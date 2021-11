Lenovo IdeaPad 3-14 to jeden z najlepszych tanich laptopów dla studenta. Za około 2000 zł otrzymamy procesor Intel Core i3, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD, a to wszystko zamknięte w kompaktowej obudowie. Całość uzupełnia matowa matryca i filtr prywatności wbudowany w kamerkę.

Lenovo IdeaPad 3-14 to bardzo ciekawa konstrukcja budżetowa. Chiński producent przygotował 14-calowego laptopa, który jest tani, a na dodatek spełnia wszystkie potrzeby studentów. Urządzenie wyposażono w matowy ekran Full HD o przekątnej 14 cali, Wi-Fi, trzy złącza USB, pełnowymiarowe HDMI oraz czytnik kart pamięci. Komputer waży zaledwie 1,6 kg i posiada wbudowaną w kamerkę osłonę prywatności.

Lenovo IdeaPad 3-14

Dla studentów z ograniczonym budżetem polecamy wersję z procesorem Intel Core i3-1005G1. To dwurdzeniowy układ dziesiątej generacji ze zintegrowaną kartą graficzną Intel UHD Graphics. Warto wybrać konfigurację z 8 GB pamięci operacyjnej, 256 GB nośnikiem SSD i Windowsem 10, którego za darmo zaktualizujemy do Windowsa 11. Co istotne Lenovo IdeaPad 3-14 posiada jedno gniazdo pozwalające rozszerzyć pamięć operacyjną do 20 GB.

Opisywany model nie posiada czytnika linii papilarnych, podświetlanej klawiatury ani USB Typu C, ale w tej cenie trudno uznać te braku za wady.