LG SL8YG to soundbar z Asystentem Google. Czy warto go nabyć?

LG SL8YG to soundbar bezprzewodowy o niewielkich wymiarach (106 x 5,6 x 12 cm). Obudowa mieści 7-calowy przetwornik zasilany wzmacniaczem 220 W. W obudowie soundbara znajduje się łącznie osiem sterowników. Każdy z trzech przednich kanałów jest odtwarzany przez 0,8 calowy jedwabno-kopułkowy głośnik wysokotonowy i 1,6 x 3,9 calowy głośnik niskotonowy, natomiast dwa 2,5 calowe głośniki skierowane do góry odtwarzają kanały górne. Przednie lewe i prawe przetworniki zasilane są mocą 50 W każdy, podczas gdy przetworniki środkowe i napowietrzne mają moc 40 W każdy. Subwoofer jest stosunkowo kompaktowy - mierzy 22 x 39 x 31 cm i waży 7,75 kg. Jest on bezprzewodowy i łączy się z soundbarem za pomocą dedykowanego protokołu pracującego na częstotliwości 5 GHz. Oferuje obsługę Dolby Atmos i DTS:X, dzięki czemu dźwięk rozchodzi się z różnych kierunków w tym także od góry. To także inteligentne urządzenie, do którego dodano obsługę Asystenta Google.

LG SL8YG emituje dźwięk o wysokiej rozdzielczości, może również zwiększać próbkowanie niższych rozdzielczości do 24 bitów. Obsługiwane bezstratne formaty audio obejmują PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, WAV i FLAC. Ponadto SL8YG obsługuje wszystkie główne formaty stratne, w tym Dolby Digital i Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD High Resolution, MP3, AAC i AAC+. Oferuje kilka trybów dźwięku, w tym Standardowy, Film, Muzyka, Bass Blast i ASC (Adaptive Sound Control). Zgodnie z instrukcją, ASC "analizuje właściwości dźwięku wejściowego i zapewnia dźwięk zoptymalizowany dla zawartości w czasie rzeczywistym". Tryb standardowy wykorzystuje technologię Meridian, podczas gdy tryby Film i Muzyka mają na celu optymalizację dźwięku dla tego typu treści. Cel Bass Blast jest oczywisty - maksymalne wykorzystanie subwoofera.

LG SL8YG ma kilka ograniczeń, które przez pryzmat wysokiej ceny stają się dosyć uciążliwe. Na szczęście jakość dźwięku jest bardzo dobra.