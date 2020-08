LG NanoCell 2020 to optymalny wybór dla kinomaniaków - recenzja

Test telewizora LG NanoCell 49NANO86 przyniósł nam kilka ciekawych spostrzeżeń zmieniających dotychczasowy układ sił. Nowe urządzenia LG powinny zdominować średnią półkę cenową, oferując więcej i lepiej niż bezpośredni konkurenci.

Opracowana przez LG technologia NanoCell stanowi próbę ostatecznego usprawnienia klasycznych matryc LCD. Dzięki zastosowaniu nanocząsteczek, możliwe stało się uzyskanie znacznej poprawy właściwości telewizora w zakresie reprodukcji barw. Światło przepuszczane przez punkty o rozmiarze zaledwie 1 nm nie powoduje zanieczyszczenia sąsiadujących kolorów. Pierwsze telewizory LG NanoCell poznaliśmy podczas CES 2018. Oznacza to, że mamy do czynienia z technologią, która pomimo nowatorskiego charakteru, zdążyła już przejść próbę rynkową. Seria NanoCell doczekała się dobrych recenzji ekspertów i użytkowników.

Generacja na rok 2020 ma być kolejnym dużym krokiem dla telewizorów NanoCell. Po ugruntowaniu pozycji rynkowej, LG pozwoliło sobie na skoncentrowanie prac wokół kolejnych udogodnień. Wybór padł na usprawnienia, które pomogą uzyskać pełnię doznań kinowych. Taki ruch powinien sprawić, że dla wielu użytkowników telewizory NanoCell staną się pierwszym wyborem pod kątem stosunku ceny do oferowanych możliwości.

LG NanoCell - cena i dostępność

Testowany przez nas model to konstrukcja oznaczona symbolem 49NANO863NA, należąca do serii NANO86. Ten 49-calowy (najmniejszy) przedstawiciel serii NanoCell jest dostępny w większości popularnych sklepów RTV w cenie 3 599 zł. Zgodnie z założeniami producenta jest to produkt pozycjonowany cenowo między klasycznymi konstrukcjami LCD, a telewizorami OLED skierowanymi do najbardziej wymagających użytkowników.

Warto zaznaczyć, że telewizory LG NanoCell dostępne są w kilku rozmiarach i wariantach wyposażenia. Testowany przez nas NANO86 to jedna z podstawowych konstrukcji 4K z procesorem α7 (gen. 3). Na rynku dostępne są również warianty 55 i 65-calowe.

To jednak nie koniec. Poszukując większego LG NanoCell można zdecydować się na model z serii NANO90 (4K) dostępny w rozmiarach do 86" lub z NANO99 (8K) do 75". Wyższe serie otrzymały również kilka dodatkowych usprawnień, z czego znaczna cześć ma związek z zastosowaniem procesora obrazu α9 (gen. 3)

LG NanoCell - pierwsze wrażenia

Telewizor sprzedawany jest w zestawie wymagającym dodatkowej chwili na montaż. Wysięgnik oraz podstawa to dwa osobne elementy - wymagające skręcenia przed przymocowaniem do telewizora. Pojedyncza "noga" dobrze pełnia swoje zdanie zapewniając należytą stabilność bez zabierania przesadnie dużej przestrzeni.

Zastosowane materiały są wysokiej jakości i cieszą oko. Jednym z większych zaskoczeń jest tył obudowy wykonany ze szczotkowanego metalu - pokrywa jest wprawdzie cienka i znacząco ugina się pod palcami ale bez wątpienia jest to niestandardowy detal wart zaliczenia na duży plus. Dobre wrażenie robią również metalowe, wąskie ramki wokół ekranu. Wprawdzie między matrycą, a ramką występuje jeszcze dodatkowy dystans ukryty pod panelem, ale zagospodarowanie frontu telewizora wypada należycie.

LG NanoCell - filmowe usprawnienia

Tegoroczna seria LG NanoCell przynosi wiele usprawnień w zakresie filmowej rozrywki. Kluczową nowością wydaje się być obsługa HDR Dolby Vision IQ. Jest to rozszerzona wersja standardu, potrafiąca dostosować parametry obrazu do wyświetlanych treści i otoczenia. Podstawą jej działania jest zbieranie metadanych z odtwarzanego materiału i zestawienie ich z pomiarami wykonywanymi przez czujniki światła w samym telewizorze. Mówiąc obrazowo: telewizor bez ingerencji użytkownika dostosowuje efekt HDR (jasność i temperaturę barwową bieli) żeby uzyskać obraz bardziej czytelny lub bliższy zamysłowi twórców. Jeśli więc w słoneczny dzień będziemy oglądać treści z ciemną scenerią - np. niektóre fragmenty Obcego lub trzeci odcinek finałowego sezonu Gry o Tron, naszym oczom nie umkną żadne szczegóły. Efekt zostanie uzyskany bez fizycznego podnoszenia jasności całej matrycy, a więc bez utraty głębi czerni. Wspomniane czujniki światła pełnią jeszcze jedną dodatkową funkcję. Obsługują one technologię AI Brightness przekazując do telewizora dane o konieczności rozjaśnienia lub ściemnienia obrazu w zależności od warunków w pomieszczeniu.

Testowany przez nas model jest wyposażony w procesor α7 trzeciej generacji. Pozwala on na stosowanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Przykładem takiego udogodnienia jest AI Picture Pro - procesor obrazu korygujący charakterystyczne elementy kompozycji. Pozwala on między innymi na usprawnienie wizualizacji mimiki aktorów czy zwiększenie czytelności czcionek. Tegoroczne telewizory LG NanoCell potrafią samodzielnie rozpoznać rodzaj treści i aktywować odpowiedni tryb np. zwiększają płynność podczas transmisji sportowych czy ograniczając emisję światła niebieskiego przy wyświetlaniu kreskówek.

Wartym odnotowania dodatkiem jest również tryb Filmmaker Mode, skierowany do najbardziej konserwatywnych fanów kina. Rozwiązanie pozwala na automatyczne wyeliminowanie z filmu wszelkich technik służących do sztucznego upiększania obrazu i zwiększania jego dynamiki. Dzięki temu będzie możliwe obejrzenie filmu oczami samego reżysera.

LG NanoCell - parametry matrycy

Standardowo przeprowadziliśmy kilka testów matrycy z wykorzystaniem kolorymetru. Zebrane przez nas rezultaty zdają się potwierdzać, że matryce w telewizorach LG NanoCell to najlepsze na rynku rozwiązanie oparte na panelach LCD.

Zaczęliśmy od weryfikacji jak LG NanoCell NANO86 radzi sobie z pokryciem popularnych przestrzeni barwowych. Wynik na poziomie 92,9% w przypadku uniwersalnego sRGB i 77,1 % dla kinowego DCI P3 to wyniki, które oceniamy jako co najmniej dobre.

Drugi z pomiarów objął zdolność telewizora do wiernego reprodukowania kolorów. Przypominając - parametr deltaE na poziomie 4 lub niższym uznajemy jako dobry w przypadku produktów konsumenckich. Rezultat na poziomie deltaE równym 2,89 to najlepsza wartość jaką odnotowaliśmy w tym roku. Taki wynik świadczy nie tylko o wysokiej jakości panelu, ale również należytej staranności dołożonej w procesie optymalizacji domyślnych parametrów.

Sprawdziliśmy również co mógłby nam zaoferować LG NanoCell NANO86 po kalibracji. Parametr DeltaE poniżej poziomu 1,0 to wynik, którym często nie mogą się pochwalić nawet monitory graficzne z kalibracją sprzętową. Wskazanie to mówi nam wyraźnie, że od strony odwzorowania kolorów możemy mieć do czynienia z najlepszym rozwiązaniem na rynku - nawet przyrównując LG Nanocell do urządzeń z najwyższej półki cenowej.

Dobrą informacją jest to, że matryca stosowana w telewizorach LG NanoCell to konstrukcja IPS, zapewniająca wzorowe kąty widzenia.

LG NanoCell - dźwięk

Uzyskanie pełni kinowych doznań jest niemożliwe bez odpowiednio dopracowanego nagłośnienia. Dobrą informacją jest fakt, że telewizory LG NanoCell są kompatybilne ze standardem Dolby Atmos, czyli najdoskonalszym rozwiązaniem w zakresie reprodukcji dźwięku przestrzennego bez konieczności stosowania kina domowego. Szkoda, że w testowanym modelu nie mieliśmy okazji wypróbować autorskiej technologii LG AI Sound Pro, pozwalającej na wirtualizację dźwięku przestrzennego 5.1 i to z uwzględnieniem źródła i gatunku ścieżki. Rozwiązanie jest dostępne w wyższych seriach z procesorami α9.

Pomimo tego dwa zastosowane głośniki o łącznej mocy 20W zapewniają satysfakcjonujący dźwięk.

LG NanoCell - obsługa i oprogramowanie

Oprogramowanie LG webOS już od kilku lat należy do najlepszych na rynku. Na tym polu niewiele się zmieniło. Menu może być w znacznym stopniu spersonalizowane przez użytkownika, a producent zadbał o możliwie najłatwiejszy dostęp do wszystkich kluczowych funkcji. Właściwie w znacznej mierze telewizor zarządza się sam i nawet zupełni nowicjusze bez problemu dotrą do wszystkich pożądanych funkcji.

Oczywiście u konkurentów nie brakuje wygodnych systemów pozwalających na samodzielne projektowanie menu, łatwe docieranie do źródeł czy instalowanie aplikacji. Tym co odróżnia telewizory LG od całej reszty jest niezwykły sposób nawigowania. Dołączony do zestawu pilot posiada czujniki pozwalające mu pracować w roli różdżki, za której ruchami podąża kursor. Całość działa zaskakująco sprawnie i okazuje się nieoceniona podczas korzystania z klawiatury ekranowej - np. do wpisywania hasła Wi-Fi czy wprowadzania haseł do wyszukiwarek serwisów streamingowych. To jednak nie koniec udogodnień - WebOS może być również obsługiwany za pomocą głosu - nie chodzi tu jednak o pojedyncze komendy, ale rozpoznawanie swobodnej mowy i kontekstu w języku polskim.

LG NanoCell - nasza ocena

Telewizory LG NanoCell stanowią dojrzały produkt, który w oka mgnieniu wyrósł z poziomu nowinki, uzyskując dominującą pozycję w swojej kategorii cenowej. Nanocząsteczki w panelu IPS stanowią najlepsze rozwinięcie technologii LCD, czego mieliśmy okazję doświadczyć podczas testów LG NANO86. Weryfikowany przez nas wariant to jedna z podstawowych konstrukcji w serii, pomimo tego od strony technicznej wypada znakomicie. Doceniamy sposób w jaki LG rozwija swoje produkty. Decydując się na LG NanoCell w 2020 roku otrzymamy nie tylko sprawdzone i pewne punkty takie jak WebOS i wysoką jakość wykonania, ale również sporo nowych udogodnień dla kinomaniaków. Cieszy obecność HDR w standardzie Dolby Vistion IQ oraz efektywne wykorzystanie czujników światła. Osoby poszukujące nowego telewizora w kontekście nadchodzącej generacji konsol powinny ucieszyć się z dostępności HDMI 2.1, które pozwoli doświadczyć obiecywanego wzrostu liczby klatek na sekundę w wysokich rozdzielczościach. Jednocześnie trudno nam wskazać jakieś znaczące wady konstrukcji od LG.

