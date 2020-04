Laptop z procesorem o wydajności desktopa? - Test Intel Core i7 10750H

Dostaliśmy do testów najtańszego, sześcio-rdzeniowego przedstawiciela wysokowydajnej linii układów mobilnych Intela. Sprawdziliśmy jak wygląda jego wydajność w porównaniu do starszych układów znajdujących się w laptopach oraz procesorów stacjonarnych aktualnej generacji.

Nowe wysokowydajne, mobilne procesory Intela przynoszą całkiem sporo nowości. Wśród nich znajdziemy między innymi ulepszony tryb Turbo Boost Max Technology 3.0, obsługę pamięci DDR4-2933, albo technologię Intel Thermal Velocity Boost, którą znajdziemy w testowanym przez nas modelu. Pełną listę nowości dotyczących nowej generacji mobilnych procesorów Intela możecie przeczytać na naszej stronie. Przechodząc do bohatera naszego testu, Core i7 10750H może się pochwalić obecnością 6 rdzeni oraz 12 wątków, 12 MB pamięci Intel Smart Cache oraz taktowaniem bazowym 2.6 GHz, które może osiągnąć aż 5 GHz w trybie turbo na pojedynczym rdzeniu. Specyfikacja wygląda bardzo interesująco, jednakże czy jest ona wystarczająca by uzyskać zauważalne wyższą wydajność w stosunku do starszych, mobilnych układów i jak blisko Intelowi udało się tym modelem zbliżyć do procesorów w komputerach stacjonarnych? Postanowiliśmy to sprawdzić w naszych testach.

Specyfikacja techniczna platformy testowej

Procesor Intel Core i7 10750H testowaliśmy na laptopie, który otrzymaliśmy do testów dzięki firmie Dream Machines. Kluczowe podzespoły naszej konfiguracji modelu G1650Ti-17PL56 to:

RAM : 16 GB 2666 MHz SODIMM DDR4

: 16 GB 2666 MHz SODIMM DDR4 Dysk : Intel NVMe PCIe M.2 SSDPEKNW51 512 GB

: Intel NVMe PCIe M.2 SSDPEKNW51 512 GB Karta Graficzna : GeForce GTX 1650 Ti

: GeForce GTX 1650 Ti Procesor: Intel Core i7 10750H

Taka konfiguracja będzie kosztować około 5299 zł. Jeśli jednak wolimy mieć inną ilość pamięci RAM lub inny układ dysków, to producent udostępnia na swojej stronie odpowiedni konfigurator, który umożliwia dostosowanie laptopa według własnych preferencji.

Testy Intel Core i7 10750H

Przechodząc do testów, wydajność procesora Intel Core i7 10750H postanowiliśmy sprawdzić w paru benchmarkach:

Cinebench R20

Geekbench 5

Geekbench 4

Passmark CPU Mark

Blender wykorzystując demo BMW

Blender wykorzystując demo Classroom

POV-Ray

Warto jeszcze zaznaczyć, że jak w testach do Passmark'a włącznie, więcej oznacza lepiej, tak wyniki od Blender'a w dół to czas wykonywania testu. W tych przypadkach mniej oznacza lepiej. Dla ułatwienia, testowany przez nas procesor został na wykresach oznaczony wyróżniającym się, zielonym kolorem

Cinebench R20

Geekbench 5

Geekbench 4

Passmark CPU Mark

Blender demo BMW

Blender demo Classroom

POV-Ray

Analizując wyniki w testach, można zauważyć, że są one podzielone na dwie grupy. Te gorsze, do których należą procesory mobilne oraz te lepsze, do których należą te desktopowe. I tu właśnie zaczęło być ciekawie, bo Intel Core i7 10750H pod względem wydajności, jest zdecydowanie bliżej procesorów stacjonarnych. Widać to zwłaszcza w testach wykorzystujących pojedynczy rdzeń, gdzie nowy Intel potrafi dogonić, a nawet czasami przegonić zarówno i7 9700K, jak i Ryzen'a 5 3600X.

Temperatury i układ chłodzenia

Temperatury uzyskiwane przez Intel Core i7 10750H potrafiły w niektórych przypadkach dochodzić do prawie 100 °C, mimo zastosowanego dość wydajnego układu chłodzenia Dream Cooling. Przy mocniejszym obciążeniu, jeden gruby i trzy cienkie heat-pipe'y połączone z łącznie trzema radiatorami miały lekki problem ze skutecznym odprowadzeniem ciepła. Możliwe, że gdyby zastosowane chłodzenie lepiej sobie radziło ze schładzaniem procesora, to mógłby on osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Warto w tym miejscu podkreślić, że sprzęt na którym testowaliśmy nowego Intela, nie jest konstrukcją finalną. Oznacza to, że parę elementów, takich jak przykładowo układ chłodzenia, może się jeszcze poprawić.

Tego się nie spodziewaliśmy

Intel porównał Core i9 10980HK do trzyletniego układu dekstopowego. Postanowiliśmy pójść troszkę dalej i porównaliśmy Core i7 10750H do procesorów desktopowych aktualnej generacji. Nie spodziewaliśmy się, że będzie on w stanie miejscami je przegonić. W testach wykorzystujących pojedynczy wątek, układ ten bez problemu mógł konkurować z procesorami stacjonarnymi. Trochę gorzej było pod względem wydajności wielowątkowej, gdzie jeszcze trochę mu brakuje. Jedyny minus, na jaki się natknęliśmy, to wysokie temperatury pod obciążeniem. Może to być lekki problem z jakim uporać się będą musieli zarówno producenci laptopów z tym układem, jak i użytkownicy chcący wyciągnąć z tego procesora maksimum wydajności. Mimo to, uważamy że jest to bardzo solidna, godna polecenia jednostka, która jest w stanie zaoferować, jak na układ mobilny, bardzo wysoką wydajność.