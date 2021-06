Niedrogi gramofon z wbudowanymi głośnikami.

Lenco LS-50 to jeden z dwóch gramofonów w naszym rankingu, do którego nie ma potrzeby podłączania zewnętrznego nagłośnienia. W obudowie sprzętu zainstalowane są dwa głośniki, dzięki którym możemy słuchać muzyki bezpośrednio z urządzenia.

Wbudowany mechanizm pozwala na automatyczne podniesienie się igły po zakończeniu odtwarzania, a także na wyłączenie się silnika.

Lenco LS-50 daje spory wachlarz możliwości, dzięki trzem trybom prędkości odtwarzania: 33, 45 oraz 78 RPM. Sprzęt charakteryzuje się także dość ciekawym designem, nawiązującym swoja stylistyką do klasycznych urządzeń, jednak to co odróżnia go od sprzętów z poprzedniej epoki, jest wbudowane złącze USB. Dzięki niemu możemy podłączyć do gramofonu komputer i zgrać swoje ulubione utwory na nośnik cyfrowy.

Najważniejsze cechy: