Ładny wygląd to nie wszystko - test Xiaomi Mi AIoT Router AX3600

Mi AIoT Router AX3600 to najnowszy router od Xiaomi. Na papierze posiada on wszystko, czego możemy oczekiwać od nowoczesnego sprzętu sieciowego. Niestety w praktyce okazuje się, że Mi AIoT Router AX3600 nie jest najlepszym wyborem.

Xiaomi to firma, która na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zdominowała rynek i udowodniła, że można stworzyć potężne przedsiębiorstwo technologiczne praktycznie bez żadnego wkładu finansowego. Z niewielkiego startupu Xiaomi szybko stało się jedną z najważniejszych marek na świecie.

Mi AIoT Router AX3600

Chińczycy szybko zdominowali rynek, a półki sklepowe uginają się od produktów z logo Mi na obudowie. Są to już nie tylko smartfony, ale także hulajnogi, oczyszczacze powietrza czy komputery przenośne.

Od pewnego czasu Xiaomi podobnie, jak Huawei zajmuje się produkcją stacjonarnych routerów domowych, które do tej pory nie były dostępne w naszym kraju. Zmienia się to wraz z premierą Xiaomi Mi AIoT Router AX3600. Najnowszy router trafi do sprzedaży lada dzień, a my mieliśmy okazje przetestować go przedpremierowo.

Czy Xiaomi poradziło sobie z produkcją sprzętu sieciowego równie dobrze, jak z smartfonami i hulajnogami? Tego dowiecie się już za moment czytając naszą recenzję Xiaomi Mi AIoT Router AX3600.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Specyfikacja techniczna

Procesor: IPQ8071A Czterordzeniowy A53 1,4 GHz CPU

IPQ8071A Czterordzeniowy A53 1,4 GHz CPU Procesor odpowiedzialny za operacje związane z siecią: Dwurdzeniowy 1,7 GHz NPU

Dwurdzeniowy 1,7 GHz NPU Pamięć ROM: 256 MB

256 MB Pamięć operacyjna: 512 MB

512 MB Sieć: 2,4 GHz 2 × 2 (IEEE 802.11axm 574 Mbps), 5 GHz Wi-Fi 4 × 4 (IEEE 802.11ax, 2402 Mbps)

2,4 GHz 2 × 2 (IEEE 802.11axm 574 Mbps), 5 GHz Wi-Fi 4 × 4 (IEEE 802.11ax, 2402 Mbps) Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Anteny: 6 zewnętrznych anten + antena AIoT

6 zewnętrznych anten + antena AIoT Porty: 3 x LAN, 1 x WAN

3 x LAN, 1 x WAN Diody: 7 diód sygnalizacyjnych LED

7 diód sygnalizacyjnych LED System operacyjny: Mi Wi-Fi oparty na OpenWRT

Mi Wi-Fi oparty na OpenWRT Zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, ukrywanie SSID

WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, ukrywanie SSID Zarządzanie: web + aplikacja mobilna na iOS i Androida

web + aplikacja mobilna na iOS i Androida Wymiary: 408 mm × 133 mm × 177 mm

408 mm × 133 mm × 177 mm Kolor: Czarny

Xiaomi podaje bardzo szczątkową specyfikację techniczną routera Mi AIoT Router AX3600. Na polskich witrynach nie znajdziemy żadnych szczegółowych danych. Nieco więcej informacji odnajdziemy na stronie globalnej producenta, gdzie umieszczono informacje o procesorze i systemie operacyjnym.

Po samej specyfikacji technicznej trudno wyrobić sobie zdanie na temat routera. Widać, że Xiaomi nie posiada dużego doświadczenia w tworzeniu tego typu sprzętu. Mi AIoT Router AX3600 to sprzęt ze średniej półki cenowej, a brakuje w nim chociażby jednego portu USB.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Cena

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 nie jest jeszcze oficjalnie dostępny w sprzedaży w naszym kraju. Globalna premiera tego modelu odbyła się w lutym 2020 roku. W chińskich sklepach router wyceniono na 139,99 dolarów, co przekłada się na około 550 zł. Za podobną kwotę kupimy Mi AIoT Router AX3600 na popularnych portalach aukcyjnych w naszym kraju. W tym miejscu należy zaznaczyć, że router zakupiony bezpośrednio z Chin nie będzie posiadał gwarancji realizowanej przez polski serwis Xiaomi.

W podobnej cenie kupimy wiele polecanych modeli renomowanych producentów. Każdy z konkurencyjnych routerów posiada wbudowany port USB, a niektóre oferują również szybszą transmisję danych.

Zamiast Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 możemy kupić również system Mesh Wi-Fi taki, jak testowany przez nas TP-Link DECO M4. To kusząca propozycja dla posiadaczy sporych mieszkań oraz domów jednorodzinnych.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Zawartość zestawu

Xiaomi Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 dostarczany jest w biało-pomarańczowym opakowaniu. Już z daleka w oczy rzuca się podobizna routera umieszczona na froncie opakowania. Nieco niżej producent chwali się kluczowymi elementami specyfikacji technicznej.

Opakowanie Xiaomi Mi AIoT Router AX3600

Z drugiej strony znajdziemy kluczowe cechy urządzenia, ale z pewnością naszą uwagę przykuje wtyczka zasilacza, która przebija się przez pudełko. Taka sytuacja zdecydowanie nie powinna mieć miejsca.

Tylna część opakowania - widoczna wtyczka od zasilacza przebijająca się przez pudełko

Na górze opakowania znajdziemy kody QR do aplikacji Mi Wi-Fi oraz Mi Home.

Kody QR na pudełku

W środku poza routerem znajdziemy zasilacz, krótki przewód RJ-45 oraz skróconą instrukcję obsługi.

Zawartość zestawu

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Wygląd i jakość wykonania

Mi AIoT Router AX3600 szokuje swoim wyglądem. Urządzenie z pewnością wyróżnia się spośród innych modeli oferowanych przez konkurencję. Może być to zarówno zaletą jak i wadą. Nie każdy użytkownik pragnie eksponować swoje urządzenia sieciowe.

Router od Xiaomi jest bardzo szeroki. Obudowa mierzy ponad 40 centymetrów, co może powodować problemy z ustawieniem urządzenia. Sprawy nie ułatwia fakt, że ze względu na foremny kształt i ułożenie anten Mi AIoT Router AX3600 nie umożliwia powieszenia go na ścianie.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 obok klasycznego routera

Jednostka centralna posiada wbudowane diody powiadomień informujące o statusie połączenia z internetem oraz statusie pracy systemu operacyjnego.

Diody sygnalizacyjne

W prawym dolnym rogu znajdziemy logo Mi oraz nazwę routera.

Logo producenta

Na dole umieszczono otwory wentylacyjne. Góra pokryta jest maskownicą ze złotym dekorem. Co ciekawe pod nią nie znajdziemy wlotów wentylacyjnych. Jest to element czysto dekoracyjny.

Dekor na górnej części obudowy

Na bokach znajdziemy po jednej antenie. Tylna część urządzenia skrywa pięć dodatkowych anten. Środkowa posiada wbudowaną diodę LED.

Dioda umieszczona w jednej z anten

Z tyłu znajdziemy również kolejne otwory wentylacyjne, cztery porty RJ-45 z wbudowanymi diodami sygnalizacyjnymi, gniazdo zasilania oraz przycisk reset.

Porty RJ-45

Niestety producent nie pokusił się o wyraźne oznakowanie portów. Znajdziemy jedynie niewielkie nadruki, które są niemalże niewidoczne.

Anteny

Spodnia część routera w większości pokryta jest kratkami wentylacyjnymi. Nie zabrakło czterech nóżek antypoślizgowych oraz naklejki z nazwami domyślnie tworzonych sieci Wi-Fi oraz numerem seryjnym routera.

Naklejka na dolnej części obudowy

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Konfiguracja

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600, jak na nowoczesny router przystało umożliwia konfiguracje na dwa sposoby - z wykorzystaniem komputera i interfejsu webowego oraz poprzez smartfona z aplikacją mobilną Mi Wi-Fi.

