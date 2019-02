LaCie Porsche Design Mobile Drive to 2,5" dysk przenośny w aluminiowej obudowie. Czy warto go kupić?

LaCie Porsche Design Mobile Drive - pojemność i konstrukcja

LaCie Porsche Design Mobile Drive to dyski zewnętrzne formatu 2,5". Dostępne są dwa modele pojemnościowe: 1 i 2 TB. Obydwa z solidną, mającą 3 mm grubości, aluminiową obudowa w ciemnoszarym kolorze. Dzięki interfejsowi USB 3.0, który umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 4,8 Gb/s (600 MB/s) dysk współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w USB 3.0, a także jest kompatybilny ze sprzętem wyposażonym w starsze złącze USB 2.0. Wspiera pliki w systemach FAT/FAT32/exFAT, co pozwala używać go nie tylko do komputerów i laptopów, ale także odtwarzacza DVD, radia samochodowego i innych inteligentnych urządzeń. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekonwertować go na NTFS lub HFS+. Można także podzielić miejsce pomiędzy dwa systemy i np. zrobić mniejszą partycję FAT32 i większą NTFS. W obydwu przypadkach zdarza się, że spada prędkość transferu danych. Ma to miejsce często podczas odczytu lub zapisu większych plików.

LaCie Porsche Design Mobile Drive - ważne cechy

LaCie Porsche Design Mobile Drive to dysk dostarczany wraz z praktycznym pakietem oprogramowania, dzięki któremu możliwe jest automatyczne wykonywanie kopii zapasowych danych zarówno na komputerach PC, jak i Mac i zabezpieczenie plików hasłem. Dodatkowa zaleta to tryb Eco, który ma obniżyć zużycie energii przez dysk o 40% w momencie, gdy przechodzi w tryb czuwania. jest to rozwiązanie szczególne przydatne dla posiadaczy laptopów - pomaga w oszczędzeniu energii akumulatora.