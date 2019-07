LG SL8YG - test soundbara klasy premium z obsługą Asystenta Google

LG SL8YG jak na soundbar z wysokiej półki cenowej ma kilka istotnych ograniczeń, które są trudne do wybaczenia w tak wysokiej cenie.

Soundbar LG SL8YG ma zapewnić lepszą jakość dźwięku od tej płynącej z systemu audio wbudowanego w telewizor. LG idzie o krok dalej i oferuje obsługę Dolby Atmos oraz DTS:X. To także inteligentne urządzenie, do którego dodano obsługę Asystenta Google, a potencjalny klient nie musi martwić się o zagospodarowanie przewodów, ponieważ subwoofer jest bezprzewodowy. Po prawidłowym skonfigurowaniu zestawu i co ważne siedząc w odpowiednim miejscu jakość dźwięku jest rewelacyjna, ale soundar ma inne ograniczenia, które są zaskakujące. Nie spodziewaliśmy się ich po sprzęcie kosztującym 600 dolarów (około 2300 zł netto).

Źródło: TechHive

LG SL8YG ma wymiary 106 x 5,6 x 12 cm (szerokość x wysokość x grubość) i jest dosyć masywny - konstrukcja waży niecałe 4,4 kg. Soundbar można także zamontować na ścianie przy wykorzystaniu dołączonych do zestawu uchwytów montażowych lub po prostu umieścić go na statywie przed telewizorem. Co ciekawe subwoofer jest stosunkowo kompaktowy - mierzy 22 x 39 x 31 cm (szerokość x wysokość x grubość) i waży 7,75 kg. Jest on bezprzewodowy i łączy się z soundbarem za pomocą dedykowanego protokołu pracującego na częstotliwości 5 GHz, dzięki czemu możesz w łatwy sposób umieścić go w dowolnym miejscu pomieszczenia. Oczywiście oba urządzenia muszą być podłączone do prądu.

Jak wspomnieliśmy na początku SL8YG oferuje obsługę Dolby Atmos i DTS:X, dzięki czemu dźwięk rozchodzi się z różnych kierunków w tym także od góry. Atmos i DTS:X mogą wykorzystywać wiele konfiguracji głośników wokół i nad słuchaczem; w tym przypadku są trzy kanały przednie i dwa kanały napowietrzne. Wraz z subwooferem, otrzymujemy konfigurację znaną jako 3.1.2 (trzy kanały przednie, jeden kanał subwoofera, dwa kanały napowietrzne). Kanały napowietrzne bazują na głośnikach skierowanych w stronę sufitu, który odbija dźwięk z powrotem do słuchacza. Oczywiście sufit musi być płaski i odbijający dźwięk, aby całość mogła skutecznie działać.

W obudowie soundbara znajduje się łącznie osiem sterowników. Każdy z trzech przednich kanałów jest odtwarzany przez 0,8 calowy jedwabno-kopułkowy głośnik wysokotonowy i 1,6 x 3,9 calowy głośnik niskotonowy, natomiast dwa 2,5 calowe głośniki skierowane do góry odtwarzają kanały górne. Przednie lewe i prawe przetworniki zasilane są mocą 50 W każdy, podczas gdy przetworniki środkowe i napowietrzne mają moc 40 W każdy.

Kompaktowa obudowa subwoofera mieści 7 calowy przetwornik zasilany wzmacniaczem 220 W. Według LG, jego pasmo przenoszenia rozciąga się od 35Hz do 160Hz, gdzie soundbar przejmuje i odtwarza częstotliwości aż do 40kHz (±3dB).

Źródło: TechHive

Możesz dodać parę opcjonalnych głośników surround, aby stworzyć system 5.1.2. Pakiet SPK8-S kosztuje 179,99 dolarów (około 680 zł netto) i jest dostarczany z dwoma głośnikami surround i bezprzewodowym odbiornikiem, który łączy się z głośnikami za pomocą przewodów, więc odbiornik musi być umieszczony w pobliżu głośników. Są one pokazane na zdjęciu poniżej, chociaż nie testowaliśmy ich.

Źródło: TechHive

Dźwięk o wysokiej rozdzielczości jest bardzo zadowalającej jakości, a SL8YG obsługuje do 96kHz/24-bitowy dźwięk cyfrowy. Może również zwiększać próbkowanie niższych rozdzielczości do 24 bitów. LG współpracuje z brytyjską firmą audio wysokiej klasy Meridian (produkcja nagłośnienia do samochodów Range Rover) w celu opracowania zaawansowanego przetwarzania sygnału i dopracowania konstrukcji sprzętowej, aby maksymalnie wykorzystać dźwięk o wysokiej rozdzielczości (Hi-Res).

Źródło: TechHive

Obsługiwane bezstratne formaty audio obejmują PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, WAV i FLAC. Ponadto SL8YG obsługuje wszystkie główne formaty stratne, w tym Dolby Digital i Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD High Resolution, MP3, AAC i AAC+.

SL8YG oferuje kilka trybów dźwięku, w tym Standardowy, Film, Muzyka, Bass Blast i ASC (Adaptive Sound Control). Zgodnie z instrukcją, ASC "analizuje właściwości dźwięku wejściowego i zapewnia dźwięk zoptymalizowany dla zawartości w czasie rzeczywistym". Tryb standardowy wykorzystuje technologię Meridian, podczas gdy tryby Film i Muzyka mają na celu optymalizację dźwięku dla tego typu treści. Cel Bass Blast jest oczywisty - maksymalne wykorzystanie subwoofera.

Dodatkowo, można regulować poziom subwoofera, kanału centralnego, kanałów górnych i tylnych (jeśli podłączone są opcjonalne bezprzewodowe głośniki surround). Dostępne są również elementy sterujące korekcją tonów wysokich i niskich.

SL8YG oferuje funkcję dźwięku przestrzennego, która zwiększa liczbę wszystkich sygnałów wejściowych do 3.1.2 (5.1.2, jeśli masz opcjonalne głośniki surround), niezależnie od ich domyślnej konfiguracji kanałów. Funkcja ta została opracowana przez Meridian. Jeśli ją wyłączysz, sygnały wejściowe są odtwarzane jak najbliżej pierwotnego układu kanałów, ale tylko w niektórych trybach dźwięku (ASC, Standardowym i Muzyka). W trybach Film and Bass Blast, wszystko jest odtwarzane w 3.1.2 lub 5.1.2, nawet przy wyłączonej funkcji surround.

LG SL8YG - Złącza

Źródło: TechHive

Złącza obejmują jedno wejście HDMI 2.0 i jedno wyjście HDMI 2.0 z ARC (Audio Return Channel). Umożliwia to podłączenie wyjścia HDMI z urządzenia źródłowego do wejścia HDMI wbudowanego w soundbar, a wyjścia HDMI do wejścia HDMI telewizora. Jeśli telewizor obsługuje ARC, wyśle swój wewnętrzny sygnał audio z wewnętrznego tunera lub aplikacji strumieniowych przy użyciu tego samego kabla z powrotem do soundbar'a.

LG mówi, że połączenia HDMI mogą przekazywać sygnały wideo 4K od źródła przez soundbar na docelowy wyświetlacz. Według firmy, połączenia te działają w paśmie 13,5 Gbps, a nie 18 Gbps, aby zapewnić kompatybilność z istniejącymi telewizorami i nie wprowadzać dodatkowego zamieszania.

Jesteśmy mocno rozczarowani, że SL8YG ma tylko jedno wejście HDMI. Jest to bardzo duże ograniczenie, jeśli masz więcej niż jedno urządzenie źródłowe. Okazuje się jednak, że niewiele soundbarów dostępnych na rynku ma wiele wejść HDMI. To dosyć dziwne, ponieważ większość użytkowników podłącza do telewizora wiele urządzeń źródłowych HDMI.

Nie podoba się nam to podejście. Możesz podłączyć co prawda optyczne wyjście audio z telewizora do soundbar'a, ale musisz pamiętać, że niektóre telewizory są w stanie wysłać jedynie dwukanałowy sygnał audio zamiast 5.1. Alternatywnie, możesz podłączyć wejście HDMI ARC telewizora (jeśli jest w takie wyposażony) do wyjścia HDMI ARC na soundbarze. Ta konfiguracja spowoduje wysłanie dźwięku z wybranego wejścia HDMI w telewizorze (lub dźwięku z tunera lub aplikacji strumieniowych) do soundbara.

Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby posiadanie wielu wejść HDMI w soundbarze i wykorzystanie go jako przełącznika poszczególnych źródeł. W większości przypadków soundbar wykonuje funkcję podobną do amplitunera AV, który zapewnia przełączanie HDMI w systemie opartym na AVR. Zupełnie nie rozumiemy, dlaczego producenci nie stosuje tego również w drogich soundbarach, których cena jest podobna do tanich zestawów złożonych z amplitunera i głośników 5.1.

Inne fizyczne połączenia to wejście optyczne TosLink i port USB, który może odtwarzać pliki audio z urządzeń pamięci masowej USB w formatach MP3, AAC i OGG. Następnie dostępne są połączenia bezprzewodowe - Wi-Fi i Bluetooth 5.0 z wykorzystaniem kodeków SBC i profilu A2DP. Wi-Fi ułatwia korzystanie z kilku przydatnych funkcji, w tym Chromecast, który umożliwia przesyłanie treści z kompatybilnych aplikacji strumieniowych z telefonu/tabletu, a także grupowanie innych kompatybilnych głośników do całego domowego systemu audio. SL8YG oferuje również sterowanie głosem za pomocą Asystenta Google.

Źródło: TechHive

LG SL8YG - Interfejs użytkownika i obsługa

Na górze obudowy LG zdecydowało się na umieszczenie kilku dotykowych sensorów, które w rzeczywistości nie są fizycznymi przyciskami. Przy ich pomocy możemy włączyć/wyłączyć zasilaniem, zmienić rodzaj wyjścia, zmniejszyć/zwiększyć głośność, spauzować odtwarzanie oraz wywołać Asystenta Google. Dwa małe otwory pod elementami sterowania to dwa mikrofony niezbędne do obsługi głosowej. Oznaczenie przycisku odpowiedzialnego za zmianę wyjścia jako "F" jest zupełnie niezrozumiałe. Powinien się on nazywać "Input" lub "Source".

Czteroznakowy wyświetlacza alfanumeryczny umieszczony został pod maskownicą z przodu. To typowe dla LG rozwiązaniem, które jest stosowane już od wielu lat. Cztery kropki poniżej wyświetlacza wskazują poziom głośności zaraz po jego zmianie; w przeciwnym razie wskazują, że Asystent Google jest gotowy do reagowania na polecenia - lub nie, jeśli mikrofony są wyciszone. Po 15 sekundach bezczynności wyświetlacz gaśnie, ale nie można go całkowicie wyłączyć.

W zestawie otrzymujemy także mały pilot, który również jest praktycznie taki sam, jak w innych urządzeniach koreańskiego producenta. U góry znajduje się duży włącznik. Niżej umieszczono przyciski do zmiany głośności, wyciszenia oraz zmiany źródła (nielogiczne "F"). Pod nimi znalazło się miejsce dla trzech klawiszy odpowiedzialnych za zmianę efektu dźwiękowego, wywołanie Asystenta Google oraz wyciszenie mikrofonów. Nie zabrakło również miejsca dla przycisków do sterowania multimediami (dalej/wstecz, pauza/odtwarzanie), przycisku odpowiedzialnego za powtórzenie, wyświetlenie informacji, zmianę folderów, zmianę ustawień dźwięku oraz włączenie trybu nocnego. Redukuje on nieco zakres dynamiki, co pozwala oglądać filmy np. gdy dzieci śpią w pokoju obok.

Źródło: TechHive

Spora część przedniego panelu pilota jest zupełnie niezagospodarowana. LG mogło bardziej się postarać podczas projektowania tego elementu i lepiej rozmieścić poszczególne klawisze lub zmniejszyć wymiary i tak małego już pilota.

Ogólnie rzecz biorąc, nie jesteśmy pod wrażeniem interfejsu użytkownika. Poza oznaczeniem przycisku wyboru wejścia jako "F", niektóre informacje wyświetlane na panelu przednim są dość tajemnicze, ponieważ mają za mało znaków, co spowodowane jest zastosowaniem małego ekranu. Dodatkowo naprawdę chcielibyśmy mieć możliwość całkowitego wyłączenia ekranu ponieważ nawet przyciemniony potrafi skutecznie rozpraszać podczas nocnego oglądania filmów.

Z drugiej strony doceniamy łatwą możliwość sparowania soundbar'a z innymi pilotami tak, aby można było przy ich użyciu ustawiać głośność i wyciszać urządzenie. Wystarczy przytrzymać przycisk Sound Effect przez trzy sekundy, aby włączyć tę funkcję. O tej pory LG SL8YG będzie reagował na polecenia pilotów różnych marek.

LG SL8YG - Wydajność, jakość dźwięku

Soundbar testowaliśmy w parze z nie najnowszym już telewizorem Sony KDL-40V5100 HDTV. Do testów wykorzystaliśmy również odtwarzać Blu-Ray Oppo UDP-103, który wspiera technologię Dolby Atmos.

W kwestii jakości dźwięku nie mieliśmy zastrzeżeń. Dopóki pamiętamy, że korzystamy z soundbara, a nie pełnoprawnego kina domowego nie powinniśmy narzekać na jakość dźwięku. System dźwięku przestrzennego odpowiednio radził sobie z wypełnieniem całego pomieszczenia dźwiękiem. Jedynym problemem było słabe odizolowanie kanału przedniego od górnego, jeżeli znajdowaliśmy się w większej odległości od soundbara (około 5 metrów).

Urządzenie odpowiednio radzi sobie z emitowaniem efektów dźwiękowych nad głową, choć scena dźwiękowa nie rozciąga się zbytnio w lewo oraz prawo poza obudowę sounbara.

Sprawdzaliśmy LG SL8YG z różnymi utworami i filmami zarówno z obsługą Dolby Atmos, jak i bez niej. Podczas odsłuchów dowiedzieliśmy się, że optymalna odległość słuchacza od soundbara to niecałe 1,5-2 metry, ale nawet przy dwukrotnym jej zwiększeniu nie powinniśmy zbytnio narzekać na jakość dźwięku i efekt dźwięku przestrzennego. W przypadku filmów akcji, gdzie scena jest bardzo bogata w różnego rodzaju dźwięki trochę brakowało nam dodatkowych głośników surround, które są opcjonalne.

Dźwięk, jaki produkowany jest przez SL8YG jest czysty, oraz bogaty w detale. Subwoofer oferuje czysty, zrównoważony bas.

Co ciekawe podczas testów najbardziej przypadł nam do gustu tryb Filmowy. Sprawdzał się on najlepiej również podczas słuchania muzyki. Aktywacja trybu Muzyka powodowała, że dźwięk był zauważalnie przytłumiony. Tryb ASC oferuje bardzo czystą reprodukcję, a Bass Blast jest przesadnie wzmocniony, co nie każdemu przypadnie do gustu.

LG SL8YG - Podsumowanie

Źródło: TechHive

We wstępie pisaliśmy, że LG SL8YG ma kilka ograniczeń, które przez pryzmat wysokiej ceny stają się dosyć uciążliwe. Na szczęście jakość dźwięku jest bardzo dobra. Musimy jednak pamiętać, że najlepszy efekt uzyskamy siedząc w odległości do dwóch metrów od soundbara. W przypadku oddalenia się dźwięk przestrzenny nie wywołuje już tak dużego wrażenia.

Rozczarowała nas obecność zaledwie jednego złącza HDMI. W cenie powyżej 2000 zł nie powinno to mieć miejsca. Na rynku da się znaleźć konkurencyjne konstrukcje w podobnej cenie, które oferują nawet cztery złącza.

Bardzo doceniamy obecność wbudowanego Chromecast'a, który znacząco ułatwia przesyłanie multimediów z urządzeń mobilnych. Dla niektórych użytkowników ciekawym dodatkiem będzie obsługa asystenta głosowego Google, ale nie jest to najważniejsza cecha tego soundbara.