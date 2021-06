Wydajna i funkcjonalna kosiarka automatyczna przeznaczona do trawników o powierzchni do 600 m².

Robot koszący Landxcape LX812i to urządzenie, dzięki któremu wygodnie i skutecznie skosimy trawę w swoim ogrodzie - najlepiej sprawdzi się na terenach o powierzchni do 600 m². Litowo-jonowa bateria o pojemności 2,0 Ah umożliwia działanie do 60 minut na jednym naładowaniu. Po skończonej pracy robot samodzielnie powraca do stacji ładującej.

Kosiarka Landxcape wyposażona została w trzy noże tnące. Szerokość cięcia to 18 cm. Wysokość cięcia może być regulowana w zakresie 30-60 mm. Urządzenie bez problemu poradzi sobie nierównymi trawnikami oraz 35% nachyleniem. Poza tym, robot posiada możliwość koszenia strefowego, a to oznacza, że poradzi sobie z krawędziami oraz wąskimi zakamarkami. Landxcape LX812i posiada wbudowany czujnik antykolizyjny, a więc robot będzie omijał wszelkie przeszkody, które spotka na swojej drodze, np. meble ogrodowe.

Kosiarkę możemy obsługiwać za pomocą panelu sterowania lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Za pomocą wyświetlacza można regulować czasy koszenia i ustawić ePIN chroniący przed kradzieżą. Możemy również ustalać codzienny harmonogram koszenia.

Podczas deszczu proces koszenia jest przerywany i kontynuowany dopiero po wyschnięciu trawy.