Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - świetny laptop do pracy, z 8-rdzeniowym procesorem

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji to kolejna już generacja wysokowydajnej i ultramobilnej stacji roboczej z serii ThinkPad. Najnowszy model wyposażono w 8-rdzeniowy procesor AMD o niskim TDP na poziomie 15 W. Całość uzupełnia 32 GB RAMu i zintegrowany układ graficzny. Czy najnowszy ThinkPad P14s 2. generacji to uniwersalny laptop dla biznesu, który zastąpi komputer stacjonarny?

Serię Lenovo ThinkPad kojarzy praktycznie każdy internauta. Laptopy te od lat utożsamiane są z wysoką wydajnością, wytrzymałą obudową, rewelacyjnymi warunkami gwarancyjnymi oraz charakterystycznym wyglądem. Na przestrzeni ostatnich lat Lenovo znacząco rozbudowało ofertę swoich komputerów przenośnych. W 2020 roku do oferty dołączył zupełnie nowy model P14s. Na pierwszy rzut oka wygląda on jak klasyczne ThinkPady T14. Wystarczy jednak spojrzeć na specyfikację techniczną, aby zauważyć, że to znacznie wyżej pozycjonowany komputer, który pomimo niewielkich wymiarów i niskiej masy własnej ma być pełnoprawną przenośną stacją roboczą.

Lenovo ThinkPad P14 2. generacji fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po nieco ponad roku od premiery ThinkPada P14s na rynku pojawił się ThinkPad P14s 2. generacji. Druga generacja eliminuje wady poprzednika, wprowadza mnóstwo dodatkowych funkcji oraz dostępna jest z procesorami AMD Ryzen 5000. Do redakcji PCWorld trafił właśnie nowy model w topowej specyfikacji technicznej z matowym ekranem dotykowym ze zintegrowanym filtrem prywatności.

Zobacz również:

Lenovo ThinkPad P14 2. generacji fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jak w naszych testach wypadł najnowszy ThinkPad P14s 2. generacji? Czy komputer reklamowany przez Lenovo jako wydajna stacja robocza faktycznie może zastąpić ultrabooka oraz wydajny komputer stacjonarny? Tego dowiesz się czytając naszą recenzję.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Specyfikacja techniczna

Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 5850U Taktowanie procesora: 2,0 GHz; w trybie Turbo do 4,4 GHz Ilośc rdzeni: 8 rdzeni Ilość wątków: 16 wątków Ilość pamięci poręcznej: 12 MB TDP: 15 W Ilośc pamięci operacyjnej: 32 GB Maksymalna ilość pamięci operacyjnej: 48 GB Typ pamięci operacyjnej: DDR4 Taktowanie pamięci operacyjnej: 3200 MHz Pamięć masowa: 1 TB SSD NVMe PCIe 3,0, WD SN730 Karta graficzna: AMD Radeon Pro Graphics Ilość pamięci graficznej: Do 4 GB dedykowanej pamięci vRAM Wyświetlacz: 14-calowy ekran Full HD, IPS, matowy, dotykowy, wbudowany filtr prywatności Zabezpieczenia: Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2,0, Osłona migawki ThinkPad, Hybrydowa kamera na podczerwień z Windows Hello, Kensington Lock, Privacy Guard Dźwięk: Dwa wbudowane głosniki stereo z Dolby Audio, Podwójne mikrofony dalekiego pola Kamera: 720p z fizyczną osłoną migawki ThinkPad i czujnikiem na podczerwień Klawiatura: Podświetlana z wbudowanym trackpointem Łączność: Intel® AX200 2 × 2 AX Wi-Fi + Bluetooth® 5,1 Porty: 2 × USB-A 3,2 Gen 1 (1 zawsze aktywne), 2 x USB-C, Czytnik kart MicroSD (UHS-I), Wejście słuchawkowo-mikrofonowe, HDMI 2,0, RJ-45, Kensington Lock, Czytnik kart inteligentnych Bateria: Wewnętrzna, 3-komorowa, 65 Wh Wymiary: 17,9 mm × 329 mm × 227 mm Waga: 1,47 kg System operacyjny: Windows 10 Pro/Windows 11 Pro Gwarancja: 36 miesięcy (naprawa u klienta)

Według producenta ThinkPad P14s 2. generacji to najlżejsza mobilna stacja robocza w portfolio Lenovo. Komputer waży zaledwie 1,47 kg - zauważalnie mniej od najnowszego MacBooka Pro 14. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy pełne portfolio portów wejścia/wyjścia od klasycznego USB 3.2 Gen 1 Typu A, przez USB Typu C, czytnik kart pamięci oraz złącze RJ-45, aż po specjalistyczny czytnik kart Smart Card oraz gniazdo Kensington Lock do zabezpieczenia komputera przed kradzieżą.

