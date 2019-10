LOMOGRAPHY Lomo'Instant Mini to poręczny, niewielki aparat błyskawiczny. Czy warto go nabyć?

Lomo'Instant Mini to aparat natychmiastowy, który robi zdjęcia na barwnym filmie światłoczułym. Dzięki niewielkim rozmiarom jest bardzo poręczny i łatwo wszędzie zabrać go ze sobą. Został wyposażony w obiektyw z migawką w kilku trybach. Przysłona, czas naświetlania czy lampa błyskowa mogą być ustawione ręcznie lub można wybrać tryb automatyczny - pozwoli to na szybkie i wygodne uchwycenie danego ujęcia. Automatyczny flash uruchamia się po wykryciu jasności otoczenia i pracuje z przysłoną f/16. W trybie ręcznym można włączyć lampę i wybrać tryb N dla zdjęć w świetle dnia oraz B dla fotografii wymagających dłuższego czasu ekspozycji. Trzy opcje ustawienia przysłony gwarantują wiele możliwości podczas fotografowania. W Lomo’Instant Mini została wbudowana lampa błyskowa, a do zestawu dołączone są także kolorowe filtry żelowe, które może na nią nałożyć, aby zyskać ciekawe efekty kolorystyczne na zdjęciach. Aparat posiada także wbudowane lusterko, które ma pomóc podczas robienia selfie.

Lomo’Instant Mini może wykonywać zdjęcia szerokokątne, w trybie "rybiego oka", portretowym oraz bliskim (10-15 cm). W każdym wypadku wykonywane są na barwnym filmie światłoczułym - zdjęcie drukuje się zaraz po zrobieniu. Model ten korzysta z wkładów Fuji Instax Mini - wbudowany licznik zdjęć pozwoli na kontrolę ilości pozostałych wkładów filmu. Aparat zasilany jest czterema bateriami AAA (trzeba dokupić je osobno).

Podsumowując: Lomo'Instant Mini to doskonały wybór dla mniej wymagających użytkowników.