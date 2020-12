Lenovo ThinkPad P14s - test świetnej ultramobilnej stacji roboczej z LTE

ThinkPad P14s według producenta jest stacją roboczą z prawdziwego zdarzenia. Na pierwszy rzut oka jest to jednak ultraprzenośny laptop biznesowy. Czy ThinkPad P14s jest w stanie zastąpić wydajnego desktopa?

Komputery przenośne z rodziny ThinkPad to klasa sama w sobie. Od wielu lat na firmowych biurkach znajdziemy przeróżne modele z kilku serii, które słyną z wysokiej niezawodności. Komputery biznesowe z rodziny ThinkPad oferują niezwykle wygodną klawiaturę, mnóstwo portów wejścia/wyjścia oraz charakterystyczny design, którego nie da się pomylić z niczym innym.

Lenovo ThinkPad P14s

Do redakcji PCWorld.pl trafił na testy ThinkPad P14s Gen 1. To urządzenie z najnowszej linii na 2020 rok. Na pierwszy rzut oka komputer wygląda niemalże identycznie, jak niezwykle popularne modele T480 oraz T490. Okazuje się jednak, że to znacznie bardziej zaawansowana konstrukcja, która przez producenta nazywana jest mobilną stacją roboczą.

Postanowiłem na własnej skórze sprawdzić, jak pracuje się na jednym z najlepszych modeli ThinkPad'a. Przez ostatnie kilkanaście dni Lenovo ThinkPad P14s towarzyszył mi podczas pracy redakcyjnej oraz na studiach. Nie da się ukryć, że bardzo się ze sobą polubiliśmy, ale nie obyło się bez kilku wpadek. O nich dowiesz za chwilę.

Lenovo ThinkPad P14s - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i7 10610U, 4 rdzenie, 1,8 GHz, do 4,9 GHz w trybie Turbo, obsługa Intel vPro

Intel Core i7 10610U, 4 rdzenie, 1,8 GHz, do 4,9 GHz w trybie Turbo, obsługa Intel vPro Ilość pamięci operacyjnej: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Maksymalna ilość pamięci: 48 GB

48 GB Taktowanie pamięci: 2666 MHz

2666 MHz Pamięć masowa: 1 TB dysk SSD NVMe PCIe 3.0

1 TB dysk SSD NVMe PCIe 3.0 Karta graficzna: nVidia Quadro P520

nVidia Quadro P520 Ilość własnej pamięci video: 2048 MB

2048 MB Wyświetlacz: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli, matowy,

14 cali, 1920 x 1080 pikseli, matowy, Zabezpieczenia: Dotykowy czujnik linii papilarnych Match-on-Chip, Kamera na podczerwień do Windows Hello, Gniazdo linki zabezpieczającej Kensington® security lock slot,

Dotykowy czujnik linii papilarnych Match-on-Chip, Kamera na podczerwień do Windows Hello, Gniazdo linki zabezpieczającej Kensington® security lock slot, Dźwięk: Głośniki skierowane do przodu z Dolby Audio™, Dwa mikrofony dalekiego zasięgu

Głośniki skierowane do przodu z Dolby Audio™, Dwa mikrofony dalekiego zasięgu Kamera: HD 720p z fizyczną przesłoną ThinkShutter zapewniającą prywatność

HD 720p z fizyczną przesłoną ThinkShutter zapewniającą prywatność Klawiatura: Odporna na zalanie, Białe podświetlenie LED

Odporna na zalanie, Białe podświetlenie LED Łączność: Wi-Fi 6 Intel AX201, Bluetooth 5, Modem LTE

Wi-Fi 6 Intel AX201, Bluetooth 5, Modem LTE Porty: 2 x USB 3.1 (generacji 1, jeden zawsze aktywny), USB-C 3.1 (generacji 2, z Thunderbolt™ 3, DisplayPort, transmisją danych i zasilaniem), USB-C 3.1 (generacji 1, z DisplayPort, transmisją danych i zasilaniem), HDMI, RJ-45, Czytnik kart pamięci microSD (UHS-I), Gniazdo słuchawek i mikrofonu

2 x USB 3.1 (generacji 1, jeden zawsze aktywny), USB-C 3.1 (generacji 2, z Thunderbolt™ 3, DisplayPort, transmisją danych i zasilaniem), USB-C 3.1 (generacji 1, z DisplayPort, transmisją danych i zasilaniem), HDMI, RJ-45, Czytnik kart pamięci microSD (UHS-I), Gniazdo słuchawek i mikrofonu Bateria: 3 komorowa 50 wH, ładowanie przez USB Typu C

3 komorowa 50 wH, ładowanie przez USB Typu C Wymiary: 329 mm x 227 mm x 17,9 mm

329 mm x 227 mm x 17,9 mm Waga: 1,49 kg

1,49 kg System operacyjny: Windows 10 Pro

Do testów otrzymałem prawie najbogatszą konfigurację sprzętową. Na pokładzie znalazł się procesor Intel Core i7, 16 GB pamięci operacyjnej, dedykowany układ graficzny nVidia Quadro P520 oraz 1 TB dysk SSD. Doceniłem również obecność modemu sieci LTE. Dodatkowo ThinkPad'a P14s można doposażyć w sześciordzeniowy procesor Intel Core i7-10810U oraz 2 TB dysk SSD.

Testowany egzemplarz posiadał wszystkie dodatki z zakresu zabezpieczeń - czytnik linii papilarnych, kamerę na podczerwień oraz osłonkę kamerki ThinkShutter.

Lenovo ThinkPad P14s - Cena

Nie ma się co oszukiwać - laptopy z rodziny ThinkPad nigdy do najtańszych nie należały. Produkcja tak wytrzymałych i wydajnych komputerów jest droga. Cena bazowych modeli z serii T zaczyna się od około 6000 zł. ThinkPad P14s to jednak zupełnie inna liga. Za model ten zapłacimy powyżej 10 tysięcy złotych. Testowany egzemplarz wyceniono na 12000 zł. Najdroższa konfiguracja kosztuje 15000 zł.

W podobnej cenie możemy kupić najdroższe biznesowe modele konkurencji - HP EliteBook czy Dell'a XPS.

Alternatywnie możemy zdecydować się także na Lenovo X1 Carbon, który jest bardziej lifestylowym modelem.

Lenovo ThinkPad P14s - Zawartość zestawu

ThinkPad dostarczany jest w szarym opakowaniu wykonanym z materiałów poddanych recyklingowi. Na dodatki w postaci ładnego pudełka nie powinniśmy liczyć. W środku również nie znajdziemy zbyt wielu elementów.

Lenovo ThinkPad P14s dostarczany jest z 65 W zasilaczem ze złączem USB Typu C, skróconą instrukcja obsługi oraz igłą do wyjmowania tacki na kartę SIM.

Lenovo ThinkPad P14s - Wygląd i jakość wykonania

ThinkPad P14s wygląda podobnie, jak wszystkie inne ThinkPad'y z ostatnich trzech-czterech lat. Komputer ten z pewnością nie jest najładniejszym laptopem na rynku, ale może się podobać. Do jego budowy użyto wzmocnionego tworzywa sztucznego oraz stopu magnezu, dzięki czemu masa własna wynosi zaledwie 1,5 kg. Znając poprzednie modele ThinkPad'ów nie powinniśmy narzekać na wytrzymałość konstrukcji. Producent zdecydował się również na wykorzystanie klawiatury odpornej na przypadkowe zachlapanie, która pomoże uniknąć drogich kosztów naprawy komputera po zalaniu.

Lenovo ThinkPad P14s

Jak na ThinkPad'a P14 przystało możemy liczyć na podświetlaną kropkę nad i, która jest diodą sygnalizującą status pracy urządzenia.

Logo ThinkPad na pulpicie roboczym

Po otwarciu komputera naszym oczom ukaże się klasyczna klawiatura Lenovo z klawiszami o charakterystycznym kształcie oraz z TrackPoint'em umieszczonym pomiędzy literami G, H oraz B. Niżej znajdziemy kwadratowy gładzik ze zintegrowanymi klawiszami. Obok niego umieszczono czytnik linii papilarnych. Włącznik komputera wkomponowano w maskownicę głośników znajdującą się nad klawiaturą.

Komputer posiada spore ramki okalające matrycę. Na dolnej znajdziemy logo producenta oraz oznaczenie modelu. Nad ekranem umieszczono kamerkę internetową 720p z wbudowaną osłoną prywatności ThinkShutter. Co ważne nawet po jej zasłonięciu możemy skorzystać z kamery IR do odblokowania komputera z wykorzystaniem Windows Hello.

Logo Lenovo na ramce matrycy

Na spodniej części obudowy znajdziemy otwory wentylacyjne, cztery stopki antypoślizgowe oraz mocowania do dodatkowej stacji dokującej na USB Typu C.

Spód Lenovo ThinkPad P14s

Komputer posiada certyfikat MIL-STD-810, który potwierdza zwiększoną odporność na uszkodzenie mechaniczne oraz gwarantuje niezwodną pracę w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Stopki antypoślizgowe

Lenovo ThinkPad P14s - Porty

Lenovo ThinkPad P14s jak na stację roboczą przystało może pochwalić się solidną ilością portów.

Na lewej krawędzi umieszczona USB Typu C, USB Typu C z Thunderbolt 3 i dodatkowym złączem dla stacji dokującej, USB Typu A, HDMI, złącze słuchawkowe Jack oraz czytnik kart pamięci w formacie microSD.

Porty na prawej krawędzi

Po przeciwległej stronie znajdziemy gniazdo Kensington Lock, RJ-45, USB Typu A oraz czytnik Smart Card.

Porty na lewej krawędzi

Tacka na kartę SIM znajduje się nieopodal lewego zawiasu.

Tacka na kartę SIM

Lenovo ThinkPad P14s - Wyświetlacz

ThinkPad P14s wyposażono w 14 calową matrycę o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) z klasycznymi proporcjami 16:9. Panel posiada matową powłokę i został wyprodukowany przez LG. Wyświetlacz IPS LCD charakteryzuje się szerokimi kątami widzenia. Jasność maksymalna wynosi około 400 nitów, co oznacza, że bez problemu możemy pokusić się o pracę na dworze.

Lenovo ThinkPad P14s

Ekran ThinkPad'a P14s został przygotowany do pracy, co widać po domyślnej kalibracji. Z pewnością nie jest to komputer stworzony do oglądania Netflix'a. Tu lepiej odnajdą się dużo tańsze ultrabooki premium.

Wyświetlacz testowanego ThinkPad'a nie rozczarowuje, ale w cenie ponad 10000 zł spodziewałbym się nieco lepszego panelu.

Lenovo ThinkPad P14s - Klawiatura i gładzik

Lenovo to producent, który słynie z produkcji niezwykle wygodnych klawiatur. W ThinkPad P14s zastosowano klawiaturę wyspową typu chicklet bez dodatkowego bloku numerycznego. Po zamienieniu klawisza Fn z CTRL (jest możliwe z poziomu BIOSU) jest to jedna z najlepszych klawiatur, z jakich miałem okazje korzystać w komputerach przenośnych. Komfort użytkowania jest wzorcowy, a od Lenovo spokojnie mogliby się uczyć najwięksi rywale.

Pulpit roboczy

Klawisze posiadają charakterystyczny, zaokrąglony kształt z wgłębieniem na środku. Ich budowa świetnie dopasowuje się do palców. Dodatkowo klawiaturę wyposażono w dwustopniowe podświetlenie w kolorze białym. Niestety trzeba aktywować je każdorazowo po uruchomieniu komputera. Tak, jak pisałem wyżej klawiatura jest także odporna na zachlapania - posiada dedykowane kanaliki odprowadzające ciecz z obudowy komputera.

W klawiaturze umieszczono także TrackPoint. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla komputerów z serii ThinkPad. Osobiście nigdy nie nauczyłem się z niego korzystać, ale znam osoby, które od momentu zakupu ThinkPad'a nie wyobrażają sobie powrotu do gładzika.

TrackPoint

Na szczęście pod klawiaturą znajdziemy klasyczny gładzik ze zintegrowanymi przyciskami. Niemalże kwadratowa płytka dotykowa idealnie wywiązuje się ze swojego zadania. Gładzik jest precyzyjny i dokładny oraz oferuje wyraźną informację zwrotną po kliknięciu. Oczywiście nie zabrakło obsługi dla precyzyjnych sterowników systemu operacyjnego Windows 10.

Lenovo ThinkPad P14s - Zabezpieczenia biometryczne

ThinkPad P14s może pochwalić się szerokim spektrum zabezpieczeń biometrycznych. Nie powinno nas to dziwić - w końcu jest to komputer dedykowany pracownikom biurowym wyższego szczebla. Testowany model posiadał na pokładzie wszystkie opcjonalne systemy zabezpieczeń. Mowa o czytniku Smart Card, czytniku linii papilarnych oraz kamerze IR.

Podczas testów korzystałem głównie z czytnika linii papilarnych, który działa rewelacyjnie.

Czytnik linii papilarnych

Szkoda jedynie, że nie zintegrowano go z przyciskiem zasilającym. Nie miałem również problemów z kamerką na podczerwień, która świetnie radzi sobie nawet w ciemnościach.

Przycisk zasilający

Lenovo ThinkPad P14s - Kamera, głośniki i mikrofony

Lenovo ThinkPad P14s posiada kamerkę internetową o rozdzielczości 720p, którą umieszczono nad ekranem. Jej jakość jest zadowalająca. W zupełności wystarcza do przeprowadzania wideokonferencji. W momencie, gdy z niej nie korzystamy możemy użyć wbudowanej osłony prywatności ThinkShutter, która fizycznie zasłania obiektyw.

Kamerka internetowa z ThinkShutter

ThinkPad P14s posiada głośniki stereo z Dolby Atmos. Ponownie nie są to przetworniki rodem z drogich komputerów multimedialnych, ale do okazjonalnego posłuchania muzyki i obejrzenia filmu wystarczą. Podczas testów zauważyłem, że świetnie sprawdzają się podczas wideokonferencji na Microsoft Teams, Google Meet i Zoomie. Doceniłem także system mikrofonów który zapewnia niesamowicie czysty i donośny dźwięk.

Lenovo ThinkPad P14s - Wydajność i kultura pracy

Stacja robocza z prawdziwego zdarzenia powinna zapewnić sporą ilość mocy obliczeniowej oraz wydajne chłodzenie, dzięki któremu nie będziemy musieli obawiać się throttlingu. W przypadku ThinkPad'a P14s możemy liczyć na niskonapięciowy procesor Intel Core i7-10610U z obsługą technologii Intel vPro oraz kartę graficzną nVidia Quadro P520. Testowany egzemplarz wyposażono również w 16 GB pamięci operacyjnej oraz 1 TB dysk SSD. Oba te elementy możemy wymienić - komputer obsłuży maksymalnie 48 GB RAM'u. Ze względu na wysoką mobilność producent zastosował również modem LTE, który znacząco ułatwia pracę w podróży.

Lenovo ThinkPad P14s może mierzyć się z najwydajniejszymi komputerami przenośnymi z procesorami niskonapięciowymi. Decydując się na ten komputer musimy jednak wiedzieć, że podobną wydajność otrzymamy w ultrabookach kosztujących dwa raz mniej. W przypadku ThinkPad'a P14s chodzi o niezawodność oraz zgodność z profesjonalnymi programami takimi, jak AutoCAD czy SOLIDWORKS.

Kilkanaście zakładek w przeglądarce, Spotify oraz kilka zasobożernych aplikacji w tle, to dla ThinkPad'a P14s chleb powszedni. Komputer nie zawiedzie nas również podczas obróbki filmów w 4K, ale w tym przypadku warto zdecydować się na zewnętrzny monitor z dobrym odwzorowaniem kolorów.

Wydajność Lenovo ThinkPad P14s przetestowałem w popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty:

3DMark Time Spy - 1140

Geekbench 5: Single - 1211; Multi - 4162

Geekbench 4: Single - 4057; Multi - 11183

PCMark 10 - 4110

Cinebench R20 - 1540

Wyniki testów syntetycznych

Sprawdziliśmy również jak radzi sobie wbudowany dysk SSD 1 TB NVMe Samsung MZVLB1T0HBLR korzystający z interfejsu PCIe 3.0 x4.

Odczyt sekwencyjny wynosił maksymalnie 3369 MB/s, a zapis 3021 MB/s.

Cieszy fakt, że Lenovo postawiło na bardzo wydajny nośnik SSD. Podobne rezultaty osiągają niektóre dyski korzystające z nowszego PCIe 4.0.

ThinkPad'a P14s należy pochwalić za bardzo kulturalną pracę. Niezależnie od wykonywanych zdań komputer pracuje bardzo cicho. Dzięki wydajnemu układowi chłodzenia nie ma również problemów z nadmiernym nagrzewaniem się obudowy.

Lenovo ThinkPad P14s - Bateria

Lenovo ThinkPad P14s wyposażono w 3 komorową baterię o pojemności 50 Wh, którą znajdziemy w środku obudowy. Niestety czasy ThinkPad'ów z dwoma akumulatorami już za nami. Wbudowana bateria nie jest największej pojemności, ale ThinkPad P14s posiada dosyć energooszczędne podzespoły.

Podczas normalnej pracy biurowej z uruchomionym podświetleniem klawiatury i matrycą stawioną na około 50% jasności możemy liczyć na 5,5-6 godzin pracy. Podczas oglądania filmów dobijemy do 8 godzin, a wykonywanie skomplikowanych czynności rozładuje akumulator po niecałych trzech godzinach.

ThinkPad'a P14s naładujemy za pośrednictwem portu USB Typu C. W zestawie znajdziemy 65 W zasilacz. Szkoda, że Lenovo nie zdecydowało się na dwuczęściową ładowarkę z odłączanym przewodem USB Typu C. Dodatkowo ThinkPad P14s posiada aktywny port USB Typu A, który pozwala zamienić komputer w powerbanka dla innych urządzeń.

65 W zasilacz z USB Typu C

Mimo kilku wad ThinkPad P14s to jeden z najlepszych laptopów do pracy.

Lenovo ThinkPad P14s udowadnia, że Chińczycy potrafią robić laptop do pracy. Najnowszy model szybko przypomniał mi dlaczego w największych firmach na świecie, na biurkach znajdziemy kanciaste laptopy z charakterystycznym logo na obudowie.

Lenovo ThinkPad P14s

Podczas testu doceniłem świetną jakość wykonania, rewelacyjną klawiaturę, niesamowicie wysoką jakość wykonania, ilość portów wejścia/wyjścia, świetnie działające zabezpieczenia biometryczne oraz wysoką wydajność. Niestety ThinkPad P14s pomimo wysokiej ceny nie jest komputerem idealnym. Uważam, że Lenovo powinno zastosować lepszą matrycę oraz dodawać w zestawie stację dokującą i dwuczęściowy zasilacz.

Podsumowując ThinkPad P14s to rewelacyjny laptop do pracy. Jedyną rzeczą, która może powstrzymywać przed zakupem jest jego cena. Na szczęście za około 6000 zł mniej możemy mieć równie ciekawego ThinkPad'a z serii T480/T490.