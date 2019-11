Klasyczny smartfon, który dzięki modułowi LG Dual Screen staje się składanym urządzeniem.

LG od pewnego czasu nie przejmowało się zbytnio polskim rynkiem. Najnowszym smartfonem Koreańczyków przez długi czas pozostawał model G7 ThinQ, który do sprzedaży trafił w absurdalnie wysokiej cenie, której nie ratował nawet telewizor dołączany w przedsprzedaży. Wkrótce cena spadła, a G7 ThinQ przez długo okres czasu był jednym z najbardziej opłacalnych flagowców. W międzyczasie po wielu miesiącach oczekiwań i ponownie w zbyt wysokiej cenie na półkach sklepowych pojawił się model V40 ThinQ.

Źródło: LG

Na szczęście czasy te minęły, a LG pozytywnie nas zaskoczyło. Niedawno zaprezentowany smartfon LG G8X ThinQ z dodatkowym ekranem LG Dual Screen dzięki sieci Plus jest już dostępny w Polsce. Wszystko odbyło się bardzo szybko, a telefon trafił do naszego kraju zaledwie kilka dni po globalnej premierze.

LG G8X ThinQ to chyba najbardziej rozsądny składany smartfon, jaki dostępny jest w sprzedaży. Sam telefon to klasyczne urządzenie z pojedynczym płaskim ekranem, który za pomocą dodatkowego modułu LG Dual Screen można bardzo szybko zamienić w składanego smartfona wyposażonego w dwa niema identyczne ekrany. Telefon w tej konfiguracji przypomina nieco stare modeli Nokia Communicator. Po otworzeniu urządzenia użytkownik otrzymuje do dyspozycji dwa ekrany OLED. Gdy drugi wyświetlacz jest zbędny można go odpiąć i zostawić w domu, co jest bardzo wygodne i praktyczne.

Poza innowacyjnym rozwiązaniem Dual Screen LG G8X ThinQ to typowy tegoroczny flagowiec. Producent klasycznie już zadbał o pełną wodoszczelność potwierdzoną normą IP68, a smartfon posiada również certyfikat MIL-STD 810G. Na G8X ThinQ z pewnością skuszą się melomani, którzy w pełni wykorzystają możliwości przetwornika analogowo-cyfrowego Hi-Fi Quad DAC. Urządzenie posiada również certyfikat Android Enterprise Recommended.

Smartfon posiada na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 855, który wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej. Użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci masowej na swoje pliki. Nie zabrakło również czytnika linii papilarnych wbudowanego w ekran oraz sporej baterii o pojemności 4000 mAh. Aparat główny ma rodzielczość 12 MP i jest wspierany przez 13 MP obiektyw szerokokątny. Kamerka do selfie to pojedynczy moduł o rozdzielczości 32 MP.

Specyfikacja techniczna jest flagowa, ale na rynku można znaleźć smartfon z mocniejszymi komponentami. Mimo to w testach syntetycznych G8X ThinQ wypada lepiej od Samsunga Galaxy Note 10+ oraz OnePlus'a 7T.

LG G8X ThinQ pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie, który z pewnością zostanie zaktualizowany do Android'a 10, ale nie znamy jeszcze żadnych konkretnych terminów.

Urządzenie dostępne jest w sprzedaży w sieci Plus.