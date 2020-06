LG SJ2 to kompaktowy soundbar z wysokiej jakości dźwiękiem. Sprawdzamy, dla jakich powodów warto go nabyć.

LG SJ2 to soundbar w bardzo przystępnej cenie, który skonstruowany został przede wszystkim z myślą o telewizorach. Bezprzewodowy subwoofer umożliwia ustawienie go w dowolnym miejscu i eliminuje konieczność używania kabli do podłączenia. Ponadto wspiera łączność Bluetooth, co pozwala na korzystanie z niego jak z głośnika BT i streamowanie muzyki z urządzeń przenośnych. Co należy policzyć temu modelowi na kolejny plus, to możliwość sterowania listwą za pomocą załączonego w zestawie pilota lub zwykłego pilota do telewizora - obsługiwane są piloty marek LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba i Samsung. Łączna moc zestawu to 160 W, czyli subwoofer 100 W oraz front 2 x 30 W.

Jeśli chodzi o połączenia kablowe, LG SJ2 oferuje port optyczny, USB oraz audio. Jak sprawuje się w praktyce? Mamy tu polepszenie dźwięku funkcją Bass Blast, a w filmach i przy audycjach TV soundbar radzi sobie świetnie. Jednak przy dźwięku wysokiej jakości mogłoby być ciut lepiej, choć odtwarzanie muzyki nie jest złe. Biorąc pod uwagę cenę, jest to solidne rozwiązanie dla osób, które nie mają dużego budżetu, ale chcą znacznie poprawić jakość dźwięku podczas oglądania filmów, ew. grania na konsoli.

Podsumowując: LG SJ2 nie jest perfekcyjny, ale można go określić jako "bardzo dobre" rozwiązanie na użytek domowy.