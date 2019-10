Przystępny cenowo telewizor OLED z webOS 3.5 i Dolby Atmos.

LG OLED55B7V to jeden z najtańszych telewizorów OLED, jakie można znaleźć w Polskich sklepach. To model z dwuletnim stażem rynkowym, a podczas premiery jego cena była znacznie wyższa. OLED'y od LG już od dawna słyną z bardzo dobrej jakości matryc. Opisywany przez nas model to 55 calowy telewizor OLED o rozdzielczości 4K z aktywnym HDR'em oraz wsparciem dla Dolby Atmos. Na pochwałę zasługuje bardzo ciekawy design z jasnym tyłem. Właściciele LG OLED55B7V z pewnością nie muszą wstydzić się wyglądu swojego telewizora. Całość wygląda bardzo elegancko oraz nowocześnie. Telewizor od LG z pewnością świetnie wpasuje się w wystrój salonu lub sypialni.

LG zastosowało bardzo cienkie ramki okalające matryce oraz płaską, stylową nóżkę. Całość pracuje pod kontrolą systemu webOS 3.5, który posiada certyfikaty bezpieczeństwa CC i UL. Nie zabrakło wsparcia dla aplikacji Netflix z możliwością strumieniowania filmów i seriali w rozdzielczości 4K z HDR.

Fani świetnego audio mogą dokupić dedykowane, zaprojektowanie specjalnie dla telewizorów OLED soundbary SJ7, SJ8 oraz SJ9.

Cechą charakterystyczną telewizorów od LG jest pilot Magic Remote, który rozwijany jest już od 7 lat. Częstotliwość odświeżania matrycy to 100 Hz, a moc wbudowanych głośników to łącznie 40 W. Telewizor nie posiada certyfikacji DLNA.