejsem M.2 NVMe firmy Lexar, który obsługuje protokół PCIe 4.0. Do testów otrzymaliśmy największy dostępny wariant, a więc nośnik o pojemności 1 TB. Jeżeli szukacie mniejszego dysku np. na system, to w ofercie Lexar'a znajduje się jeszcze model o pojemności 512 GB. Oba warianty objęte są 5-letnią gwarancją producenta, niestety jest ona ograniczona do określonej ilości zapisanych danych. Parametr TBW dla dysku o pojemności 1 TB wynosi 500 TB oraz 250 TB dla nośnika 512 GB.

Bardziej imponująca jest specyfikacja NM800. Nie ma tu mowy o żadnych kompromisach ze strony Lexara. Nie otrzymaliśmy przerobionego dysku PCIe 3.0 czy produktu osiągającego ledwo co 4500 MB/s. Producent deklaruje prędkość odczytu wynoszącą nawet 7400MB/s oraz 5800MB/s dla zapisu danych. Wartości bardzo wysokie, stawiające dysk w teoretycznej czołówce pod względem wydajności.

Sam dysk niczym nie wyróżnia się wśród nośników NVMe. Do komputera podłączamy go do gniazda M.2 z tak zwanym kluczem M. Długość dysku to 80 mm, dzięki czemu nośnik jest zgodny z najpopularniejszym standardem 2280 używanym zarówno w komputerach stacjonarnych, laptopach, ale także w NAS’ach. Oznacza to również, że dysk bez żadnego problemu będziemy mogli zainstalować w konsoli PlayStation 5.

Pod naklejką zasłaniającą prawie całe PCB znajduje się kontroler InnoGrit IG5236CAA. To właśnie dzięki temu 12-nm układowi sterującemu nośnik osiąga tak wysokie prędkości i bardzo często jest wybierany przez producentów do swoich dysków SSD NVMe. Dodatkowo na czarnym PCB znajdziemy 1 GB pamięci DDR4 od Foresee dla cache. Dane przechowujemy na dwóch kościach 3D TLC NAND. W celu przyspieszania danych dysk Lexara wykorzystuje również technologię SLC cache przeznaczający część powierzchni na pamięć podręczną.

Choć sama naklejka jest wykonana z materiału przypominającego termopad to, niestety producent nie zdecydował się na dołożenie do zestawu żadnego radiatora. Szkoda, bo biorąc pod uwagę jak mocno potrafią nagrzewać się dyski PCIe gen 4, taki dodatek przedłużyłby żywotność nośnika i mógłby skłonić do zakupu kolejne osoby.

Platforma oraz procedura testowa

PROCESOR: INTEL CORE i7 11700K

INTEL CORE i7 11700K PŁYTA GŁÓWNA: ASUS Z590 Maximus XIII Hero

ASUS Z590 Maximus XIII Hero RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 PRO 1TB, ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 PRO 1TB, ADATA SU650 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Biorąc pod uwagę jakie problemy z zestawem AMD i płytą X570 mieliśmy podczas ostatnich testów dysków PCIe 4.0 postanowiliśmy skupić się tylko na platformie Intela, która osiągała najlepsze rezultaty. Dysk podczas pomiarów znajdował się w pierwszym slocie M.2 tuż przy karcie graficznej i był chłodzony radiatorem, w który jest wyposażona płyta Asusa. Każdy z testów został przeprowadzany 5 krotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Testy

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy testy benchmarku ATTO. Benchmark ten dość mocno obciąża testowane dyski i osiągnięte wartości bardzo rzadko są zgodne z tymi deklarowanymi przez producenta. Mimo wszystko dysk Lexara zarówno w prędkości zapisu jak i odczyty wyprzedza wcześniej testowane dyski, ustępując tylko Samsungowi 980 PRO w ilości operacji na sekundę (IOPS). Warto zwrócić uwagę na to, że mimo tego samego kontrolera, NM800 jest szybszy od S70 od Adata’y

W CrystalDiskMark sytuacja podobna do tej z poprzedniego testu, choć różnice pomiędzy Lexar’em i Adata są marginalne. Samsung 980 PRO w wolniejszej wersji 256 GB nie ma tutaj szans. Wynik ponad 7100 MB/s jest bardzo bliski deklarowanym wartościom.

W AS SSD benchmark również sytuacja bez zmian. NM800 od Lexara wyprzedza konkurencję.

Nawet w benchmarku Anvil's Storage Utilities testowany dysk nie ustępuje i osiąga najlepsze rezultaty.

Kompatybilność z PlayStation 5

Jak już wspomnieliśmy wcześniej NM800 bez problemów możemy zainstalować w najnowszej konsoli od Sony. Przed przystąpieniem do prac należy tylko pamiętać, aby PlayStation 5 posiadało zainstalowane najnowsze oprogramowanie odblokowujące obsługę dysków NVMe. Instalacja dysku jest banalnie prosta, wystarczy zdjąć plastikowy panel oraz odkręcić 2 śrubki. Sony również przygotowało film z instrukcją jak cały proces wykonać.

Sony zaleca stosowanie dysków wyposażonych w radiator, z tego powodu wyposażyliśmy NM800 jedno z tańszych takich rozwiązań dostępnych do kupienia na Allegro. Nawet z dodatkowym radiatorem nie było problemów z zainstalowaniem dysku w przeznaczonym do tego gnieździe.

Po włączeniu konsoli następuje automatyczny proces instalacji oraz formatowania dysku. Zaraz po nim PlayStation 5 weryfikuje prędkość naszego dysku, a samo Sony zaleca, aby oferował on prędkości powyżej 5500MB/s. NM800 podczas testu osiągnął 6202,624 MB/s więc nie powinniśmy doświadczyć żadnych problemów podczas grania. Warto zaznaczyć, że konsola rozpoznaje wielkość Lexar'a jako 1,03 TB, chociaż w systemie Windows dysk dysponuje “tylko” 953 GB.

Przeprowadziliśmy również porównanie czasów wczytywania w trzech tytułach: Death Stranding Director's Cut, Marvel's Spider-Man Remastered oraz Control. Za każdym razem NM800 osiągał rezultat lepszy od fabrycznego dysku, choć różnice wynoszące 1s można zaliczyć na poczet błędu pomiarowego. Mimo wszystko wynik imponujący. Całe porównanie możecie zobaczyć na poniższym filmie:

Mamy wrażenie, że dopiero teraz za sprawą wsparcia przez konsolę Sony doczekamy się popularyzacji nośników NVMe PCIe 4.0.

Podsumowanie

Warto wspomnieć o cenie NM800, ponieważ to ona będzie decydowała czy produkt ten osiągnie sukces. W chwili obecnej dysk jest dostępny za 799 zł, trafiając w przedział, gdzie zaczyna pojawiać się coraz to większa konkurencja. Testowany Lexar Profesional NM800 to naprawdę szybki dysk NVMe. Dodatkowo objęty jest 5-letnim okresem gwarancyjnym z wysokim limitem TBW. Obojętnie czy użyjecie go do waszego komputera czy do konsoli będziecie zadowoleni.