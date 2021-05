LeapFrog Epic

Tablet przyjazny dzieciom z oprogramowaniem, które rozwija się wraz z nimi.

LeapFrog to nazwa, która może być znana wielu rodzicom - marka ta jest odpowiedzialna za niezliczone urządzenia elektroniczne skierowane do bardzo małych dzieci - a Epic (co oznacza "Explore, Play, Imagine, Create") jest obecnie najbardziej zaawansowanym tabletem firmy.

Podczas gdy technologia jest wprawdzie imponująca - ma przeciętny ekran i powolny procesor - siłą tabletu jest dostosowanie do bardzo młodych użytkowników. Działa na systemie operacyjnym Android, lecz LeapFrog dostosował interfejs dodając dodatkowe funkcje, a cały system jest zaprojektowany tak, aby "dorastać" wraz z dzieckiem.

Rygorystyczna kontrola rodzicielska jest oczywista, a gumowa obudowa, nietłukący się wyświetlacz, gniazdo kart MicroSD i dołączony rysik dopełniają pakiet, który jest idealny dla szczególnie młodych użytkowników.