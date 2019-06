LG G7 ThinQ to zeszłoroczny flagowiec. charakteryzuje się bardzo dobrą jakością dźwięku, a przede wszystkim spektakularną utratą wartości.

LG G7 ThinQ to flagowy smartfon z 2018 roku. Jest ciekawie zaprojektowany, posiada wodoszczelną obudowę, która jest jednocześnie kompaktowa oraz nie zabrakło w nim gniazda słuchawkowego Jack 3,5 mm.

LG wyposażyło G7 ThinQ w ekran z wsparciem dla HDR10 oraz Dolby Vision, dzięki czemu oglądanie filmów to czysta przyjemność. Nie zabrakło procesora Qualcomm Snapdragon 845, który do pomocy posiada 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej, którą łatwo można rozszerzyć za pomocą kart microSD. Wspomniany wcześniej ekran to panel IPS LCD o rozdzielczości 3120 x 1440 pikseli.

Z tyłu urządzenia znajdziemy podwójny aparat z obiektywem szerokokątnym, który działa naprawdę dobrze. Jak na flagowy model przystało LG nie zapomniało o wodoodporności potwierdzonej certyfikatem IP68 oraz ładowaniu bezprzewodowym. Szkoda, że LG G7 ThinQ nie posiada Dual-SIM.

Potencjalnym użytkownikom może nie spodobać się pojedynczy głośnik, którego łatwo zakryć, przeciętne czasy pracy na baterii i spore wycięcie w ekranie. Do minusów zaliczyć należy także opieszałość LG w wydawaniu aktualizacji oprogramowania.