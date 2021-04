Telewizor OLED idealny do sportu, filmów i gier.

Jeśli szukacie telewizora typu OLED, to obecnie jednym z najlepszych wyborów będzie modeli marki LG - LG OLED55CX3LA. Ma on wszystko czego możemy oczekiwać od wysokiej jakości telewizora. Do dyspozycji użytkownika oddano 55-calową przekątną ekranu (choć dostępne są również większe warianty - z 65 i 77-calowym wyświetlaczem), matrycę o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli), HDR, czas reakcji na poziomie 1 ms oraz częstotliwość odświeżania ekranu wynoszącą 100 Hz.

Jak przystało na produkt z najwyższej półki, LG OLED55CX3LA oferuje również wysokiej jakości system audio z głośnikami o mocy 40W i pełnym wsparciem technologii Dolby Atmos.

Sympatyków sportu (choć nie tylko) z pewnością ucieszą również takie funkcje, jak: HgiG, która dostosowuje parametry obrazy do zidentyfikowanych parametrów telewizora i jego możliwości oraz OLED Motion Pro, która likwiduje efekt poświaty (rozmazania obrazu w ruchu).

Jeśli lubicie również wirtualną rozrywkę, to z całą pewnością docenicie obecność technologii Nvidia G-Sync, która gwarantuje płynny obraz podczas rozgrywki i zapobiega efektowi „tearingu”.

Najważniejsze cechy: