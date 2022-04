Lego Star Wars: The Skywalker Saga – grałem i się zakochałem. Gwiezdne wojny w najlepszym wydaniu [RECENZJA]

Najnowsza produkcja studia Traveller's Tales - Lego Star Wars: The Skywalker Saga, to pozycja obowiązkowa dla fanów Gwiezdnych wojen i Lego.

Traveller's Tales uwielbia Gwiezdne Wojny. Co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości. Najnowsza odsłona cyklu Lego Star Wars, będąca tak naprawdę zbiorczym odświeżeniem wydanych wcześniej części, to opus magnum brytyjskiego studia i jednocześnie jedna z najlepszych gier z uniwersów Star Wars i Lego w historii.

Komedia jakich mało

Jeśli mieliście do czynienia z choć jedną grą z serii Lego od Traveller's Tales, to dokładnie wiecie czego możecie się spodziewać po Star Wars: The Skywalker Saga. Przede wszystkim, mnóstwa znakomitego humoru, w którym odnajdą się zarówno starsi, jak i młodsi gracze. Nie brakuje tu, charakterystycznej dla gier Lego, slapstickowej komedii, którą doskonale uzupełnia znakomite aktorstwo głosowe – w tym także polskie. Trzeba bowiem podkreślić, że gra Lego Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów jest dostępna w pełnej polskiej wersji językowej. Wydawca stanął na wysokości zadania i aktorzy głosowi zostali znakomicie dobrani do swoich ról.

Również tłumacze poradzili sobie koncertowo. W angielskojęzycznej wersji gry znajdziemy mnóstwo nawiązań do szeroko pojętej popkultury, co jednak w dosłownym przekładzie nie brzmi już tak zabawnie w naszym rodzimym języku. Za przykład niech nam posłuży nazwa jednego z zadań, w którym spotykamy legendarnego Darth Maula. W angielskiej wersji jest to „Better call Maul”, nawiązując tym samym do popularnego serialu. Natomiast po polsku zadanie nazywa się „Maul'y problem”. Takich zręcznych i celnych tłumaczeń jest oczywiście znacznie więcej i sprawia to, że z dużą przyjemnością przełączałem się pomiędzy poszczególnym wersjami językowymi, aby wyłapać wszystkie smaczki i żarciki.

Od fanów dla fanów

Studio Traveller's Tales za sprawą Lego Star Wars: The Skywalker Saga po raz kolejny udowadnia, że jak mało kto w branży rozumie Gwiezdne Wojny i Lego. Brytyjski deweloper nie tylko znakomicie odświeżył i na nowo ożywił kultowe sceny z dziewięć filmów z głównej serii Gwiezdnych wojen, ale również sprawił, że przeżywanie tych samych przygód po raz kolejny wciąż może sprawiać mnóstwo frajdy.

Lego Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów to nie prosty remaster. Oprócz znaczącego odświeżenia oprawy audio-wizualnej czy dodania rozbudowanego dubbingu gra oferuje nam fundamentalny zmiany w samej rozgrywce. Przede wszystkim znacząco poprawiono pracę i ustawienie kamery, teraz wydaje się być znacznie bardziej precyzyjna i dynamiczna, co na myśl przywodzi najlepsze gry akcji. Jest to niezwykle istotne bowiem znacząco zmieniono również system walki. Pojedynki na miecze świetlne jeszcze nigdy w serii Lego Star Wars nie był tak ekscytujące. Możliwość wykonywania kombinacji ataków, bloków, uników czy wreszcie wykorzystanie samej Mocy, sprawia, że każde starcie Jedi i Sithów sprawia mnóstwo radości i satysfakcji. Nieco gorzej na tym tle wypadają postacie pozbawione mocy, choć i one mogą liczyć na sporo nowości. Przede wszystkim usprawniony system celowania sprawia, że Lego Star Wars momentami przypomina trzecioosobowe strzelanki. System walki wręcz oparty o kombinacje oczywiście również jest dla bohaterów wyposażonych w m.in. blastery dostępny, jednak brak mieczy świetlnych sprawia, że nie jest on już tak widowiskowy i ciekawy.

Wiele może się jednak zmienić po odblokowaniu specjalnych zdolności poszczególnych klas postaci. Studio Traveller's Tales zdecydowało się bowiem znacząco rozbudować system rozwoju. Każda z postaci w grze została przypisana do konkretnej grupy, która określa jej dodatkowe cechy i umiejętności. Znajdziemy tu zatem takie klasy jak np. Jedi, Sith, Łowca Nagród czy Android. Poszczególne z nich będziemy rozwijać oddzielnie, ale z korzyści uzyskanych w trakcie rozwoju czerpać będą już wszyscy bohaterowie.

Ogrom możliwości

Lego Star Wars: The Skywalker Saga nie jest grą dużą, ona jest monstrualna. Traveller's Tales przygotowało tak dużo zawartości, że śmiało możemy założyć, iż odblokowanie wszystkich elementów produkcji może zająć nawet setki godzin. Przede wszystkim Saga Skywalkerów obejmuje wszystkie dziewięć filmów z głównej serii Gwiezdnych Wojen, a każdy z nich został podzielony jest na pięć poziomów. Co, jak łatwo policzyć, w sumie daje nam 45 znakomicie zaprojektowanych etapów. Ukończenie ich to jednak, tak naprawdę, dopiero początek zabawy w Sadze Skywalkerów.

Pomiędzy poszczególnymi misjami możemy bowiem swobodnie eksplorować otwarte obszary ponad 20 planet, w tym tak kultowych jak Tatooine czy Coruscant. Wówczas czekają na nas setki zagadek, wyzwań, elementów kolekcjonerskich do zebrania i ponad 140 misji pobocznych. Choć niektóre z nich są niezwykle krótkie i wykonacie je w kilka minut, to zdarzają się również znacznie bardziej rozbudowane historie, które z reguły posiadają swój unikalny, przezabawny scenariusz. Zadania poboczne są dowodem na to, że deweloperzy z Traveller's Tales musieli znakomicie bawić się podczas produkcji gry. Przemierzanie każdego z otwartych obszarów to świetna zabawa. Są one znacznie większe i ciekawsze niż w poprzednich odsłonach serii i dodatkowo potęgują w nas chęć zbieractwa. Jeśli to dla was za mało to dodam, że w grze już teraz znajduje się około 380 postaci do odblokowania, a z całą pewnością, do gry trafią kolejne, w ramach aktualizacji bądź DLC.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga to spełnienie marzeń fanów Gwiezdnych wojen i Lego

Traveller's Tales długo kazało nam czekać na Lego Star Wars: The Skywalker Saga, ale z całą pewnością mogę stwierdzić, że było warto. Najnowsza gra brytyjskiego studia to „list miłosny” dla fanów Gwiezdnych wojen, Lego i szeroko pojętej popkultury. Ogrom pracy i pasję, którą włożono w stworzenie tego dzieła widać w każdym jego elemencie. Od znakomicie odświeżonej oprawy audio-wizualnej, poprzez rewelacyjny humor, po nowe elementy rozgrywki, które zapewniają długie godziny interesującej rozrywki. Saga Skywalkerów to perfekcyjne zwieńczenie niemal 20 letniej serii.