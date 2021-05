Doskonały wybór dla tych, komu zależy na najwyższej jakości obrazu

Producent tego projektora zwraca naszą uwagę na to, że dzięki temu urządzeniu możemy oglądać filmy i seriale w wysokiej rozdzielczości Full HD, a do tego wszelkie zniekształcenia poprawia geometryczna korekcja obrazu. Projektor jest lekki (1 kg), łatwy w obsłudze, posiada matrycę DLP i ma funkcję Bluetooth, dzięki której mozna połączyć się z urządzeniem bez użycia kabli. Akumulator wytrzymuje do 2,5 h oglądania filmów.