Lenovo ThinkPad P14 2. generacji fot. Daniel Olszewski / PCWorld

ThinkPada P14s 2. generacji wyposażono również w najwydajniejsze podzespoły przeznaczone dla komputerów przenośnych. Sercem urządzenia jest układ AMD Ryzen 7 PRO 5850U. To flagowy procesor wyposażony w 8-rdzeni o taktowaniu 2,0 GHz (do 4,4 GHz w trybie Turbo). Co istotne mowa o chipie z TDP na poziomie 15 W. Oznacza to wysoką wydajność energetyczną, która przekłada się na długie czasy pracy typowe dla klasycznych laptopów. Układ połączono z 32 GB pamięci operacyjnej DDR4 o taktowaniu 3200 MHz pracującej w trybie Dual Channel. Producent przewidział możliwość rozbudowy do 48 GB RAMu (w środku znajdziemy dwa sloty). Razem z procesorem zintegrowano układ graficzny AMD Radeon Pro z rodziny Cezanne, który posiada 4 GB pamięci własnej przydzielonej na stałe z pamięci operacyjnej.

Testowy model posiada również 1 TB dysk SSD NVMe PCIe 3.0, ale istotniejsza jest matryca. Mowa o 14-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości Full HD - 1920 x 1080 pikseli. Panel posiada matową powłokę i jest dotykowy. Jakby tego było mało oferuje wbudowany filtr prywatności ograniczający kąty widzenia, który możemy aktywować z wykorzystaniem dedykowanego skrótu klawiszowego.

Producent nie zapomniał oczywiście o głośnikach stereo, wysokiej klasy mikrofonach, nowoczesnych zabezpieczeniach biometrycznych (czytnik linii papilarnych, skaner twarzy w 3D na podczerwień) oraz fizycznej osłonie prywatności, ale to standard w modelach z serii ThinkPad.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji sprzedawany jest z pakietem gwarancyjnym Premier Support. Dzięki niemu zyskujemy rozszerzoną do 36 miesięcy gwarancję producenta na preferencyjnych warunkach. Premier Support zapewnia nam dostęp do napraw w dowolnej lokalizacji - biurze, domu lub podczas wyjazdu służbowego oraz priorytetowy dostęp do pomocy technicznej - jej pracowników oraz części zamiennych. Z pakietem usług Premier Support mamy pewność, że naprawa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym. Oznacza to, że awaria komputera nie wpłynie znacząco na naszą produktywność.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Cena

Komputery z rodziny ThinkPad nigdy do najtańszych nie należały. Nie ma się co oszukiwać, że w tym przypadku jest inaczej. Tym bardziej, że mówimy o flagowym modelu, który przez producenta opisywany jest jako wydajna stacja robocza. W zależności od konfiguracji laptop kosztuje od niespełna 9000 zł do aż 13000 zł. Testowaną wersję wyceniono na około 12000 zł.

Cena może przerażać, ale patrząc na konkurencję wcale nie jest wysoka. Mobilne stacje robocze oraz topowe laptopy biznesowe innych firm również kosztują w granicach od 10000 zł do nawet 14000 zł.

Aktualne ceny w sklepach Laptop Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (21A00003PB) 11 039 zł

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Zawartość zestawu

ThinkPad P14s 2. generacji dostarczany jest w szarym opakowaniu wykonanym z materiałów poddanych recyklingowi. W środku nie znajdziemy zbyt wielu elementów, ale nie są one potrzebne, ponieważ komputer posiada wszystkie niezbędne porty wejścia/wyjścia.

Zawartość zestawu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lenovo ThinkPad P14s dostarczany jest z 65 W zasilaczem ze złączem USB Typu C oraz odłączanym przewodem zasilającym. W pudełku znajdziemy również skróconą instrukcja obsługi.

Zasilacz fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zasilacz fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Wygląd i jakość wykonania

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji wygląda podobnie do innych modeli z tej rodziny wyprodukowanych na przestrzeni ostatnich dwóch-trzech lat. To spory komplement dla testowanego komputera, ponieważ mówimy o mobilnej stacji roboczej. Tymczasem ThinkPad P14s 2. generacji wygląda podobnie jak notebooki z serii T. Obecność literki s w nazwie wskazuje, że mowa o odchudzonej konstrukcji. ThinkPad P14s 2. generacji waży zaledwie 1,47 kg i ma nieco ponad ponad 1,5 cm grubości.

Logo ThinkPad na klapie matrycy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wygląd ThinkPada P14s 2. generacji jest bardzo klasyczny i stonowany. Mowa o czarnym komputerze z kilkoma delikatnymi akcentami stylistycznymi. Laptop z pewnością nie wyróżnia się z tłumu, ale nie w tym celu został zaprojektowany. Konstrukcja obudowy jest bardzo praktyczna. Wykonano ją z wzmocnionego tworzywa sztucznego oraz stopu magnezu. Całość jest matowa, dzięki czemu nie gromadzi odcisków palców i zabrudzeń. Obudowa została poddana 200 testom jakościowym, które gwarantują niezawodną pracę w każdych warunkach atmosferycznych - od arktycznego zimna, aż po pracę w zakurzonym otoczeniu np. na placu budowy.

Klapa matrycy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W przypadku ThinkPada P14s 2. generacji praktyczność idzie w parze z wytrzymałością. Nie zabrakło jednak kilku akcentów stylistycznych. Mowa między innymi o podświetlanej kropce nad i w logu ThinkPad oraz czerwonym trackpoincie, który od lat jest elementem charakterystycznym komputerów biznesowych od Lenovo. Umieszczono go pomiędzy literami G, H oraz B.

Pulpit roboczy komputera niemal w całości zajmuje klawiatura z wysokim skokiem klawiszy. Nad nią znajdziemy maskownicę głośników, w którą wkomponowano przycisk zasilający.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji fot. Daniel Olszewski / PCWorld Przycisk zasilający fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pod klawiaturą umieszczono spory gładzik z fizycznymi przyciskami, czytnik linii papilarnych oraz logo ThinkPad.

Komputer posiada zauważalne ramki okalające matrycę. Na dolnej znajdziemy logo producenta oraz oznaczenie modelu. Nad ekranem umieszczono kamerkę internetową 720p z wbudowaną osłoną prywatności ThinkShutter.

Ramka okalająca ekran fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na spodniej części obudowy znajdziemy otwory wentylacyjne, cztery stopki antypoślizgowe oraz mocowania do dodatkowej stacji dokującej na USB Typu C.

Spodnia część obudowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Napisy na spodzie obudowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Otwory wentylacyjne fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pełna nazwa komputera na spodniej części obudowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Stopka antypoślizgowa fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Komputer posiada certyfikat MIL-STD-810, który potwierdza zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz gwarantuje niezwodną pracę w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Front komputera fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Porty

ThinkPad P14s 2. generacji pomimo niewielkiej masy i kompaktowych wymiarów zewnętrznych może pochwalić się kompletnym wyposażeniem z zakresu portów wejścia wyjścia.

Na lewej krawędzi znajdziemy dwa złącza USB Typu C (jedno z dodatkowym gniadem dla dedykowanej stacji dokującej), diodę sygnalizującą status ładowania, port USB 3.2 Gen 1 Typu A, HDMI 2.0, gniazdo słuchawkowe Jack oraz czytnik kart pamięci microSD.

Porty na lewej krawędzi fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z prawej strony umieszczono gniazdo Kensington Lock, złącze RJ-45, otwory wentylacyjne, gniazdo USB 3.2 Gen 1 Typu A z zawsze aktywnym ładowaniem oraz czytnik kart Smart Card.

Porty na prawej krawędzi fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z tyłu komputera, w okolicach prawego zawiasu znajduje się tacka na kartę SIM. Przyda się ona w konfiguracjach z wbudowanym modemem LTE, którego zabrakło w naszym egzemplarzu.

Tacka na kartę SIM i zawias fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Wyświetlacz

Wyświetlacz jest cechą charakterystyczną ThinkPada P14s 2. generacji.

Zawias matrycy i logo producenta fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W testowanej konfiguracji zastosowano 14-calową matrycę o rozdzielczości Full HD. Klasycznie już dla komputerów ThinkPad mówimy o panelu z matową powłoką, która skutecznie niweluje refleksy świetlne i umożliwia pracę w dowolnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo w ThinkPadzie P14 2. generacji możemy skorzystać z funkcji obsługi dotykiem. Jakby tego było mało model wyposażono w rozwiązanie Privacy Guard. Jest to aktywowany elektronicznie filtr prywatności, który skutecznie ogranicza kąty widzenia. Rozwiązanie to pozwala na komfortową pracę w przestrzeniach użyteczności publicznej bez obawy o podglądanie przez osoby trzecie. W praktyce rozwiązanie to działa bez najmniejszych zastrzeżeń. W dobrych warunkach oświetleniowych system sprawnie radzi sobie z wykrywaniem osób trzecich za wyświetlaczem i uruchamia Privacy Guard. Po jego aktywacji odczytanie treści jest możliwe dopiero znajdując się dokładnie na wprost komputera lub kilkadziesiąt centymetrów przed nim. Element ten z pewnością przyda się w biurach typu open-space.

Instrukcja obsługi Privacy Guard fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Matryca Lenovo ePrivacy to panel IPS LCD o jasności 500 nitów z 72% pokryciem palety barw NTSC. ThinkPad P14s 2. generacji to laptop biznesowy, który z pewnością nie będzie wykorzystywany do obróbki foto/video, więc brak pełnego pokrycia palety barw DCI-P3 nie jest wadą. Z komputera korzystać będą osoby na wysokich stanowiskach kierowniczych, więc wbudowany w ekran filtr prywatności jest dla nich znacznie ważniejszą funkcją.

Zawiasy pozwalają na pełne otwarcie matrycy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ekran ThinkPad'a P14s został przygotowany do pracy, co widać po domyślnej kalibracji. Z pewnością nie jest to komputer stworzony do oglądania Netflix'a. Tu lepiej odnajdą się dużo tańsze ultrabooki premium. Z drugiej strony na ThinkPadzie P14s 2. generacji możemy wygodnie pracować w pełnym świetle słonecznym, co jest nieosiągalne dla innych komputerów.

Ekran z wyłączonym filtrem prywatności fot. Daniel Olszewski / PCWorld Ekran z włączonym filtrem prywatności fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Klawiatura i gładzik

Lenovo od lat w swoich komputerach umieszcza jedne z najwygodniejszych klawiatur. Nie inaczej jest w testowanym ThinkPadzie P14s 2. generacji. Komputer posiada klawiaturę wyspową typu chiclet ze sporym skokiem klawiszy. Ze względu na obecność 14-calowej matrycy brakuje bloku numerycznego znanego z większych modeli ThinkPadów.

Klawiatura ThinkPada P14s 2. generacji to jedna z najwygodniejszych klawiatur laptopowych, z jakich miałem okazje korzystać. Komfort użytkowania stoi na bardzo wysokim poziomie, skok klawiszy jest odpowiednio wysoki, a aktywacja kliknięcia wyraźnie wyczuwalna. Całość uzupełnia dwustopniowe podświetlenie klawiatury, które ułatwia pracę po zmroku.

Klawiatura fot. Daniel Olszewski / PCWorld

ThinkPad P14s 2. generacji posiada spory gładzik ze zintegrowanymi przyciskami. Płytka dotykowa posiada śliską powierzchnię ułatwiającą wykonywanie gestów kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows 11.

Gładzik fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Całość uzupełnia trackpoint będący elementem charakterystycznym komputerów z serii ThinkPad. Połączono go z dodatkowymi przyciskami do sterowania umieszczonymi bezpośrednio pod klawiaturą. Osobiście nie przepadam za tym rozwiązaniem, ale znam użytkowników którzy nie wyobrażają sobie powrotu do gładzika.

Trackpoint fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Zabezpieczania biometryczne

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji wyposażono w szerokie spektrum zabezpieczeń biometrycznych. Na pokładzie znajdziemy czytnik linii papilarnych.

Czytnik linii papilarnych fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Połączono go z kamerą na podczerwień skanującą twarz w 3D. Oba te elementy są kompatybilne z systemem Windows Hello. Całość uzupełnia czytnik Smart Card, który może posłużyć do weryfikacji dwuskładnikowej użytkownika.

Tak dobre wyposażenie z zakresu zabezpieczeń biometrycznych nie powinno dziwić. Z ThinkPada P14s 2. generacji korzystać będą kluczowi pracownicy największych firm i przedsiębiorstw.

Podczas testów korzystałem głównie z czytnika linii papilarnych. Element ten sprawdza się bardzo dobrze. Mógłby jednak być zintegrowany z przyciskiem zasilającym.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Kamera, głośniki i mikrofony

ThinkPad P14s 2. generacji posiada kamerkę internetową o rozdzielczości 720p umieszczoną nad wyświetlaczem. Całość połączono z fizyczną osłonką obiektywu ThinkShutter, która dodatkowo zwiększa prywatność użytkownika podczas pracy.

Kamerka internetowa ze zintegrowaną osłoną ThinkShutter fot. Daniel Olszewski / PCWorld Kamera na podczerwień podczas pracy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Sam aparat jest zadowalającej jakości. Wystarcza do przeprowadzania wideokonferencji, ale rozdzielczość mogłaby być nieco wyższa.

Zdjęcie z kamerki Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Komputer wyposażono również w dwa głośniki stereo kompatybilne z technologią Dolby Audio. ThinkPad P14s 2. generacji z pewnością nie jest komputerem multimedialnym. Zastosowane przetworniki przystosowano do przeprowadzania wideokonferencji. Dźwięk jest głośny i wyraźny. Głośniki możemy również wykorzystać do okazjonalnego słuchania muzyki czy oglądania filmów.

Logo Dolby Atmos fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Laptopa wyposażono w bardzo dobrze działający system mikrofonów, który zapewnia bardzo czysty i donośny dźwięk bez zbędnych szumów z otoczenia.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Oprogramowanie Glance

Komputer Lenovo Thinkpad P14s 2. generacji wyposażony w opcjonalną kamerę na podczerwień jest kompatybilny z oprogramowaniem Glance by Mirametrix, które jest preinstalowane z systemem operacyjnym Windows. Całość wykorzystuje kamerę w celu skanowania ruchów głowy, co pozwala na sprawniejsze korzystanie z komputera.

Glance pozwala na automatyczne blokowanie systemu operacyjnego w momencie, gdy odejdziemy od komputera lub nasz wzrok przez dłuższy okres czasu znajdować się będzie poza obszarem kamery np. podczas rozmowy z współpracownikiem. Dodatkowo kamera skanuje otoczenie w tle i informuje użytkownika w momencie, gdy ktoś za nim stoi i zza ramienia przygląda się wyświetlaczowi. Po wykryciu tego typu zagrożenia komputer automatycznie uruchamia filtr prywatności Privacy Guard.

Oprogramowanie Glance

Całość współpracuje również z dodatkowymi monitorami i zamazuje ich zawartość w momencie, gdy użytkownik na nie nie patrzy.

Oprogramowanie Glance posiada także sporo dodatkowych opcji - ułatwia przenoszenie okien pomiędzy ekranami, przypomina o odpowiedniej posturze podczas pracy i konieczności oderwania wzroku od monitora co pewnie czas.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Wydajność i kultura pracy

Mobilna stacja robocza powinna zapewnić wysoką wydajność niezależnie od warunków otoczenia. Komputer tego typu musi posiadać wydajne podzespoły, spory zapas mocy obliczeniowej oraz układ chłodzenia, który pozwoli na długotrwałą pracę pod pełnym obciążeniem.

Testowany model posiada 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 PRO 5850U o taktowaniu 2,0 GHz wspierany przez układ graficzny AMD Radeon PRO, 32 GB pamięci operacyjnej w trybie Dual Channel oraz 1 TB dysk SSD NVMe PCIe 3.0. Zarówno pamięć operacyjną, jak i masową możemy rozbudować w dowolnym momencie. Komputer można również doposażyć w modem sieci komórkowej LTE.

Parametry techniczne testowanej konfiguracji

ThinkPad P14s 2. generacji to jeden z najwydajniejszych komputerów przenośnych jakie testowałem. Procesor AMD Ryzen PRO wyposażony w aż 8 rdzeni w połączeniu z 32 GB pamięci operacyjnej pozwala na płynną pracę z mnóstwem aplikacji w tym samym czasie. Komputer jest także w pełni zgodny z profesjonalnymi narzędziami do projektowania takimi jak AutoCad czy SOLIDWORKS.

Co ważne pomimo wysokiej wydajności ThinkPad P14s 2. generacji posiada 15 W procesor. Oznacza to, że możemy liczyć na wysoką kulturę pracy. Nawet pod obciążeniem komputer jest chłodny i cichy. Za odprowadzanie ciepła z obudowy odpowiada pojedynczy wentylator korzystający z inteligentnych trybów pracy. Dostosowuje on swoje parametry w zależności od aktualnie otwartych aplikacji oraz źródła zasilania.

Wydajność Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji przetestowałem w popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty:

3DMark Time Spy - 1272

3DMark Night Raid - 13133

Geekbench 5: Single - 1388; Multi - 5858

Geekbench 4: Single - 5828; Multi - 24267

PCMark 10 - 9874

Cinebench R20 - 2556

Cinebench R23: Single - 1269; Multi - 6596

Cinebench R15: CPU - 1136, GPU - 73,73 fps

Poniżej dla porównania wyniki zarejestrowane przez Lenovo ThinkPad P14s pierwszej generacji:

3DMark Time Spy - 1140

Geekbench 5: Single - 1211; Multi - 4162

Geekbench 4: Single - 4057; Multi - 11183

PCMark 10 - 4110

Cinebench R20 - 1540

Sprawdziłem również jak radzi sobie wbudowany dysk SSD 1 TB NVMe WDC SN720 korzystający z interfejsu PCIe 3.0 x4.

Odczyt sekwencyjny wynosił maksymalnie 3431,01 MB/s, a zapis 3101,56 MB/s.

Wydajność dysku SSD

Jak widać Lenovo postawiło na bardzo wydajne podzespoły. Komputer jest zauważalnie wydajniejszy od modelu poprzedniej generacji. Dodatkowo zastosowano szybki nośnik SSD, który poprawia wydajność podczas pracy wielozadaniowej.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Bateria

ThinkPad P14s 2. generacji posiada 3-komorowy akumulator o pojemności 65 Wh. To spory wzrost względem 50 Wh ogniwa, które umieszczono w ThinkPadzie P14s pierwszej generacji.

Testowany model posiada jeden akumulator. ThinkPada P14s 2. generacji nie da się doposażyć w dodatkową baterię.

Podczas normalnej pracy biurowej możemy liczyć na około 6 godzin pracy. Jak na mobilną stację roboczą to bardzo zadowalający rezultat. W przypadku oglądania filmów lub pracy z mało wymagającymi aplikacjami czas wzrośnie do około 8 godzin. Praca z pełnym obciążenie rozładuje akumulator do zera w około 3 godziny.

ThinkPad P14s 2. generacji naładujemy z wykorzystaniem 65 W ładowarki ze złączem USB Typu C. Warto podkreślić, że laptop posiada stale aktywny port USB Typu A, który pozwala zamienić komputer w powerbank dla innych urządzeń.

ThinkPad P14s 2. generacji podczas ładowania fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Podsumowanie

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji to z pozoru ultramobilny laptop biznesowy. Szybko okazuje się jednak, że to wydajna stacja robocza zamknięta w bardzo kompaktowej obudowie. Urządzenie charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, rewelacyjną kulturą pracy, świetną klawiaturą, wytrzymałą konstrukcją, dużym wachlarzem portów wejścia/wyjścia, świetnie działającymi zabezpieczeniami biometrycznymi oraz ekranem z wbudowanym filtrem prywatności.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do wad testowanego modelu można zaliczyć wysoką cenę oraz brak złącz Thunderbolt 4.

Podsumowując Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji to rewelacyjny komputer biznesowy dla kadry kierowniczej i prezesów oraz pracowników potrzebujących wysokiej wydajności zamkniętej w kompaktowej obudowie. Najnowsza konstrukcja od Lenovo spełni wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki wysokiej wydajności Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji bez problemu zastąpi komputer stacjonarny wysokiej klasy.