Podczas testów próbowałem skonfigurować router z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Mi Wi-Fi. Niestety nie udało mi się to zarówno na smartfonie z iOS, jak i na Androidzie.

Aplikacja posiada ogromne braki w tłumaczeniu.

Braki w tłumaczeniu

Program wyświetla komunikaty w języku chińskim jednocześnie prosząc o uzyskanie dostępu do Bluetooth i Wi-Fi. Nawet w przypadku, gdy uda nam się zalogować do konta Mi lub zarejestrować się jako nowy użytkownik, aplikacja Mi Wi-Fi stwierdzi, że router nie jest z nią kompatybilny. Program nie informuje także o początkowych krokach takich, jak podłączenie routera do prądu oraz połączenie z internetem za pośrednictwem portu WAN.

Finalnie udało mi się skonfigurować router z wykorzystaniem smartfona bez aplikacji Mi Wi-Fi. Po podłączeniu do domyślnie tworzonej sieci skonfigurowałem router z wykorzystaniem przeglądarki sieciowej. Co ciekawe Xiaomi nie ukrywa haseł, co nie powinno mieć miejsca.

Konfiguracja z wykorzystaniem interfejsu webowego na smartfonie

Interesujący jest fakt, że po skonfigurowaniu Mi AIoT Router AX3600 aplikacja Mi Wi-Fi nagle zaczęła działać i poinformowała o nowym routerze w otoczeniu.

Przez dalszą część testów program działał i nie miał już braków w tłumaczeniu.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Aplikacja mobilna

Sama aplikacja mobilna (po zmuszeniu jej do działania) jest całkiem dopracowania. Program umożliwia zmianę niemalże wszystkich opcji w routerze. Nie brakuje analizatora pozwalającego sprawdzić wykorzystanie kanałów w naszym otoczeniu. Istnieje również wbudowany SpeedTest. Szkoda, że program dostępny jest jedynie w języku Angielskim. Wymaga on również logowania do konta Xiaomi.

Aplikacja mobilna po skonfigurowaniu

Smartfony Xiaomi oraz Redmi pracujące pod kontrolą MIUI 11 lub nowszego automatycznie wykrywają routery od Xiaomi. Koło nazwy sieci Wi-Fi w ustawieniach znajdziemy ikonkę MI.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Interfejs WWW

Mi AIoT Router AX3600 korzysta z solidnie zmodyfikowanego oprogramowania OpenWRT. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że Xiaomi postanowiło mocno przebudować interfejs. Zmiany spowodowały, że całość jest nielogicznie rozplanowana i nieprzyjemna w obsłudze. Interfejs jest atrakcyjny wizualnie, ale znalezienie szukanej funkcji wymaga poświęcenia sporej ilości czasu.

Interfejs webowy

Stronę konfiguracyjną podzielono na trzy główne zakładki - Status, Settings oraz Advanced. Co ciekawe funkcje takie, jak zmiana nazwy routera zostały ukryte w kolejne zakładce wyświetlającej się po najechaniu na nazwę routera w prawym górnym rogu.

Ukryte ustawienia w interfejsie webowym

Podobnie, jak w przypadku aplikacji mobilnej, interfejs sieciowy nie jest dostępny w języku polskim.

Brak języka polskiego w interfejsie webowym

Problemy z konfiguracją za pomocą aplikacji mobilnej Mi Wi-Fi oraz niedopracowany interfejs webowy potwierdzają moje przypuszczenia. Xiaomi musi jeszcze popracować nad sprzętem sieciowym.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Testy

Mi AIoT Router AX3600 to sprzęt ze średniej półki. Podobnie, jak inne urządzenia od Xiaomi router na papierze posiada lepszą specyfikację techniczną od konkurencji. Producent informuje o procesorze Qualcomm z rdzeniami A53, sporej ilości pamięci operacyjnej, a także aż siedmiu antenach zewnętrznych. Jak taki zestaw sprawdził się w naszych testach?

Niestety Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 nie sprostał oczekiwaniom. Router podczas testów osiągnął przeciętne rezultaty, a na dodatek tworzona przez niego sieć Wi-Fi była mocno niestabilna. Podczas testów nie byłem w stanie osiągnąć powtarzalne wyniki. Pomiary znacząco różniły się od siebie podczas każdej próby. Przedstawione poniżej rezultaty to średnie wyniki z trzech ostatnich testów.

Router Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 testowaliśmy w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do testów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 z 2 ścianami po drodze

15 metrów od Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 z 4 ścianami po drodze

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem kompatybilnego z Wi-Fi 6 (Oppo Reno4 Pro) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Wyniki zarejestrowane przez Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 na papierze są idealne. W każdym z punktów pomiarowych szybkość połączenia wynosiła 866 MBps, a moc sygnału nie wskazywała na jakiekolwiek problemy z połączeniem. W każdym z testów urządzenia utrzymywały połączenie za pośrednictwem sieci 5 GHz.

Niestety w praktyce w ostatnim punkcie pomiarowym praktycznie nie byłem w stanie korzystać z internetu. Sprawdzałem sieć na kilku urządzeniach i nawet laptop, który posiada silniejsze anteny, niż smartfon miał problem z uzyskaniem stabilnego połączenia z siecią.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - iPerf 3

Sprawdziłem także, jak router Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 165 Mb/s, a bandwidth 145 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściłem rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Wyniki testu iPerf 3

Niestety wyniki, jakie uzyskał Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 nie przystoją nawet do routera kosztującego trzy razy mniej.

Sprzęt od Xiaomi poradził sobie najgorzej ze wszystkich testowanych przez nas w tym roku routerów. W drugim punkcie pomiarowym transfer wynosił już zaledwie 86,9 MB/s, a bandwitch 72,9 MB/s. Jak łatwo się domyśleć w kolejnych punktach pomiarowych wyniki były jeszcze gorsze.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziłem, jak Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 poradzi sobie w popularnym narzędziu SpeedTest polegającym na sprawdzeniu prędkości internetu.

Wyniki SpeedTestu (LAN)

Router testowaliśmy na łączu 150 Mbps/10 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi.

Wyniki SpeedTest

Niestety również tutaj router mocno mnie rozczarował. W trzecim punkcie pomiarowym szybkość pobierania spadłą ze 140-150 Mb/s do zaledwie 58,9 Mb/s, co wskazuje na problemy z pokryciem zasięgiem. W ostatnim punkcie pomiarowym prędkość pobierania wynosiła zaledwie 14 Mb/s, co potwierdza problemy z utrzymaniem stabilnego połączenia z internetem. Podobnie, jak w przypadku testów narzędzie iPerf 3, Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 wypadło najgorzej spośród testowanych w tym roku routerów.

Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 - Podsumowanie

Mi AIoT Router AX3600 niestety mocno mnie rozczarował. Po sprzęcie od Xiaomi spodziewałem się ciekawego sprzętu charakteryzującego się świetnym stosunkiem jakości do ceny. W praktyce otrzymałem świetnie wyglądający router, który praktycznie nie spełnia swojego zadania. Podczas testów Mi AIoT Router AX3600 wielokrotnie miałem problemy ze spadkiem wydajności sieci oraz zasięgiem. Kilkukrotnie tańsze routery, które na papierze mają dużo gorszą specyfikację techniczną w praktyce radziły sobie znacznie lepiej od Xiaomi Mi AIoT Router AX3600.

Mi AIoT Router AX3600

Podczas testów routera doceniłem tylko i wyłącznie wygląd. Nie spodobały mi się problemy z konfiguracją, źle rozplanowany interfejs, brak wsparcia dla języka polskiego, brak portu USB, a przede wszystkich problemy z wydajnością oraz niestabilność sieci Wi-Fi. Cieżko mi określić, czy problemy, które napotkałem podczas testów wynikają z faktu instalacji wczesnej wersji oprogramowania, ale i tak nie powinny one mieć miejsca.

Podsumowując na rynku znajdziesz wiele ciekawszych i tańszych routerów, które sprawdzą się znacznie lepiej od Xiaomi Mi AIoT Router AX3600.