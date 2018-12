Lenovo ThinkPad X1 Extreme – ekstremalna wydajność dla profesjonalistów

Lenovo ThinkPad X1 Extreme to niezwykle mocna propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników. Znajdziemy tu sześciordzeniowy procesor Intel ósmej generacji, nawet 64 GB pamięci RAM i… niezwykle wydajną kartę graficzną NVIDIA GeForce 1050. Jak z bliska prezentuje się nowy laptop Lenovo? Sprawdziliśmy w recenzji PC World!

Zapraszamy do obejrzenia recenzji w wersji wideo:

Lenovo ThinkPad X1 Extreme to typowo biznesowa konstrukcja. Z zewnątrz króluje tu stonowana elegancja: na obudowie nie znajdziemy żadnych zbędnych udziwnień, jedynie charakterystyczne logo producenta.Laptop jest także smukły i lekki. W najcięższej wersji waży tylko 1,8 kilograma.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme dostępny jest w kilku różnych konfiguracjach sprzętowych. Użytkownicy mają do wyboru opcję z wyświetlaczem IPS o rozdzielczości Full HD lub ekranem dotykowym 4K ze stuprocentową gamą kolorów. Pod maską znajdziemy tu także mocny procesor (maksymalnie sześciordzeniowy Intel Core FL-H i7 ósmej generacji, do 64 GB pamięci RAM, kartę graficzną NVIDIA GeForce 1050 z 4 GB pamięci oraz aż do 2 TB miejsca na dane (dzięki dwóm dyskom SSD). Cechą, która przypadnie do gustu wielu użytkownikom biznesowym jest możliwość współpracy z czterema zewnętrznymi monitorami.

ThinkPad X1 Extreme bardzo dobrze prezentuje się również pod względem możliwości komunikacyjnych. Znajdziemy tu po dwa porty USB 3.1 i USB-C. Dodatkowo, laptop ten został wyposażony w czytnik kart SD, złącze HDMI 2.0 oraz gniazdo audio i mikrofonu.

Atutem nowego laptopa Lenovo jest czas pracy na baterii, który dochodzi nawet do 15 godzin. Co więcej, twórcy zaimplementowali tu funkcję Rapid Charge zdolną uzupełnić akumulator do 80% jego pojemności jedynie w 60 minut.

Warto także zauważyć, że X1 Extreme, podobnie jak wszystkie ThinkPady, testowany jest pod kątem zgodności z 12 wymaganiami normy wojskowej. Laptop ten przeszedł więc ponad 200 testów jakościowych, które sprawdzają jego wytrzymałość na warunki ekstremalne.

Komputer jest już dostępny w sprzedaży w cenie od 9 790,00 do około 15 000 PLN (w zależności od wybranej specyfikacji).