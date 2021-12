LG Ultra Gear GP9 - doskonały głośnik nie tylko dla graczy

Sprawdzamy najnowszy głośnik z serii Ultra Gear od firmy LG, który jest przeznaczony dla graczy.

Jeśli chodzi o sprzęt, gracze są jedną z najbardziej wymagających grup. Zwracają dużą uwagę na wiele elementów. Bardzo ważny jest dla nich zarówno wygląd jak i możliwości danego urządzenia. Firma LG wyszła naprzeciw oczekiwaniom graczy i wypuściła na rynek głośnik gamingowy GP9 z serii Ultra Gear. Sprawdzamy, jak radzi on sobie w akcji.

Specyfikacja

Liczba kanałów 2 Moc wyjściowa 20 W Wymiary 376x83,4x107,6 mm Waga 1,5 kg Łączność Wyście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, USB-C, Aux, Wejście optyczne Bateria 2600 mAh Długość pracy na baterii 6 h Czas ładowania baterii 3,5 h Podświetlenie RGB Tak, możliwość zmiany koloru Aplikacja do sterowania LG XBOOM

Wygląd i jakość wykonania

LG GP9 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Kiedy pierwszy raz wyjąłem LG GP9 z pudełka od razu zobaczyłem, że mam do czynienia ze sprzętem przeznaczonym dla graczy. Po uruchomieniu, na przednim panelu możemy zobaczyć podświetlone logo Ultra Gear. Światło wydobywa się także z wnętrza urządzenia. Góra zarezerwowana jest dla przycisków funkcyjnych. Po lewej stronie znajdziemy guzik odpowiadający za uruchamianie, zmianę źródła dźwięku (kabel USB, kabel optyczny, łączność bezprzewodowa) oraz włączenie/wyłączenie funkcji headsetu. Dzięki tej ostatniej opcji, do głośnika może być przez cały czas podłączony zestaw słuchawkowy. Za pomocą jednego przycisku uruchamiamy go lub dezaktywujemy. Po prawej możemy wybrać interesujący nas tryb (FPS, RTS i equalizer). Na środku górnej części głośnika znajdziemy duże pokrętło głośności, które odpowiada także za uruchomienie wbudowanego mikrofonu.

Z tyłu znajdziemy gniazda USB-C, optyczne, AUX, słuchawkowe oraz ładowania. Jest tutaj także otwór do resetowania głośnika.

LG GP9 jest sprzętem bardzo solidnym, który został wykonany z czarnego plastiku. Wygląda trochę jak soundbar, jednak jest nieco mniejszy niż standardowi przedstawiciele tego rodzaju urządzeń. Głośnik ma wymiary 376x83,4x107,6 mm i waży 1,5 kg. Nie należy on do najlżejszych, jednak z powodzeniem możemy go zabrać ze sobą także na imprezę czy wycieczkę.

LG Ultra Gear GP9 - funkcje

W zależności od naszych potrzeb LG GP9 możemy podłączyć do swoich urządzeń na kilka sposobów. Korzystając ze smartfona lub laptopa najprościej jest nam wykorzystać łączność Bluetooth. Po uruchomieniu głośnik błyskawicznie pojawia się na liście dostępnych urządzeń i równie szybko się łączy. Warto zwrócić uwagę też na zasięg działania. W przypadku połączenia bezprzewodowego głośnik stracił łączność po oddaleniu się od niego na odległość około 30 metrów, gdzie pomiędzy mną a urządzeniem znajdowała się ściana działowa. Podczas testów ani razu nie zdarzyło się, żeby łączność bezprzewodowa została zerwana z niewiadomych przyczyn.

LG GP9 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Z głośnika bez przeszkód możemy także korzystać jak z zestawu głośnomówiącego. Miałem kilkukrotnie okazję wykorzystać go w ten sposób podczas rozmów telefonicznych. Dźwięk, który słyszymy, jest bardzo czysty i wyraźny, ale także mikrofon doskonale spełnia swoje zadanie. To, co mówimy, pozbawione jest szumów i zniekształceń, dzięki czemu podczas grania komunikacja w zespole nie powinna być utrudniona ze względu na słabej jakości sprzęt.

Producent deklaruje długość pracy na baterii wynoszącą do 6 godzin. Jeśli poziom głośności ustawimy nieco ponad połowę, jest to wynik do osiągnięcia bez problemu. Fani otaczania się głośnymi dźwiękami mogą liczyć na około 4,5-5 godzin pracy na baterii. Głośnik został wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 2600 mAh. Naładowanie od 0 do 100 % zajmuje około 3,5 godziny. W zestawie zajdziemy odpowiednią ładowarkę.

LG GP9 - dźwięk

Za dźwięk w głośniku LG Ultra Gear GP9 odpowiedzialny jest cyfrowo-analogowy przetwornik Hi-Fi Quad DAC. Został on zaprojektowany do wykorzystywania w profesjonalnym sprzęcie audio. Zastosowana jest tutaj także autorska technologia LG, 3D Gaming Sound, która dostosowuje dźwięk w grach w zależności od ich gatunku. Ponadto specjalny algorytm HRTF (Head Related Transfer Functions) sprawia, że głośnik generuje efekty dźwiękowe, które do tej pory mogliśmy usłyszeć jedynie przy użyciu słuchawek. W rzeczywistości sprawdza się to doskonale. Grając w Call of Duty Warzone, w momencie, kiedy urządzenie było ustawione przede mną, mogłem usłyszeć, z której strony padają strzały wroga, nawet jeśli było to za moimi plecami.

W głośniku LG GP9 mamy do wyboru dwa predefiniowane ustawienia - FPS oraz RTS. Odpowiednie przyciski znajdziemy na górnym panelu urządzenia. Pierwsze z nich przeznaczone jest typowo dla strzelanek. To w nich ważną rolę odkrywa właśnie kierunek, z którego dochodzą do nas poszczególne odgłosy. Tryb RTS sprawia, że dźwięk jest głębszy i doskonale czuć w nim otaczającą nas przestrzeń. Możemy odnieść wrażenie, jakbyśmy byli w samym środku akcji.

LG GP9 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Głośnik LG GP9 jest w stanie wygenerować bardzo głośny dźwięk. Podczas pomiarów, kiedy wszystkie wskaźniki, zarówno w głośniku jak i w źródle dźwięku były ustawione na maksimum, średnia głośność oscylowała w okolicach 82 dB. Należy przy tym zaznaczyć, że nie było w tym czasie słychać trzasków i zniekształceń. Dźwięk był bardzo czysty i klarowny i można było odnieść wrażenie, że rozchodzi się z każdej strony, mimo że głośnik był ustawiony naprzeciw stanowiska.

Pomiar głośności (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

LG GP9 - aplikacja

LG udostępniło aplikację LG XBOOM, dzięki której przy wykorzystaniu smartfona możemy sterować ustawieniami głośnika. Nie jest ona może zbyt rozbudowana, jednak zapewnia wszystkie najważniejsze funkcje potrzebne do obsługi urządzenia.

Na samej górze znajdziemy sekcję do wyboru łączności oraz miejsce, z poziomu, którego możemy zaktualizować oprogramowanie. Niżej dostępny jest equalizer. Tak jak w przypadku fizycznych przełączników na głośniku mamy do wyboru Standard, FPS, RTS i EQ. Możemy także samodzielnie dostosować własne ustawienia. Kolejną opcją, która zainteresuje zapewne większość osób korzystających z aplikacji to możliwość dostosowania intensywności oraz koloru podświetlenia.

Aplikacja LG XZOOM (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Aplikacja LG XZOOM (fot. PCWorld.pl) Aplikacja LG XZOOM (fot. PCWorld.pl)

LG Ultra Gear GP9 - podsumowanie

Jeśli podczas grania chcesz się poczuć, jakbyś był w samym środku akcji, a niezbyt lubisz sesje w słuchawkach, to głośnik LG Ultra Gear GP9 jest doskonałym wyborem. Zastosowane technologie sprawiają, że jakość dźwięku zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Całości dopełnia rasowy, gamingowy wygląd, który idealnie wpasuje się w pokój gracza zarówno tego młodszego, jak i starszego.

Trzeba też zwrócić uwagę na rozmiar i wagę urządzenia, co czyni je bardzo mobilnym. Odkąd LG GP9 wpadł w moje ręce, praktycznie nie rozstawałem się z nim. Korzystałem z niego podczas grania, oglądania filmów i słuchania muzyki. Towarzyszył mi podczas pracy, ale także w podróżach samochodem, gdzie sprawdzałem go jako zestaw głośnomówiący. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to sprzęt, w którym zakochałem się od pierwszego wejrzenia.

Za głośnik LG Ultra Gear GP9 trzeba zapłacić około 2200 zł, jednak mnogość funkcji, zastosowane technologie, a przede wszystkim jakość dźwięku i wykonania rekompensują tę cenę.