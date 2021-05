LEXAR SSD NM620 1 TB - wydajny dysk nie tylko jako magazyn danych

Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać do nośników zbudowanych na półprzewodnikach. Mniejszy pobór prądu, brak części mechanicznych, a także większe osiągi to jedne z wielu zalet tego rozwiązania. Jeżeli technologie takie jak Microsoftowe Direct Storage czy jego implementacja od Nvidii RTX IO zyskają na popularności, to niedługo może się okazać, że dyski SSD staną się wymogiem koniecznym do odpalania najnowszych gier. Dzięki tym rozwiązaniom znacząco poprawi się zarówno płynność rozgrywki, jak i czasy wczytywania tekstur, ponieważ to właśnie karta graficzna będzie bezpośrednio komunikować się z dyskiem twardym, i informować, jakich danych potrzeb. Dziś przyjrzymy się dyskowi SSD od Lexara. I choć niektórzy mogą myśleć, że ten amerykański producent odpowiada wyłącznie za produkcję kart pamięci, to w swojej ofercie ma również dyski SSD oraz pamięci RAM DDR4. Sprawdźmy zatem, jak w testach wypada NM620 - jeden z tańszych dysków NVME.

Lexar NM620

Otrzymaliśmy do testów wariant o pojemności 1 TB, choć dostępne są też wersje 256 GB i 500 GB. Jako że jest to jeden z najtańszych dysków NVME, nie ma co spodziewać się zgodności z PCIE czwartej generacji. Mimo to deklarowana prędkość odczytu 3300 MB/s i ponad 300 tysięcy IOPS napawa optymizmem i jest sporym zaskoczeniem jak na sprzęt kosztujący niecałe 500 zł.

Konstrukcja LEXARA to typowy dysk PCIE o długości 80 mm, czyli w formacie 2280, który podpinamy do slotu M.2 na naszej płycie głównej. Plusem tego rozwiązania jest to, że nie potrzebujemy żadnego kabla zarówno do zasilania, jak i transmisji danych.

Dysk oparty jest na kościach 3D NAND pracujących w trybie zapisu TLC. Pod naklejką na czarnej płytce PCB, znajdziemy kontroler DM620 produkcji LEXARA oraz cztery kości pamięci Microna MT29F2T08EMLCEJ4-R. Moduły te zdolne są do pracy w temperaturze do 70°C, więc nie musimy się przejmować jeżeli nasza płyta główna nie ma rozbudowanego radiatora obejmującego sloty M.2. NM620 to kolejny testowany przez nas dysk pozbawiony pamięci DDR dla cache.

Dysk obsługuje oczywiście technologie przedłużające jego żywotność, takie jak TRIM, LDPC oraz monitorowanie poprzez S.M.A.R.T. Lexar NM620 posiada 5-letnią gwarancję z limitem 500 TB zapisanych danych.

Platforma testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9 10850K

INTEL CORE i9 10850K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z490 MASTER

GIGABYTE Z490 MASTER RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER 750W

COOLER MASTER 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Testowane dyski są chłodzone przez radiator znajdujący się na naszej płycie głównej.

Testy

Poza dyskami z naszego poprzedniego testu do wykresów został dodany dysk WD BLUE NVME, który stanowi konkurencję dla rozwiązania LEXARA - ale tylko cenową.

W ATTO Disk Benchmark rzadko który dysk osiąga deklarowane prędkości. Rozczarowują za to ilości operacji na sekundę, które według specyfikacji powinny być dwukrotnie wyższe.

W CrystalDiskMark Lexar (w odczycie) przegania Adatę, zbliżając się mocno, do sporo droższego, dysku Samsunga- ostatecznie przegania oba dyski. Dysk WD, o którym pisaliśmy we wstępie, wypada najsłabiej. Oprócz ceny nie zbliża się do wyników osiąganych przez konkurencję.

W AS SSD Benchmark Lexar pokonuje zarówno Samsunga, jak i dysk Adaty, który jest wyposażony w 1 GB pamięci Cache.

W Anvil’s Storage sytuacja się odwraca i NM620 ustępuje konkurencji.

Podsumowanie

Jak widać, dyski Lexara, poza bardzo dobrą ceną, charakteryzują się również wysoką wydajnością, którą śmiało możemy porównywać do najwydajniejszych konstrukcji PCIE 3 generacji. Dysk ten sprawdzi się zarówno w komputerze dla gracza, jak i bez problemu spełni funkcję dysku systemowego w laptopie. Wyrównanie cen między rozwiązaniami M.2 a SATA powinno nas tym bardziej zachęcić, aby skorzystać z prawie sześciokrotnej przewagi dysków NVMe. Biorąc pod uwagę wydajność oraz cenę, dysk zasługuje na odznaczenie: