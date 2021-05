LG UltraGear 27GN950-B

Matryca IPS i 1 ms czasu reakcji? Da się, jednak to kosztuje.

LG jako pierwsze na świecie wyprodukowało monitor z wbudowaną matrycą IPS, która oferuje nam czas reakcji porównywalny z matrycami TN. Wbudowana tutaj matryca gwarantuje graczowi czas reakcji na poziomie 1 milisekundy. Jeżeli dodamy do tego technologię Nano IPS umożliwiającą wierne odwzorowanie kolorów oraz VESA DisplayHDR 600 zapewniającą dynamiczny kontrast, możemy spodziewać się świetnej jakości obrazu.

Ogromne znaczenie dla naszej rozgrywki będzie miał fakt, że monitor LG posiada ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Tym, co wyróżnia ten monitor spośród konkurencji jest fakt, że jest on kompatybilny zarówno z FreeSync, jak i G-Sync. Ponadto światła LED zamontowane z tyłu obudowy, dzięki technologii Sphere Lighting 2.0, są w stanie dopasować się do tego co dzieje się na naszym ekranie oraz do dźwięków, jakie słyszymy, dodatkowo potęgując wrażenia z rozgrywki

Monitor daje nam ogromne możliwości i zapewnia rozgrywkę wysokiej jakości, jednak idzie za tym także wysoka cena, bowiem nie znajdziemy oferty niższej niż 3000 złotych.

Najważniejsze parametry: