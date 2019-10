Propozycja od LG wyróżnia się szybkim procesorem i obecnością sztucznej inteligencji.

LG OLED55C8PLA to przedstawiciel telewizorów OLED koreańskiego producenta na 2018 rok. Na pokładzie znalazło się miejsce dla sztucznej inteligencji, wydajnego procesora a9 oraz Dolby Atmos.

Procesor Alpha 9 umożliwia wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu sterowania telewizorem. Od teraz pilot jest już całkowicie zbędny. Urządzenie rozpoznaje polskie komendy głosowe i oferuje dostęp do szerokiego wachlarza funkcji aktywowanych głosowo.

Wbudowany czterordzeniowy chip odpowiada również za przetwarzanie obrazu. Telewizor kompatybilny jest z większością nowoczesnych formatów i standardów takich, jak HDR 10 Pro, HLG Pro, Dolby Vision czy Advanced HDR by Technicolor.

Za reprodukcję dźwięku odpowiadają wbudowane głośniki kompatybilne z Dolby Atmos. Zapewniają one wirtualny 360 stopniowy dźwięk, który otacza widzów.

Oprogramowanie to dobrze znany użytkownikom LG webOS. To autorska platforma, która słynie z mocnych zabezpieczeń potwierdzonych certyfikatami CC i UL CAP2900-1. Na pilocie dołączanym do LG OLED55C8PLA znalazło się miejsce dla dedykowanego przycisku służącego do uruchamiania aplikacji klienckiej Netflix'a. W pudełku podobnie, jak w innych telewizorach do LG możemy liczyć na pilot Magic Remote.