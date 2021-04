LG 24GN600-B to najlepszy monitor dla graczy w cenie do 1000 zł. Przedstawiciel serii UltraGear pozytywnie zaskakuje - pomimo zwiększonej częstotliwości odświeżania otrzymaliśmy matryce IPS LCD z certyfikatem HDR 10.

LG 24GN600-B to jeden z najbardziej opłacalnych monitorów dla graczy. Producent wykorzystał matrycę IPS LCD o przekątnej 23,8 cala. Co ważne jest to panel ze 144 Hz częstotliwością odświeżania z 97% odwzorowaniem palety barw sRGB. Monitor uzyskał także certyfikat HDR 10 oraz obsługuje technologię AMD FreeSync Premium.

LG 24GN600-B

Czas reakcji wynosi zaledwie 1 ms, a jasność maksymalna sięga 300 cd/m2. Dzięki matrycy IPS LCD kąty widzenia są niemalże nieograniczone i wynoszą 178 stopni w każdym wymiarze.

Monitor wyposażono w dwa złącza HDMI 2.0 oraz port DisplayPort 1.4. W zestawie otrzymujemy podstawkę z możliwością regulacji kąta nachylenia. Producent dołączą także przewód HDMI.

LG 24GN600-B możemy powiesić na ścianie z wykorzystaniem standardu VESA 100 x 100.